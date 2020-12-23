İki kadın bilim insanımıza alkış

Pandemi süreci bizleri eve kapatırken gene de beraber olabilmek için çözümler üretilmekte.

“Online” toplantılar, konserler, sohbet programları gibi...

“2019 ve 2020 yılları Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyaları Törenini” de “online” izledim.

“Teknolojiyi kullanmakta iyi olduğum” söylenemez.

İnternetten davetiye geldiğinde “Becerebilecek miyim?” diye kuşkulandım.









Telefonla ilgililere sordum.

Rahatlatıcı bir cevap aldım.

“Törenin başlayacağı saat 19.00’da, gönderimizde belirtilen yere basın, hepsi o kadar.”

Gerçekten de öyle oldu.

“Hiçbir şeyi şansa bırakmayan mükemmeliyetçi” Vehbi Koç geleneği...

Saat 19’da tek hareketle törenin izleyicilerinden biri olmuştum.

Hem bir yandan izliyor, bir yandan da cep telefonumdan fotoğraflar alıyordum.

Bu yazıya o fotoğraflardan bazılarını koyarak, -size de- “online ödül töreni” hissini vermek istiyorum.

MADALYANIN TASARIMI

Rahmi Koç Bilim Madalyası’nın tasarımı uluslararası “Chermayeff”nın Türkiye Temsilcisi Serdar Benli’den...

Koç Holding’in, Koç Üniversitesi’nin, Koç grubuna bağlı şirketlerin logoları da aynı imzayı taşıyor.

“Kurumsal kimlikte bütünlük” için bu önemli.

“Bütünlük” bilinçli olarak tanımlanamasa bile bilinçaltıyla hissedilir, algılanır.

“Üslup” gibidir.

Kurumsal kültürde bütünlüğü de yansıtır.

Madalya güzel tasarlanmış.

ATATÜRK... MEVLANA... YUNUS...

Online törende Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman’ın konuşması dikkat çekiciydi.

Nur Yalman daha önce dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard’da öğretim üyesiydi.









Referanslarıyla güzel bir harman yaptı.

Şöyle ki...

“Azametli yolumuzda şiarımız tabii ki, büyük kurtarıcımız, önderimiz, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yaratıcı istikamettir.

Öğrencilerimizin iyi eğitimli olmaları, eşitlik ve hürriyet içinde kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, gelişebilmeleri bizim vazgeçilmez vazifemizdir.....

Tarihimizin içinden gelen, derin kültürümüzün kıymet ölçülerini ifade eden, Mevlana ve Yunus’un temsil ettiği insani hümanizmayı yaşatacağız ve bütün dünyaya tanıtacağız.”



27. kuruluş yılını geride bırakacak olan Koç Üniversitesi’nde 7 fakülte, 24 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu, 322 laboratuvar ve Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi faaliyet halinde.

Türkiye’nin uluslararası iddiası olan en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri...

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Koç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Umran İnan “bilimdeki değişim hızı artık yüzyıllar veya on yıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında ölçülür oldu. Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor, eski disiplinler ise beklenmedik iş birlikleriyle yeniden hayat buluyor” dedi.

Törende Rahmi Koç Madalyası verilen iki bilim insanımız da çalışmalarında işte bu iş birliklerini, disiplin kesişmelerini kullanıyorlar.

İKİ KADIN BİLİM İNSANI

2019 yılı Rahmi Koç Bilim Madalyası, Prof. Dr. Filiz Garip’e verildi.

Yukarıdaki satırlarda belirttiğim gibi, Filiz Garip hoca da “göç” konusunu bilgisayar bilimleri, istatistik, siyasi bilimler ve yapay zekâ gibi farklı disiplinleri harmanlayarak bir arada kullanarak araştırmış.

Prof. Dr. Filiz Garip, Cornel Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Harvard Üniversitesi’nde de ders vermiş.

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2020 Rahmi Koç Bilim Madalyası ise Prof. Dr. Hatice Altuğ’a verildi.

O da farklı disiplinleri ve teknolojileri kullanarak müthiş bilimsel sonuçlar elde ediyor.

Işık ve nano teknolojiyi birleştirerek yeni nesil sağlık araçlarıyla “sepsis (ölümcül)”, kanser, Parkinson, Alzheimer ve demans gibi çok ciddi hastalıkların “erken teşhisi” için çalışmalar sürdürmekte.









Nano boyutta ışık- madde etkileşimleri, ışığın çip üstünde manipülasyonu ve yenilikçi nano-bio-fotonik uygulama alanlarında öncü katkıları var.

Lozan, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EFPL) öğretim üyesi.

Ekibiyle birlikte müthiş bio medikal aletler geliştiriyor.

Ölümcül hastalık sepsisi erken teşhis eden bio medikal alet de bunlardan biri.

Her iki bilim insanımızla gurur duyduk.

Onları seçen jüri heyetlerine de baktım, hepsi küresel önemde üniversitelerin profesörleri.

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Online madalya töreni umut vericiydi.

Adına iki madalya sunulan Rahmi Koç’u ve Koç Üniversitesi’ni de yürekten tebrik ediyorum.