Baro seçimleri ve pandemi

Pandemi nedeniyle Şeffaf Oda programımın -TV üst yönetimiyle birlikte- “Aralık ayına ertelenmesi kararını” aldık.

16 yıldır aralıksız süren ve artık bizim bir parçamız olan Şeffaf Oda yayınına iki ay için bile olsa “ara kararı” almak çok zor oldu.

Ama...

Sağlık her şeyin önünde.

Kameramanlar, ışıkçılar, sesçiler, set amirleri, ben ve ekibim ve de konuklar hep birlikte “riskli toplanma sayısını” oluşturuyoruz.

Pandemide “2. Dalga” umuyoruz ki ekim, kasımda kırılır.

Aralıkta yeniden ekranlarda oluruz.

İKİNCİ ŞAPKA

Gazetecilik ve TV programcılığı şapkamın yanı sıra bir diğer şapkam da “avukatlık...”

İstanbul Barosu avukatıyım.

Ve aşağıdaki satırları İstanbul Barosu Avukatı sıfatımla yazıyorum.

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Ekim ayında tüm Türkiye’de baro seçimleri olacak.

Bunların çoğunluğu ekim ayının ikinci haftası gerçekleşecek. Türkiye’de 130.000 avukat var. Tamamı genel kurullarda oy kullanma hakkına sahip.

Genel kurula katılmamanın da cezası var.

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Bu durumda...

Baro genel kurullarının virüs salgınının daha da yayılma sebeplerinden biri olma tehlikesine dikkat.

Aynı saatlerde aynı yerlere 10 binlerce kişi akacak.

5 BİN KİŞİ BİR ARADA

Kanun gereği bir baronun toplam mevcudunun yüzde 10’u hazır olmadan genel kurul açılamıyor.

Örneğin İstanbul’da 50 bin avukat var. Genel kurulun ilk günü mecburen en az 5000 avukat aynı yerde bulunacak. Gündem konuları görüşülecek.

İbra ve bütçe oylamaları yapılacak.

Gece geç vakitlere kadar süren tartışmalar olacak.

25 BİN KİŞİ TRAFİĞİ

Ertesi gün seçimler yapılacak.

İstanbul’daki 50 bin avukatın sandığa gidip oy kullanması gerekiyor.

Önceki yıllarda toplam sayının genellikle yaklaşık yüzde 50-55’inin seçimlere katıldığı biliniyor.

Bu da aynı gün, sabah 8.00 akşam 17.00 arasındaki zaman diliminde, en az 25 bin avukatın aynı yere gelmesi demek.

Kapıda karşılamaları, el ilanı ve pusula dağıtımlarını kontrol etmek çok zor.

“Maske-mesafe kuralı” kaçınılmaz olarak ihlal edilebilecek.

65 YAŞ AVUKATLARI

Bir de -benim de aralarında olduğum- 65 yaş üzerindeki avukatların durumu var.

Sokağa bile çıkmaları sakıncalı bulunan insanlar, ortalama 25 bin kişinin oy kullanacağı mekânda sandığa giderlerse sağlıklarını riske atacaklardır.

Gitmezlerse, seçme haklarını hiçbir kusurları olmadığı halde kullanamayacaklar.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana gibi büyük baroların katılımcı sayıları dikkate alındığında, bunlar, seyircisiz yapılan ve en fazla 500-600, hadi bilemedin, 1000 delegenin olduğu siyasi parti kongreleriyle kıyaslanamaz.

Baro genel kurulları virüs salgını 2’nci dalga yükselirken önümüzdeki ay yapılırsa çok sayıda bulaş vakası kaçınılmaz olabilir.

Hastalanan avukatlardan hâkimlere, savcılara, kalem çalışanlarına bulaşma olasılığı büyüktür.

ADLİYELERİN KAPANMA RİSKİ

“Yeniden adliyelerin kapanması” zorunluluğu bile doğabilir.

Hepimiz için yeni bir tecrübe niteliğinde olan pandemi gerçeğinin olağanüstü şartları dikkate alınmalı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikte çalışarak genel kurulları erteleme yoluna gider mi?

Ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile erteleme yapılır mı?

Avukatlar arasında bunlar da dile getirilmekte.

Avukatların önemli kısmında “ertelemenin, pandemi sebebiyle düşünülmesi gereken bir tedbir olduğu” görüşü konuşulmakta.

KOÇ VE SAĞLIK

Merhum Vehbi Koç, sağlık konusuna çok önem verirdi.

Haftada 4 sabah “yürüyüş mangası” adını verdiği dostlarıyla en az 7 km yürürdü.

Sağlıkla ilgili yeni bilgiler edindikçe bunları Holding çalışanlarıyla paylaşırdı.

Bir de çok önemli ve anlamlı “Vehbi Koç sağlık anısı” vardır.

Yansıtayım...

- “Başarı için 1’den 9’a kadar not ver.”

Sonra...

- “Eşine olan sevgini ve eşinin sana olan sevgisine not ver. Onu da bir evvelki verdiğin notun yanına yaz.”

Sonra...

- “Çocuklarına -varsa torunlarına- olan sevgini ve onların sana sevgilerine de 1’den 9’a kadar not ver. Diğerlerinin yanına yaz.”

- “İş yerinde, dostların ve arkadaşların arasında sevilirliğine, saygınlığına da not ver. Diğer notların yanına yaz.”

Sonra...

- “Yazdığın bütün notların arasına birer artı koy. Ve toplamını yaz.”

Sonra...

- “Bütün hepsinin başına sıfır koy. O sıfır sağlık riskindir. Eğer sağlığın yoksa diğer bütün notlar solda sıfır kalır. Onun için önceliğin sağlığın olmalı.”

.....................

Şu pandemi günlerinde merhum Vehbi Koç’un bu söylemini aklımızda tutmakta sayılamayacak kadar çok fayda var.

Ben şahsen doktor uyarısıyla böyle bir karar aldım.

Televizyon yöneticilerim ve çalışma arkadaşlarım tarafından da anlayışla karşılandım.

Yandaki yazıda bunu ve ötesini anlatıyorum.

Baro seçimleriyle ilgili bu yazımda merhum Vehbi Koç’un büyük derinlik taşıyan “solda sıfır” anlatımının ışığında okunmalı.