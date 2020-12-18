Biden’dan Putin’e “ruhsuz”

Yıl 2011...

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Kremlin’de dönemin Başbakanı Vladimir Putin’le uzun ve tartışmalı bir resmi toplantı yapmıştı.

Sonrasında Putin’in özel ofisinde resmi heyetlerin katılmadığı baş başa bir görüşme olmuştu.

Orada Biden, Putin’e, “Sayın Başbakan, gözlerinin içine bakıyorum ve senin bir ruhunun olduğunu sanmıyorum” demiş.

Putin de Biden’a bu sözlerinden öfkelendiğini ya da kırıldığını, gücendiğini yansıtmayan ifadesiz bir gülümsemeyle cevap vermiş:

“Birbirimizi anlıyoruz.”

......................

Biden bunu anılarında yazmış.

Reuters ajansının 21 Temmuz 2014 tarihli haberinde de bu ilginç diyalog yer almış.

Haberin başlığı şöyle...

“The New Yorker: ABD Başkan Yardımcısı Biden, Putin’in ruhunun olmadığını söyledi.”

Haber şöyle devam ediyor...

“Biden o zamanlar Başbakan olan Putin ile 2011 ziyaretini anlattı ve kendisinin Rus liderden sadece birkaç santim uzakta bulunduğunu söyledi.....”

Amerikan’ın eski Moskova Büyükelçisi Michael A. McFaul da bu geziyi iyi hatırlıyor.

Resmi toplantıda iki devlet adamının özellikle “Gürcistan ve Ukrayna sorunlarında karşı karşıya geldiklerini” söylüyor.

Reuters’in haberinde “Doğu Ukrayna’nın bir kısmını kontrol eden Rusya yanlısı bölücülerin bir Malezya sivil uçağını düşürdüğüne, uçaktaki 298 sivilin ölmüş olmasına” işaret ediliyor.

Biden’ın, Putin’e “Ruhunun olduğunu sanmıyorum” söylemi yoksa bu olayla mı ilişkili? (İlişkili G.C)

Reuters’ın haberinde Biden’ın

ABD Başkanı George W. Bush’la çelişkisi de yer almış.

George W. Bush 2001’de Putin’le ilk görüşmesinden sonra şöyle demişti:

“Adamın gözlerine baktım...

Onun ruhunu anlayabildim.”

.............

Bu ne ruhmuş!..

DAHA KAVGACI BİR RUSYA

Dünkü New York Times’ta “Biden Başkan Yardımcılığı zamanından farklı bir dünyada daha çatışmacı bir Rusya ile karşı karşıya gelecek” başlığıyla bir analiz yayımlandı.

Haber özetle şöyle...

14 Aralık’a kadar Rus lider Putin,

Biden’ın Başkanlık seçimini kazandığını kabul etmemiş görünüyordu.

Kremlin destekli haber kaynakları haftalardır “Trump’ın -asılsız- seçim hilesi iddialarını” haber yapmışlardı.

Nihayet salı günü, Putin Biden’a bir tebrik mesajı gönderdi.

“Sizinle temas ve karşılıklı ilişki için hazırım” dedi.

Gene de Putin, Biden’ın seçilmesinden pek de hoşnut değil.

Obama döneminde Biden Başkan Yardımcısı iken tanıdığından hayli farklı bir Putin ile karşılaşacak.

Kendi milletinin çıkarlarını düşünen -ve Amerikalılara meydan okuyan- daha cesur bir Rus liderle...

Obama, Rusları “sadece bölgesel bir güç” diyerek küçümsüyordu.

Ama...

Artık dünya tamamen değişti, Rusya için Biden’ın ve ekibinin farklı düşünmeleri gerekecek.

Rusya uzmanları “Biden’ın Kremlin’i kontrol altında tutmaya çalışırken, uluslararası sorunlarda Rusya’yla birlikte çalışarak çift taraflı politika izlemesi gerektiği” görüşündeler.

HASSAS KONULAR

Örneğin...

“Amerika ile Rusya arasında stratejik nükleer cephaneleri 1.550 savaş başlığı ve bombayla sınırlayan New Start anlaşması”

5 Şubat’ta sona eriyor.

Hem Biden, hem Putin anlaşmayı uzatmak istediklerini söylediler.

Bu konu çok da çetin değil.

İklim değişikliği sorununda da ABD ile Rusya birlikte hareket edebilirler.

Biden’ın özel iklim elçisi eski Dışişleri Bakanı John Kerry.

Öte yandan, Rusya da 2015 İran nükleer anlaşmasına taraftı.

Bu anlaşmanın canlandırılması için Moskova’yla zorlu müzakereler gerekecek.

Çünkü Rusya, İran’dan tonlarca “düşük zenginleştirmeli uranyum” alıyor.

Yani bu dosya netameli...

...................

Silahlı Hizmetler Komitesi’nden Senatör Jack Reed “Putin’in

üç hedefini” şöyle sıralıyor...

1Gücünü korumak.

2Rusya etrafındaki etki alanını yeniden kurmak.

3Küresel boyutta büyük bir güç haline gelmek.

Biden’ın Putin’i dizginlemek için uluslararası müttefikleriyle birlikte çalışması gerekiyor.

Yani...

NATO’nun yıldızı parlayacak.

....................

Fakat bütün bunlar bir yana, Biden, Trump’a diş gösteriyor.

“Trump - Rusya soruşturmasının kökenini araştırmak için özel bir müşavir atadı.”

Yani...

“İntikam hissi Putin ile ilişkileri de zehirleyebilir mi” konusu şimdiden tartışılmakta.

..................

Biden “duygusal” bir politikacı.