Merkel ‘ciddi ve ucu açık...’

Dünyanın en kısa kitapları için üç örnek...

ABD’nin tarihi, İngilizlerin yemek tarifleri... Ve Alman mizahı...

Bu kara mizah Almanların hiç “şakası” olmadığını gösterir.

Eğer Alman Başbakanı (Şansölyesi) Merkel, halkına “Durum ciddi... İki Almanya’nın (doğu ve batı) birleşmesinden de ciddi” diye seslenmişse durup düşünülmelidir.

Koronavirüs salgını için Merkel’in Alman milletine seslenişinin tamamını okudum.

Hem kaygılarım vurgulandı hem de duygulandım.

“Alman milletinin koronavirüs salgınında en az can kaybı istatistiğinin arkasında işte böyle bir demirden irade ve bilinç var” diye düşündüm.

Yer darlığı nedeniyle ancak bazı bölümlerini yansıtıyorum...

Sevgili vatandaşlarım.

Durum ciddidir.

Siz de ciddiye alınız.

Almanya’nın birleşmesinden, hayır, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birlik olup dayanışma göstermesinin bu derece önemli olduğu bir başka zorlu görev olmamıştı.

Size şu anda epidemiyle ilgili son durumu Federal Hükümet’le devlet düzeyinde toplumumuzda herkesi korumak, ekonomik sosyal ve kültürel zararı sınırlandırmak için ne yaptığımızı açıklamak istiyorum.

Ama bunun için neden size ihtiyacımızın olduğunu da açıklamak istiyorum.

Dünya genelinde muazzam bir hızla araştırmalar sürüyor.

Ama koronavirüse karşı henüz ne bir terapi, ne bir aşı var.

Durum böyle olduğu sürece yapacak tek bir şey var.

Bu da virüsün yayılmasını yavaşlatmak, süreci aylara yaymak bu şekilde zaman kazanmak.

Araştırmalar sonucunda bir ilaç ve aşı maddesi geliştirilebilsin diye.

Ve en önemlisi...

Hastalananlara en iyi bakım hizmeti sağlanabilsin diye...

Almanya’nın mükemmel bir sağlık sistemi var.

Belki de dünyanın en iyilerinden biridir.

Bu bize güven verir.

Ama bizim de hastanelerimiz çok kısa bir sürede ağır korona enfeksiyonuna yakalanmış çok fazla hasta sevk edilirse zorlanır.

Söz konusu olan istatistiklerde geçen soyut rakamlar değil.

Bir baba ya da dede, bir anne ya da büyükanne ya da partneriniz sonuçta insandır.

Ve biz her bir hayatın ve insanın önemli olduğu bir toplumuz.

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Söz konusu olan, virüsün Almanya’dan geçen yolunu yavaşlatmaktır.

Ve burada en kritik nokta şudur:

Toplumsal hayatı mümkün olduğu kadar aza indirmemiz gerekiyor.

Elbette akıllı ve ölçülü davranarak çünkü devlet işleyişini sürdürecek.

İhtiyaçlarımız elbette karşılanacak.

Ve ekonomik faaliyetlerin mümkün olduğu kadar çok sürmesini istiyoruz.

Ama insana tehlike oluşturacak ne varsa, her bir insana olduğu gibi topluma da zarar verebilecek ne varsa bunu şimdi azaltmamız gerekiyor.

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Federal Hükümet ve Eyaletlerin kararlaştırdıkları bu kapatmaların hayatımıza ve bizzat demokrasi anlayışımıza ne kadar müdahale ettiğini biliyorum.

Federal Almanya’da şimdiye kadar hiç olmayan kısıtlamalar bunlar.

Fakat bunlar şu anda hayat kurtarmak için olmazsa olmaz kısıtlamalardır.

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Gelecek haftalar daha da zor olacak.

Kimseyi yalnız bırakmamak, destek ve güvene ihtiyacı olanların yanında olmak, aileler ve toplum olarak birbirimizin yanında olmanın başka biçimlerini bulacağız.

Şimdiden virüs ve sosyal etkilerine karşı durmak için birçok yaratıcı çözüm var.

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Önümüzdeki dönem için geçerli olan kurallara uyun.

Hükümet olarak her zaman incelemeyi sürdüreceğiz.

Düzeltilmesi gerekeni düzelteceğiz.

Ama aynen devam etmesi gerekenleri de koruyacağız.

Dinamik bir ortamdayız ve bu ortamda hep öğrenmeye devam edeceğiz.

Ki her zaman için fikrimizi değiştirebilelim ve farklı araçlarla tepki verebilelim.

Bunu da o zaman açıklayacağız.

Bu sebepten ötürü, sizden rica ediyorum, söylentilere inanmayın.

Sadece her zaman birçok dile de tercüme ettirdiğimiz resmi açıklamalara inanın.

Biz bir demokrasiyiz, zorlamak değil bilgi paylaşımı ve katkıda bulunmaktır yaşam temelimiz.

Tarihi bir görevle karşı karşıyayız.

Ve ancak el ele vererek üstesinden gelebiliriz.

Bu krizin üstesinden geleceğimizden tamamen eminim.

Ama bedeli ne olacaktır?

Sevdiğimiz kaç insanı kaybedeceğiz?

Bu büyük ölçü de bizim elimizde.

Şimdi hepimiz kararlı bir şekilde ve hep beraber tepki verebiliriz.

Güncel kısıtlamaları kabul ederek birbirimize destek olabiliriz.

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Durum ciddi ve “ucu açıktır.”

Böyle bir şeyi hiç yaşamamış olsak da her şey değil ama birçok şey her birimizin ne kadar disiplinli bir şekilde kurallara uyduğuna ve bunları uyguladığına bağlı olacaktır.

Bundan istisnasız her birimiz, dolayısıyla hepimiz sorumluyuz.

Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.

Teşekkür ederim.

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Merkel’in konuşmasının bu son satırlarında “durum ciddi ve ucu açıktır” söylemine dikkat. Her anlama çekilebilecek bir ifade.