Kristal küre ve top

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde adı bilinmeyen bir Çinli pazara gitti.

Bir dilim yılan eti kestirdi.



O yılan yarasa yemiş ve Kovid-19 virüsünün taşıyıcısı haline gelmişti.



Yılan etini yiyen Çinliden Vuhan’daki diğer insanlara bu virüs bulaştı. Oradan da bütün dünyaya...



Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı şimdiden 2 milyon 231’i buldu.



Güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre bu salgın nedeniyle 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti.



484 bin 729 kişi ise iyileşti.



Harvard Halk Sağlığı Birimi’nin yayımladığı son araştırmaya göre aşı hızla elde edilemezse, “Okulların kapalı kalacağı tarih 2022’ye kadar uzatılabilir.”



O yılan dilimini yiyen Çinli kim bilinmiyor.

Yüz milyonların, hatta milyarların diş bilediği biri.



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Evet...



Harvard Araştırma Birimi’nin yayını hayli karamsar.

ABD’de -ilaç ve aşı bulunmadıkça- koronavirüs bulaş riskinin 2024 yılına kadar bile sarkabileceği iddiası var.

Yani...

Başta mesafe, izolasyon kuralları olmak üzere tedbirler kaldırıldığı ya da gevşetildiği takdirde virüsün yeniden hayatı ele geçirmesi, ufukta 2024’ün görünme olasılığı var.



Araştırmada görüşlerine yer verilen Dr. Marc Lipsitch “Sosyal mesafe ve izolasyon salgını önlemek adına seçilmiş bir yaklaşımsa, bunu birkaç yıl boyunca yapmak gerekir ki...



Çok uzun bir süre” diyor.



BİN IŞIK YILI GİBİ



PROF. Dr. Esin Şenol ise T24’te şöyle yazmış.Önümüzde, bin ışık yılı kadar uzak ve tükenmez görünen bir, iki yılı zaman dilimlerine ayırsam, süreci kabullenmemizi kolaylaştırır mı bilemiyorum.



Kuzey yarı küre için önümüz yaz, virüs bir merhamet gösterip, bizim yarı küreye düşen ışıkların rehavetine kapılacak mı, bilemiyoruz.Bu yaz, yalancı bir iyimserlik ile gevşememek zorundayız.Önümüzdeki bir, iki ay en zor dönem.Hatta katastrofik (çok kötü) günler geçireceğimiz ortada.

Gene de...



Yaz mevsiminde kalabalıklaşmadan, fiziksel mesafenin korunduğu, bireysel seyahatler, seyircisiz spor etkinlikleri, küçük restoranlar gibi ortamlarda “sosyalleşmek” mümkün olabilir.Ve biraz da olsa soluk alabiliriz.Bu ara süreç için de yaygın testlerle kim hasta, kim geçirdi ve “immun” durumunda belirlememiz şart.

Böylece sert ve kesin dalgayı yumuşatabilir, sonra yaz mevsiminde de testler ile sosyal hayata kademeli bir geçiş yapabiliriz.

Belki bu arada, başlangıca yetişemeyen bilim, salgının ortasına etkin bir ilaç ile yetişir.



Esin Şenol hocanın “epidemiyoloji” adlı disiplinin “kristal küresinden” yansıttığı satırları -özetle- sundum.



KÜRE DEĞİL TOP



Piyasalarda yaprak kımıldamazken...



“Epidemiyolojinin kristal küresinden” kaygı verici görüntüler yansırken...



Bir başka yuvarlak olan “top”tan haberler farklı.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İngiltere Premier Lig’den Newcastle United futbol takımını satın almak çabasında.H



aberlere göre kulübün başkanı Mike Ashley ile pazarlık sürecindeydi.

İngiliz Başkan 390 milyon euro istedi.

Prens Selman 345 milyon euro önerdi.

El sıkıştılar.Tribünler boş...

Kovid-19 nedeniyle futbolcular evlerinde...Lig maçları askıda...

Dünya ekonomisi durgunlukta, hatta krize doğru evrilmekte...

Prens bey (!!) 100 milyonlarca euro verip, İngiltere’den futbol takımı satın alıyor.