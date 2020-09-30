Karaciğere vurmak

Gazeteci/yazar Mehmet Tezkan Milliyet’te yazıyordu.

Çok da okunan ve sevilen bir yazarımızdı.

Sonra...

Politikaya geçiş yapmak istedi.

İYİ Parti’den İzmir 1. Bölge 3. sıradaydı.

Seçimlerde şansı yaver gitmedi.

Şimdi gene yazıyor, ilgiyle okuyorum.

Ve elbette İYİ Parti analizlerini en iyi yapabilecek gazetecilerden biri.

Son yazısında “HDP’li milletvekillerin gözaltına alınışı ve ötesinin İYİ Parti’de muhtemel sarsıntılarını” tahlil ediyor.

Politikada “görünenler” ile “görünenlerin arkasından” izlenimlerim -kendi görüşlerimi de katarak- şöyle...

TASFİYELER VE GÖZALTILAR

İç politikada iki gelişme üst üste geldi.

1- İYİ Parti kongresinde merkez sağda duran “liberal kanat” tasfiye edildi.

Yani...

Parti yönetim kurumlarına seçilmediler.

2- Hemen ardından 82 HDP’li gözaltına alındı. HDP’li 7 milletvekili hakkında fezleke hazırlığı iddiaları dolaşımda.

Gerekçe:

“6 yıl önceki 6-8 Ekim olayları...”

O olaylarda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 882 kişi de yaralanmıştı. Bir “kalkışım” provasıydı.

HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın “sokağa çağrı yaptığı” suçlamaları da gündemde.

HEDEF MİLLET İTTİFAKI

Peki...

İYİ Parti’deki liberal kanadın tasfiyesiyle, HDP’lilerin gözaltına alınışı ve HDP’li 7 milletvekili hakkında fezleke arasında ne ilişki olabilir?

Öngörü şöyle...

HDP’li milletvekilleri için fezleke geldiğinde, dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis toplanacak.

Peki, İYİ Parti’nin tavrı ne olacak?

İYİ Parti’nin milliyetçi kanadı “dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana tavır koyacaklar ve böylece Millet İttifakı’nda bir çatırdama sağlanacak.”

Gerçekten bu hamleler “İYİ Parti’yi böler mi?

İYİ Parti’den bir çoğunluğun, Cumhur İttifakı’yla el sıkışmasını sağlar mı?”

Tezkan’a göre cevap:

“Kuvvetle muhtemel!”

Ancak...

Tavandaki bu -olası- kopma, tabana/seçmene yansır mı?

İşte burası tartışmalı.

Çünkü...

“İYİ Partili seçmen için özellikle yerel seçimde yaptığı tercihin gerekçeleri ortadan kalkmış değil.”

Başta “ekonomi” olmak üzere İYİ Partili seçmenin saf değiştirmesine yol açacak güçlü nedenler yok.

Yani...

İYİ Parti’den Milliyetçi rengi daha ağır basan milletvekillerinin kopması, tabanda seçmeninin İYİ Parti’den kopmasına neden olmayabilir.

Ancak...

Ne olursa olsun...

Bu senaryo uygulamaya konmuş görünüyor.

Dönüşü yok gibi...

İleri sayfalar da tek tek açılacak.

HDP kartı oynanacak.

HDP’li milletvekilleri için dokunulmazlıklar Genel Kurul’a geldiğinde “evet” diyenler ve “hayır” diyenler...

Bu oylama sadece İYİ Parti’yi değil CHP’yi de yorabilir.

Politika ringinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın karaciğerine vurmakta.

ENERJİ BORU HATLARI

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında 3. gün.

Durup dururken Ermenistan neden saldırdı?

Günlerdir bu sorunun cevabı tartışılmakta.

Ancak...

Giderek ağırlık kazanan görüş “Azerbaycan-Gürcistan üzerinden Türkiye’ye gelen boru hatlarının hedef alındığı...”

Eğer öyleyse...

Türkiye’yi Rus enerji hattına -alternatifsiz olarak- mahkûm etmek de bir hesap...

Bu tek enerji kartına bağlayarak Suriye, Doğu Akdeniz, Libya’da Türkiye’yi “el mahkûm” hale getirmek.

Bu olasılık bile Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına diğer ülkelere göre çok daha fazla, çok daha yoğun, çok daha aktif tavır almasını gerektiriyor.

SON DAKİKAYA KADAR

Teke tek kalsalar Azerbaycan, Ermenistan’ı döver.

Hem de nasıl!..

Evire çevire...

Getirtilen 300 PKK’lının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin 2 buçuk katı çokluğa sahip, iyi donanımlı ve eğitimli Azerbaycan güçleri karşısında kıymet-i harbiyesi olmaz.

Ancak...

Herhalde bu 300 PKK’lı elde kaleşnikoflarla dövüşmek için getirilmediler.

Ya hedef, “Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan enerji boru hatlarıysa...”

Bu PKK’lıların sabotaj için özel eğitim almış, seçilmiş deneyimli bir grup olduğu düşünülebilir.

O nedenle daha da dikkatli olmak gerek.

Enerji boru hatları özel birlikler tarafından korumaya alınmalı, İHA’larla sürekli gözlem yapılmalı.

Zaten bunu yaptıklarına da hiç kuşkum yok.

ATEŞKES

Türkiye hariç bütün devletler “ateşkes” çağrıları yapıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan üzerinde baskı var.

Bizim kurmaylara göre ise Azerbaycan kuvvetleri şu kısa sürede ne kadar ilerleyebilirlerse ilerlemeliler.

Ateşkesin yürürlüğe gireceği son dakikaya kadar toprak kazanımını sürdürmeliler.

Ve en önemlisi, bu kazanılan toprak parçaları enerji boru hatlarının çevresindeki derinliği, güvenli kuşakları büyütmek amaçlı olmalı.

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Çatışmalarda yaşamını yitiren Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum.