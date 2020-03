Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...



40. anaokulunu açmaya hazırlanan Gülben Ergen konuğum.



Gülben her zaman güler yüzlü, hoş sohbet... Sanki onun ağzında akide şekeri var. Derneğinin adını “Çocuklar Gülsün diye” koyması onun hayata bakışını yansıtıyor.



Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı “Bu Benim Hayatım” ile başlıyoruz Şeffaf Oda’ya... Hayatını sadece kendi iradesiyle, kendi ayakları üzerinde durarak yaşamaya karar veren bir kadının yol hikâyesini anlatıyor şarkı.



Nakaratı şöyle:



“Bu benim hikâyem, benim hayatım

Sevdaysa sevda çıktı ok yaydan

İnişleriyle çıkışlarıyla

Kavgaysa kavga

Hodri meydan...”

Şarkı meydan okuyor.









Şarkının başında bir mektup var ki, Gülben Ergen gözleri dolarak okuyor. Şeffaf Oda’da Sezen Aksu ile stüdyo anısını paylaşıyor.



..................



Gülben kadın gücü ve dayanışmasını vurguluyor.



“Şöhret dolabımda bir elbise... Evden içeri girdiğim an onu dolabıma asıyor ve hayatıma öyle devam ediyorum” diyor.



Çocukları Atlas, Ares ve Güney’in hangi mesleklere yönelmekte olduklarını açıklıyor. En çok hangi konularda kuşak farkı tatlı-sert atışmalar yaşadıklarını anlatıyor.



Gülben Ergen en sevilen şarkılarını Şeffaf Oda’da söylüyor.



DUYGUSAL İLK YARDIM



Şeffaf Oda’nın ikinci bölümünde konuğum, Amerikalı Psikolog Guy Winch.



Guy Winch, dünyada ilham veren 4. TED konuşmacısı. TED internet platformunda da 20 milyon kişi tarafından izlenmiş.



Kitapları 26 dile çevrilmiş.



“Duygusal İlkyardım” kitabında duygusal yaralanmaların da fiziksel yaralanmalar kadar önemli olduğunu, duygusal yaralarımızı iyileştirmek için çabalamamız gerektiğini anlatıyor.



Bu duygusal yaraların üstesinden gelmek için her biri üzerine farklı ve denenmiş ilk yardım teknikleri öneriyor. Danışanlarının yaşadığı örneklerden yola çıkarak, anlaşılması ve uygulanması kolay taktikler veriyor. “Duygusal ilkyardım dolabımızı oluşturmalıyız” diyor. Guy Winch’in en az 15 dakika formülü var.



“Eşlerin, arkadaşların birbiriyle en az 15 dakika yüz yüze iletişim kurmaları gerektiğini” anlatıyor. “Yüz yüze kaliteli iletişim” için bir de tavsiyesi var: “Çay en iyi sohbet aracıdır.”



Ona göre içilecek çayın miktarı sohbeti derinleştiriyor.



Şeffaf Oda’da Guy Winch ile çaylarımızı yudumlarken 15 dakikalık kaliteli bir iletişim gerçekleştirdik.



Sizlere de iyi seyirler...



BOĞAZİÇİ PLATO



Babamın ikilemleri vardı. Örneğin...



Fenerbahçeliydi ama Beşiktaş’ta spor yaptığı için Beşiktaş’ı da tutardı. “İkisinden biri daha fazla değil” derdi.



Bir başka örnek...



Bankacılığa İşbank’ın ilk yıllarında başlamıştı.



Hatta annemle nişan yüzüklerini o dönem İşbankası Genel Müdürü olan Celal Bayar takmış.



Emekli olana kadar da yıllarca Sümerbanklıydı.









“Gönlünde hangisinin yeri büyük?” sorusuna “İkisinin de yeri ayrı” cevabı verirdi.



...................



Sümerbank’ın bütün -neredeyse- iştiraklerine beni götürmüştü. Bunlardan biri de Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’ydı. İlkokuldaydım.

Yaz tatilinde Boğaz vapuruna binmiştik.



Elimden tutmuş Boğaziçi’ndeki Beykoz Deri ve Kundura Tesisleri’ne götürmüştü.



Müdür arkadaşıydı. Doğrusu, o ağır deri kokuları anılarımda hiç de iyi yer etmemişti.









....................



Aradan bunca zaman geçti, dostum Adil Benardete’nin davetiyle geçen hafta sonu gene oradaydık. Artık...



Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası büyük bir film ve dizi platosu. İlk gidişimde çay içtiğimiz müdürün odasının da bulunduğu bölüm restoran olmuş. Denize yukarıdan bakan arazide TV ekranlarının çok izlenen dizisi “İstanbullu Gelin”in çekildiği köşk.



Beyaz boyası “aşı boyaya” dönüşmüş “Kerem ile Aslı” da orada çevrilmiş.



Kamerayı biraz sağa kaydırsalardı Bursa izleniminden eser kalmazdı, olanca güzelliğiyle Boğaz görünürdü.



....................



Girişte “Vatanım Sensin” dizisinin geçtiği İzmir Birinci Kordon denize uzanıyor. Ve daha pek çok dizi ve filmin çekildiği sokaklar, evler, köşkler...









....................



Ayrıca...



Kültür ve sanat çalışmaları için de olanaklar sunuyor. Bir zamanlar kazan dairesi olan mekân şimdi Kundura Sinema Salonu. Bir de tiyatro için “Kundura Sahne” salonu var. “Kundura Hafıza” başlığı altında “sözlü tarih projesi, müze...”



Sanatçıların kalabilmesi için küçük bir hotel. Bütün bunların arkasında Yıldırım Holding... Özelleştirmeyle Beykoz Deri ve Kundura’yı aldıktan sonra oteller, siteler yapmak yerine Kültür ve Sanat’a yoğunlaşmışlar. Yönetimde de ailenin bu alanda Londra, Paris ve Berlin üniversitelerinden sanat eğitimi alan Buse Yıldırım.









Bizi gezdiren, zarif ilgi gösteren

Serpil Yıldırım’a teşekkürler.



ADCO GRAND TASTING 2020



ADCO’nun 6’ncı Grand Tasting’inde kurucular Figen ve Randolph Mays ile 30 yıllık çalışmalarını konuştuk.



Figen ve Randolph Mays



“ADCO Fine Wines Good Spirits” 30 yıl önce kurmuşlardı. Türkiye’nin gastronomi alanındaki gelişimine ciddi katkılarda bulundular. 6 yıldır düzenledikleri bir

etkinlik de “Grand Tasting...”



Türkiye’nin en zengin tadım organizasyonunun 6’ncısı bu kez de Four Seasons Hotel Bosphorus’taydı.

Başta elbette Fransa olmak üzere Portekiz, İspanya, ABD, Şili, Arjantin, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Almanya ve Avusturalya’dan en seçkin 93 üreticinin 267 etiketli ürünleri tadıma sunuldu.









Ayrıca...

3 “ağır alkol” üreticisi de 53 etiketle katıldı ADCO Grand Tasting 2020 buluşmasına. ADCO kendi alanında ülkenin en büyüğü, dünyanın da en

büyüklerinden biri.



Ancak...

Onları büyük ve sıcak yürekleri nedeniyle de alkışlıyorum.



Hiç vitrin yapmadan, hissettirmeden dostluk ve yardım eli uzatan bir çifttir.