Doktorun Seçimi

Sophie’nin Seçimi (Sophie’s Choice) 1982 yapımı çok yankılar yapmış olan bir filmdir.

Sophie rolünü bütün zamanların en iyilerinden Meryl Streep oynamıştı.

Kısaca anlatayım...

Sophie’nin babası Nazi’dir.

Nazilerin Yahudi kıyımını öğrenince, Sophie Yahudilerin yerleşkelerine gider ve onlarla empati kurar.

Hıristiyan/Katolik olmasına rağmen bu yüzden

Naziler onu da Yahudilerin yakıldığı bir toplama kampına gönderirler.

Sophie’nin iki çocuğu vardır.

Biri kız, biri erkek...

Toplama kampında Sophie’den “çocukları arasında bir seçim yapması” istenir.

Çocuklarından hangisini seçerse o hayatta kalacaktır.

Sophie “oğlunu” seçer.

Naziler “kızını” katlederler.

Ama oğlunu da elinden alırlar.

Bir “çocuk çalışma kampına” gönderirler.









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Bir annenin karşı karşıya kalabileceği en büyük ve en acı verici dram.

İki çocuğundan birini seçmek ve diğerinin ölümüne razı olmak nasıl bir taşınamaz acıdır.

Bu konu daha sonra başka yazarlar tarafından da işlenmiştir.

Örneğin...

“Sel sularının sürüklemekte olduğu bir anne ve kollarındaki iki çocuğu...”

Karşısına çıkan bir ağaç dalı ona sunulan hayatta kalmanın mucizevi şansıdır.

Ama...

O dalı bir eliyle tutabilmesi için çocuklarından birini sel sularına bırakması gerekmektedir.

Tercihini yapar...

Bu gibi senaryolar...

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Dünyadan karanlık haberler geliyor.

Bazı ülkelerde “Kovid-19 hastaları için yatakların dolu olduğu, vakaları kabulde doktorların tıpkı Sophie’nin seçimi gibi hastalar arasında zor tercihlerde bulundukları” konuşulmakta.

Evet...

O ülkelerin bazı hastanelerinde doktorlar, Kovid-19 hastaları arasında seçim yapmaya zorlanıyorlar.

2 hastadan 1’ini...

Bazen 3-4 hastadan 1’ini seçerek, eldeki tek yoğun bakım yatağına yatırmak, diğerini ya da diğerlerini geri çevirmek, kaderine bırakmak...

Çok zor, dramatik bir durum.

Şimdilik bu gibi vakalar henüz az.

Ancak...

Gerçekçi olalım...

Böyle giderse maalesef yer küre çapında çoğalabilir.

Allah Türkiye’mizi korusun.

İKİNCİ TSUNAMİ

İkinci dalga, birinciye göre çok daha iri...

Fena vurdu...

Avrupa ve ABD’de 2. dalga öylesine kabarmış ki “tsunami demek daha doğru.”

Yer küredeki diğer coğrafyalar için böyle alarm niteliğinde rakamlara sahip değiliz.

Çünkü...









Günlük test sayıları, filyasyon denetimleri o coğrafyalarda Avrupa ve Amerika’daki kadar ciddi ve kapsamlı değil.

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Doktorun seçimi gibi dramatik.

Seçim zorunluğu Avrupa’nın kapılarını çalıyor.

Örneğin...

Avusturya Başbakanı Sebastian Curz tehlikeyi çok açık kelimelerle dile getirdi.

Günlük vaka sayılarındaki artışın son bir haftada iki katına çıktığına dikkat çekti.

Ve...

“Günlük vaka sayısının 6 bine yükselmesi halinde Avusturya sağlık sisteminin sınırlarına dayanılacağını” itiraf etti.

Curz şöyle dedi:

“Sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi halinde doktorlar hangi hastaya yardım edilip edilmeyeceğine kadar vermek zorunda kalacaklardır.”

Yani...

Sophie’nin Seçimi sendromu.

Curz “Bu izin veremeyeceğimiz bir durum” diyerek noktayı koydu.

AVRUPA’DA OHAL

Avrupa’da sağlık sistemi sınırlarının sonuna dayanmak üzere olan vaka sayıları, zorunlu “OHAL (olağanüstü hal)” uygulamalarını gerektirdi.

Vaka sayısına göre yoğun bakım yatak ve yoğun bakım sistemleri sayısı artamayacağına göre, tek çare vaka sayısını düşürmek.

İnsanlarımızın gönüllü olarak eve kapanmadıkları, maske, mesafe, hijyen kurallarını tam uygulamadıkları bir gerçek.

O halde zorunlu tedbirler ve bunlardan biri olan OHAL gündemde.

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Barlar, restoranlar, spor salonları, sinemalar, tiyatrolar çoğu ülkede kapatıldı.

Sadece paket servis yapabiliyorlar.

Bazı ülkelerde ise limitli saatlerde açık kalabiliyor.

Bazı ülkelerde 10, bazı ülkeler de 6 kişiden fazlası evlerde bir araya gelemiyor.

6 yaş üstü çocuklar maske takmak zorundalar.

Çalışma zorunluğu ve marketlere kısa mesafeli ihtiyaç çıkışları dışında halk evlerine kapatılmakta.

Ülkelerin sınırları da kapatıldı.

Sadece AB ülkeleri arasında hâlâ geçiş mümkün.

UMUT

DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) resmi internet sitesine göre dünya çapında geliştirilmekte olan 198 çeşit Kovid-19 aşı adayı var.

Bunların 44’ü klinik deneme aşamasında.

Bir de...

Çok büyük paralar ödeyerek erişilebilen “antikor kokteyli” ile tedavi yönteminden söz etmek isterim.

Trump’a uygulanmıştı.

Ama bu mucize gibi yöntem, ancak gelir düzeyi çok yüksek olanların ilgilenebileceği bir haber.

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Enseyi karatmayalım ama bu gerçekleri de görmek de fayda var.