KIBRIS “MR”I

Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Başbakan Ersin Tatar yüzde 32...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 30...

İkisi de yüzde 51’i bulamadıkları için gelecek pazar 2. turda yarışacaklar.

Hangisinin şansı daha fazla?

BERABER ÇALIŞTIK

Ersin Tatar’ı 1992’den bu yana tanırım.

Show TV’nin ilk genel müdürüydüm.

Ersin Tatar ise Show TV’nin mali işlerinin başındaydı.

İngiltere’de iktisat okumuş ve Asil Nadir’le çalışmış, deneyim kazanmıştı.

Damardan Kıbrıs milliyetçisiydi.

Hiçbir getirisi olmamasına rağmen onun önerisi ve ısrarıyla Kıbrıs’a Show TV alıcı anteni dikmiştik.

Tertemiz, namuslu, sözünün eri bir genç adamdı.

Onun Başbakan olmasına sevinmiştim.

Hiçbir kişisel menfaat gütmeden kendini inandığı bu dava için adayacağına emindim.

1. turda en fazla oyu alması da halkının ona olan güvenini gösteriyor.

TEMİZ SİCİL

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da çok eskiden beri tanırım.

Hakkında tek bir şaibe çıkmadı.

Sicili temizdir.

Rum yönetimiyle federasyondan yana politika izlemektedir.

Sol eğilimlidir.

2. TUR ARİTMETİĞİ

Peki, oyları bu kadar birbirine yakın olan iki adaydan hangisinin şansı daha fazla.

Yani...

Geriye kalan yüzde 48 oy nasıl dağılır?

Kesin bir şey söylenemese de bir önceki koalisyon hükümetinin Başbakanı Tufan Erhürman faktörü önemli.

Erhürman da Başkanlık seçiminde adaydı.

Yüzde 21 oy aldı.

Erhürman’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi de Akıncı’nın Toplumcu Kurtuluş Partisi gibi federasyon yanlısı ve sol eğilimli.

Gözlemcilere göre bu yüzde 21 oyun önemli bir bölümü 2. turda Akıncı’ya kayabilir.

Ama...

Yüzde 51’e ucu ucuna gelen bu matematikte fireler olacaktır.

Akıncı sadece Tufan Erhürman’a verilmiş olan oylarla yüzde 51’i bulamayabilir.

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Cumhurbaşkanı seçimlerine katılan bir diğer aday Kudret Özersay yüzde 5 buçuk oy almıştı.

Özersay, Ersin Tatar hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’ydı.

Normalde onun oylarının Ersin Tatar’a gitmesi gerekir.

Ancak...

Ersin Tatar’ın ona danışmadan, onun da mutabakatını almadan Maraş sahilini halka açmak tavrı nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Koalisyon hükümeti bu yüzden dağılmıştı.

Siyasi bakış olarak Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi’ne yakın olmakla beraber, sırf bu Maraş anlaşmazlığı ve hükümetten kopma nedeniyle oylarını Ersin Tatar’a yönlendirmemesi mümkün.

Seçmenini serbest bırakması, tavsiyede bulunmaması da olası.

Böyle olursa federal çözüme karşı tabanı Tatar’a kayabilir.

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Cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Serdar Denktaş yüzde 4 buçuk oy almıştı.

Onun seçmeni sandığa giderse Ersin Tatar’a oy verir.

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Cumhurbaşkanı seçimlerine katılmış olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yüzde 5.36 oy aldı.

Arıklı’nın tabanını “Türkiye’den Kıbrıs’a yerleşen göçmenler oluşturuyor. Onların kesinlikle Ersin Tatar’a oy verecekleri açık.”

Sonuç...

Şimdiden bir tahminde bulunmak zor.

TERAZİNİN KEFELERİ

Ankara’nın açıkça Ersin Tatar’a destek verdiği izlenimi seçmenin bazı kesimlerinde tedirginlik oluşturmuş.

Kıbrıs seçmeninin çok büyük çoğunluğuyla Atatürkçü ve laik olduğunun altı çizilmekte.

Buna karşılık Rumların şımarıklığı, meydan okuyuşu başka ülkelerle Türkiye’ye karşı cepheler oluşturması da yoğun kaygı ve tepki yaratmakta. Federasyoncuları zorlamakta.

Türkiye güvencesinin ortadan kalkması ihtimali Kıbrıslı milliyetçilerde safları sıklaştırıyor.

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Sonuç...

Türkiye’den bakarak da şunu söyleyebilirim.

Önümüzdeki pazar yapılacak olan Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçimleri sadece KKTC iç siyaseti olarak görülemez.

Güvenlik, enerji, jeopolitik ve ortak çıkarlar Türkiye ile KKTC’yi büyük resimde birbirine bağlamaktadır.

ANAYASA REFERANDUMU

KKTC seçmeni aynı zamanda anayasa referandumu için sandıklara gitti.

“Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının 8’den 16’ya yükseltilmesi” konusunda yapılan bu halk oylamasından kıl payı “ret” sonucu çıktı. Yani...

Bu sonuç, yukarıda bahsettiğim endişenin yansıması.

“Yargıya müdahale” kuşkusu...

Bu sonuç da haftaya yapılacak Cumhurbaşkanı seçimindeki oyların birbirine yakınlığının işareti.