Koronavirüs ve futbol (2)

Dün koronavirüs nedeniyle “ligin tatil edilmesi” için tek tavır koyan futbol adamının Fatih Terim Hoca ve yanında yer aldığı futbolcuları olduğunu yazmıştım.

Futbol tarihinde ilk “sahaya çıkmama” direnişi arasında paralellik kurmuştum.

Olay 1800’lü yılların son çeyreğinden...

İskoçya’nın Darwen futbol takımı oyuncuları, kulüplerinin ve çalıştıkları fabrikanın sahibi tarafından maaşlarından yüzde 10 kesinti yapması üzerine “maça çıkmamak kararı” almışlardı.

Fabrika sahibi zaten işveren birliğinin baskısıyla istemeyerek ve adeta zorlanarak yaptığı maaş kesintilerinden vazgeçti.

Maça bir saat kala kriz çözüldü.

Darwen tam kadro Federasyon Kupası ilk tur için Briggs’e karşı sahaya çıktı.

Fakat...

Bu defa başka bir kriz...

Takımın yıldızı Fergus Suter berbat bir oyun çıkardı, döküldü.

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Neden...

İşte burada bir “sosyal boyut” görülüyor.

Gene İskoçya’nın Blackburn takımının sahibi yörenin en iyi futbolcularıyla takımını yenilemiştir.

Darwen’in yıldızı Fergus Suter’e baş döndürücü bir teklifte bulunmuştur.

“100 sterlin” transfer bedeli...

“Bu takımla asilleri tahtından indireceğiz” demiş ve Suter’in aklını çelmiştir.

Bu arada Suter’in doğru sözlü, harbi delikanlı karakterine işaret edeyim.

Bir yandan takımından kopmayı içine sindirmekte zorlanıyor, öte yandan da asillerin takımı İngiliz Old Etonian ile görülecek hesabı ona bu transferi çekici gösteriyor.

Kısa süre önce Old Etonian’la yaptıkları maçta bir sürü haksızlıkla, faullerle karşılaşmışlardır, kendisini de sık sık biçmişlerdir, mağlup olmuşlardır.

Maç sonunda rakip oyuncu dönemin ve bütün dönemlerin futbol yıldızı Lord Arthur Kinniard’a “Bu yaptıklarınızı Federasyon’a şikâyet edeceğim” demiş ve sormuştur:

“Federasyon’a nasıl başvuracağım, cevabını almam çok uzun sürer mi?”

Lord Kinniard alaycı bir ifadeyle ona “Hayır... Federasyon Başkanı yanımda” diyerek yanındaki takım arkadaşı Francis Mardin’i göstermiştir.

Bu durumda Suter’in yapacak bir şeyi kalmamıştır tabii.

İşte bu haksızlık yarası nedeniyle de Blackburn’e geçip bu küstahlara haddini bildirmek şansına “evet” der.

Ayrıca sarhoş babasıyla da arası kötüdür.

Bu 100 sterlinle annesi ve kız kardeşlerine ev satın alır.

Takım arkadaşı James Lowe’yi de Blacburn’e transfer ettirir.

Ama...

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Suter ve James’e Darwen’liler hain gözüyle bakmaktadırlar.

Bu iki takım Federasyon Kupası eleme maçında karşı karşıya gelir.

Elbette Blackburn maçı kazanır ama gene futbol tarihinin ilk tribün kavgası patlar.

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Blackburn asillerin takımı Old Etonian’la finali oynayacaktır.

Fakat, oyuncularından 3’ü Federasyon Başkan ve üyelerini oluşturan Etonian’da ters rüzgârlar esmektedir.

Bu oyunu “Biz kurduk, beyefendiler oyunudur. Barbarların oyunu değildir.

Ve...

Blackburn derleme bir takımdır, profesyonellerden kuruludur. Oysa futbol amatör centilmenler oyunudur. Ligden düşürülmelidir. Bu final oynanamaz” denilerek, karar alınmıştır.

Ancak...

Takımın yıldızı Arthur Kinniard bu duruma çok sinirlenir.

“Kararla, arkadaşları tarafından satıldığını” düşünür.

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Öbür tarafta da Blackburn’lüler çare aramaktadır.

Gene delikanlı adam “Ben Arthur Kinniard’la konuşurum. Futbolcunun futbolcuyla konuşması olsun bu” fikrini ortaya atar.

Görüşme gerçekleşir.

Bu kez tam bir özgüven abidesi (*) olan Arthur, profesyonel Blackburn’ün savunmasını üstlenir Federasyon’da.

“Biz 4 çeşit yemek yerken onların nasıl zayıf beslendiklerini biliyor musunuz? Bu takımların başka şehirlerde maç yapmak için yol paralarını gönüllülerden toplandığından haberiniz var mı? Futbolu biz kurduk ama bütün İngiltere’ye yayıldı. Avrupa’ya yayılmakta. Yakında dünyaya yayılmış olacak. Geleceği görmeliyiz, gelecek profesyonellikte. Şimdiden tribünlerde binlerce seyirci toplanıyor. Kendi dar kalıplarımızda tutamayız futbolu.”

Sonuç...

Arthur, arkadaşlarını ikna eder. Final maçı oynanır.

Ayaktakımı Blackburn, asiller takımı Etonian’ın elinden ilk kez kupayı söküp alan kulüp olarak İngiltere futbol tarihine geçer.

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Halk çocukları futbol starı olur.

Zamanla Beckenbauer ve Fatih Terim’ler gibi “İmparator” diye taçlanırlar, alkışlanırlar.

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(*) Arthur Kinniard 21 yaşında Federasyon üyesi... 9 yıl Federasyon’un mali sorumlusu...

13 yıl Federasyon başkanı.

9 kez Federasyon kupasını kaldırdı.

Cambridge’de kürek ve tenis şampiyonlukları var.