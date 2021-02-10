Muharrem İnce rüzgârı

Yel kayadan ne götürür?

Bu kadim söylem, CHP sözcüsü Faik Öztrak’ın “Muharrem İnce’nin istifası” sonrasında yaptığı açıklamadan...

Faik Öztrak konuşmasını sürdürürken zaman tünelinde 1967’ye bir hafıza yolculuğu yaptım.

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1967’de CHP’de “8’ler hareketi” adıyla ayrılık rüzgârı esmişti.

Hareketin lideri Prof. Turhan Feyzioğlu’ydu.

Turhan Feyzioğlu’yla birlikte CHP’den istifa eden diğer yedi parlamenterin adları şöyleydi...

Emin Paksüt, Coşkun Kırca, Fehmi Alparslan, Turan Şahin, Ferit Melen, Süreyya Koç.

Altı oldu.

Yedincisi ise Orhan Öztrak.

ÖZTRAK AİLESİ

CHP’ye ve Türkiye’ye önemli devlet adamları vermiş olan Öztrak ailesinin ilk kuşak devlet adamı 1882 doğumlu Mustafa Faik Öztrak’tır.

Tek parti iktidarı döneminde CHP Genel Sekreterliği ve Refik Saydam hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapmıştır. (CHP sözcüsü Faik Öztrak ismini ondan almış olmalı.)

İkinci kuşak Orhan Öztrak ise iki kez bakanlık yapmıştı. (İçişleri Bakanı, Gümrük ve Tekel Bakanı...)

8’ler “Güven Partisi”ni kurdular.

Bu parti sonradan “Cumhuriyetçi Güven Partisi” oldu.

Meclis’te 63 üyelik desteği vardı.

O yıllarda genç bir Ankara gazetecisi olarak haberlerini yazmıştım.

Demem o ki çok değerli üst düzey bürokrat kariyeri olan, CHP sözcülüğünü başarıyla yürüten Faik Öztrak “yelin kayadan ne götüreceğini” aile anılarıyla iyi bilir.

Gene de -siyasi pozisyonu gereği- böyle bir açıklama yapmakla beraber “Muharrem İnce potansiyel tehlikesini gördüğünü” düşünüyorum.

ÇANLAR KİMİN İÇİN?

Muharrem İnce, CHP’den istifasını açıkladıktan sonra kuracağı partiyle ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bunlar arasında “kuracağı partinin Meclis’te İYİ Parti’den sonraki büyüklükte olacağı” söylemi de vardı.

Yani...

“Yel kayadan ne götürür?” söylemine geliyoruz yine.

En büyük muhalefet partisi CHP.

İYİ Parti ise 30’un üzerinde.

CHP’den daha önce ayrılmış üç milletvekiliyle birlikte İnce hareketinin sayısı dört...

Ankara kulisinde söylemlere göre CHP’de “30 milletvekili sıkı markaja alınmış.”

AK Parti’ye yakın gazeteciler bile TV ekranlarında yorum yaparken Muharrem İnce hareketinin “CHP’den en fazla 15 milletvekili koparma ihtimalini” dile getirdiler.

15+4 ve bağımsızlardan da gelebilecek olanlar da hesaba katılırsa 20 rakamına ulaşabileceği hatta biraz geçebileceği yolunda tahminler uçuşmakta.

Ne abartılacak kadar vahim bir rakam ne de azımsanabilir!..

Eski genel başkanlar, partinin bilgeleri de devreye girerek, CHP’den olası kopmaları önlemeye çalışıyor.

ŞARTLARIN SONUCU

Siyasetin tabiatında “iddialı olmak” vardır.

Muharrem İnce de karizmatik ve iddialı bir politikacı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilmiş, yüzde 32 oy almış.

Popüler...

Ama...

CHP içinde önü artık kapanmıştı.

Genel Başkan olması mümkün değil.

Çünkü artık Ekrem İmamoğlu gibi destek oranı daha yüksek isimler var.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı yolunda da -gene aynı ve benzer nedenlerle- kırmızı ışık yanıyor.

İçi içine sığmayan iddiası, onu kendiliğinden, “yeni bir parti kurmaya yöneltmiş” olabilir.

HANGİ İTTİFAK?

İstifasını açıkladıktan sonra gazeteciler Muharrem İnce’ye “ittifak” soruları yöneltti.

İnce, kendisini angaje eden bir cevap verdi:

“Partim kesinlikle Cumhur İttifakı içinde yer almayacaktır.

İkinci turda Erdoğan’ın karşısında hangi aday olursa onu destekleriz...”

.................

Konuşmasının ağırlığı CHP’yi eleştirmekti.

Bu durumu yorumlayan bir kamuoyu araştırmacısı “Muhalefete muhalefet yaparak hangi siyasi kazanım olabilir ki?” dedi.

Düşündürücü bir yaklaşım!..

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“Keşke” denilerek “alternatif tarih” inşa edilemez.

Ama...

Muharrem İnce CHP’de kalsa ve bazı iddiaları için “zamanı zamana bıraksaydı...”

‘HIZLI VİRÜS’ LOKOMOTİFİ

Bilim dünyasının gözü Danimarka’daki “virüs genom taramasında...”

İngiltere’de görülen yeni varyant ilk Kovid-19’dan önemli ölçüde fazla bulaşıcı.

İlk varyantın yayılma hızı 0.78...

İngiltere’de fark edilen, ülkede hızla yayılan ve başta Danimarka’yla, ABD olmak üzere, yer küreye tehdit haline gelen bu varyantın üreme hızı 1.07...

Danimarka’da okullar ve restoranlar kapatılmıştı.

Diğer önlemlerin yanı sıra toplanmasına izin verilen insan sayısı 10’dan 5’e düşürülerek kurallar sıkılaştırılmıştı.

Ama...

İngiltere kaynaklı bu yeni varyant gene de hızını kesmeden yayıldı.

İKİYE KATLANIYOR

Genom araştırmaları yapan Danimarkalı uzmanlara göre insanlığın üzerine “hızlı lokomotif” gibi geliyor.

Danimarka’da ve ABD’de “her 10 günde bir enfekte olan kişi sayısı 2’ye katlanmakta...”

İngiliz varyantından daha da hızlı ve ölümcül olan “Güney Afrika” ve “Brezilya” varyantlarının genom taramaları henüz -yeterince- paylaşılmış değil.

Bir de o iki yüksek hızlı lokomotifi düşünün.

Bilim adamlarına göre tek çare aşılamalarda küresel olarak “sürat vitesine” geçilmesi.

Hatta aşılamayı hızlandırmaya yönelik bazı tehlikeli fikirler de dolaşımda.

“Çift dozlu aşılarda, ikinci dozu geciktirmek ve eldeki dozları varyantlar çoğalmadan mümkün olduğunca çok insana ilk doz aşılar için kullanmak...”

Bunun için de “ikinci dozların daha sonra etkinlik kaybı olmadan uygulanıp, uygulanamayacağının olabildiğince çabuk araştırılması” gerekiyor.

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Washington Post’un 9 Şubat “Editorial Board” yazısından da yararlandım.