Ermenistan kaşınıyor...

Azerbaycan ile Ermenistan çatışma halinde.

Türkiye “Azerbaycan’ın tam anlamıyla arkasında olduğunu” açıkladı.

Ermenistan, Karabağ’ı PKK’lılara açtı.

Karabağ yıllar öncesinin terör yuvası Bekaa Vadisi’ne dönüşmekte.

Ermenistan’ın ansızın Azerbaycan’a saldırması ve sivilleri de hedef alması “sebepsiz” olamaz.

Gerçi artık Azerbaycan yıllar öncesinin Azerbaycan’ı değil.

İleri teknolojili silahlara ve iyi eğitilmiş orduya sahip.

Zaten Ermeni saldırısının hemen ardından işgal altındaki 6 köyü kurtarması ve stratejik bir dağın zirvesine bayrağını dikmesi, Azerbaycan’ın gücünü ve öz güvenini gösteriyor.

Ermenistan’la teke tek kalsa Azerbaycan’ın Karabağ’ın tamamını geri alabilecek olduğunun da işareti.

BİTİ NEDEN KANLANDI?

Durup dururken Ermenistan neden saldırıya geçti?

Gerçi son 1 yılda Karabağ’da 11 askeri üs kurmuştu ama...

Hiç de böyle bir kalkışma yapacak gibi görünmüyordu.

Bu bağlamda bir anımı ve gözlemimi yansıtayım...

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Yıl 1998...

11 Haziran Perşembe tarihli Milliyet’in manşetinde şu başlık vardı:

“ MÜTTEFİK BİLE OLABİLİRİZ”

Alt başlık ise...

“Koçaryan, Milliyet’te konuştu.”

Bir de fotoğraf.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan ile ben konuşuyoruz.

Resimaltında “Cıvaoğlu’nun Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan’la Erivan’da Başkanlık Sarayı’nda yaptığı röportaj, bu akşam Kanal D’de... (23.00... DURUM programında izleyebilirsiniz.)”

ÖZEL UÇAKLA

Bu görüşme için çağrı Koçaryan’ın ekibinden gelmişti.

Türkiye-Ermenistan sınırları kapalı.

İki ülke arasında diplomatik ilişki yok.

Uçak seferi de yok.

Nasıl gideceğim?..

Kadim dostum Başkurt Okaygün’ün turbo jet özel uçağını gazetem Milliyet kiraladı.

Uzunca bir uçuştan sonra özel izinle Erivan Havalimanı’na indik.

Beni karşılayanların aracıyla Başkanlık Sarayı’na götürüldüm.

‘MÜTTEFİK OLABİLİRİZ’

Yeni Cumhurbaşkanı seçilen Robert Koçaryan’ın ofisinde konuştuk.

Koçaryan “Türkiye’yle ilişkilerini düzeltmek, diplomasi kanallarını ve sınır kapılarını açmak” istediğini söylemişti.

Ve şöyle demişti:

“Türkiye-Ermenistan arasındaki en büyük sorun diyalogsuzluk. Bir masaya oturursak, müttefik bile olabiliriz.”

Görüşmeler için ön koşul dayatmak görüntüsünden de kaçınıyordu.

Bakın neler diyordu...

“Aramızdaki yıllar süren gerginliğin bir nedeni farklı görüşlerdir.

Demek istediğim, bir masaya oturursak...

Belki...

Biz Türkiye’yi ikna ederiz.

Belki de...

Türkiye bizi ikna eder.

Bir şekilde birbirimizi anlar, bir ortak dil buluruz.

Hatta...

Türkiye ve Ermenistan, müttefik bile olabilir.

Şunu da belirtmek isterim ki...

Ben bu konunun konuşulmasını bir ön koşul olarak söylemiyorum.

İlişkilerimiz normal bir şekilde gelişecek.”

PKK VE ASALA

“PKK ve ASALA için kuşkuları” dile getirmiştim.

İşte cevabı:

“PKK’yı desteklediğimizin hiçbir kanıtı yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır.”

Ya ASALA?

“Terör eylemlerinin herhangi bir sonuç getireceğine inanmıyorum.

Ama...

Teröre karşı, o terörün ortaya çıkmasına neden olan sebeplerin de ortadan kaldırılması gerekir.

Dediğim gibi...

Konuları tartışmaktan kaçacağımız yerde, dostça bir hava içinde tartışabiliriz.

Ve böylece...

Yeraltı dünyasının yeryüzüne taşıyacağı eylemleri önleyebiliriz.

Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için Ermenistan’ın üzerine düşen görevi yapacağına emin olabilirsiniz.”

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Sonra ne mi oldu?

Irkçı Ermeni örgütleri Meclis’i bastılar.

Koçaryan üzerinde ağır dayatmalar aldı.

Avrupa ve Amerika’daki Ermeni diasporası “Yardımı keseriz” tehditlerini savurdu.

Koçaryan “diyalog” söylemi için artık ağzını açamaz oldu.

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Bu kez...

Gene Ermenistan’ın ayranını kabartan, saldırıya zorlayan, PKK’yı Karabağ’a getirten aynı güçler olabilir.

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz’den sonra Türkiye’ye bir de kuzeydoğudan sorun çıkarmak, sorunlar çemberine almak istiyorlar.

TRUMP VE BIDEN TV’DE

Son kamuoyu araştırmalarına göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ın oyu yüzde 43 dolaylarında.

Demokrat aday Biden oyu ise şimdiden yüzde 50.

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Ancak bu pilav daha çok su kaldırır.

Özellikle TV tartışmaları sandıkları etkiler.

Toplam dört TV tartışması olacak.

Üçü başkanlar, 1’i de başkan yardımcıları arasında.

Bugün (29 Eylül) Indiana Eyaletinde Trump ve Biden ilk kez TV’de tartışacak.

Diğer iki tartışma ise ekim ayında...

Başkan yardımcılarının tartışma tarihi ise 7 Ekim.

Yeri Utah...

EŞEK VE FİL

ABD’de Demokratların parti sembolü eşek.

Cumhuriyetçilerin ki ise fil.

Peki, neden o hayvanlar sembol olarak seçildi?

- “Fil, ağır başlı zeki ve güçlü...”

Cumhuriyetçiler, 1874’te parti sembolü olarak Fil’i seçti.

Harper Weekly dergisinin çizeri Thomas Nast hayvanat bahçesiyle ilgili şöyle bir karikatür yayımlamıştı:

Üzerinde Cumhuriyetçi yazan bir fil hariç, diğer bütün hayvanları kovalayan aslan postu giymiş bir eşek çizimi...

Karikatür, Cumhuriyetçiler tarafından beğenilmiş ve fil, parti amblemi olarak kabul edilmişti.

Fil, ağırbaşlı, zeki ve güçlü olmayı simgeliyor.

- “Eşek, sade, cesur, azimli...”

Eşek, 1870 yılında, yine Thomas Nast’ın bir karikatüründen esinlenerek kullanılmaya başlandı.

Eşek, alçak gönüllüğü, sadeliği, cesareti, azmi ve sevgiyi simgelemektedir. (Sen neymişsin be eşek!)

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Her iki partinin simgelerinin de renkleri ABD’nin bayrak renkleri olan beyaz, kırmızı ve mavi.