Sıra dışı seçim

Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçimini Ersin Tatar yüzde 52 oyla kazandı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yüzde 4 fark yaparak...

Son günlerdeki anketlere göre oylar birbirine çok yakındı.

Matematik olarak Mustafa Akıncı “kıl payı önde” görünüyordu.

Akıncı 1. turda yüzde 30 oy almıştı.

Bu yüzde 30’a kendisiyle aynı çizgide olan -federasyon yanlısı ve sol kanattan- Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman’a verilmiş olan yüzde 21 oy eklenince 2. turda Akıncı’nın yüzde 51’i bulabileceği hesapları yapılmaktaydı.

Ancak...

Futbol tahminlerinde “Top yuvarlaktır, sonuç belli olmaz” denildiğini hatırlayın.

“Sandık yuvarlak” değil ama seçim sonuçları da matematik hesaplara uymayabilir.

13 Ekim’de bu köşede ihtiyat payını yansıtan üç satırım olmuştu.

“Ama...

Yüzde 51’e ucu ucuna giren bu matematikte fireler olacaktır.

Akıncı sadece Tufan Erhürman’a verilmiş olan (yüzde 21) oyla yüzde 51’i bulamayabilir.”

Ve öyle oldu.

KATILIM ORANI

İkinci turda sandığa gidenler bir önceki tura göre yüzde 4 daha fazla oldu; yüzde 61...

Ersin Tatar’a Mağusa’daki sandıklardan çıkan oy oranı yüzde 57.

Mağusa’da -Tatar’ın partisinden- eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 3 dönem Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Bu yüzde 57 oy oranında Eroğlu katkısı da dikkate alınmalı.

Ayrıca...

Türkiye’den gelenlerin çoğunlukta olduğu İskele’de Ersin Tatar’a yüzde 76 oy çıktı.

KKTC’deki seçim bölgeleri Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke, İskele...

İskele’de Türkiye kökenli olanların sayısı 13 bin dolaylarında.

Ersin Tatar’a “Ankara desteği” bu seçim çevresinde daha fazla hissediliyor.

DOKU SORUNU

“Türkiye’den göçenlerle Kıbrıs’ın yerlisi olan Türkler arasında tam bir uyum olduğundan” söz edilemez.

1974 sonrası o günün şartlarında Türkiye’den alelacele derlenerek gönderilmiş olanların sosyal profili doku uyuşmazlığına neden olmuştu.

Yıllar boyunca da bu uyum sorunu için “sağlandı” denemez.

O sıralar “KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın başka bir göçmen profili önerdiği” söylenir.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye zorunlu göç yaşayanların nerelere yerleştirileceği sorunu ortaya çıktığında, Denktaş ısrarla “Kıbrıs’a, buraya gönderin” demiş.

İlber Ortaylı hocanın da bu doğrultuda “görüşleri” olmuş.

“Entegrasyon” açısından Bulgaristan’dan gelen göçmen profili Kıbrıs Türkleriyle daha uyumlu bulunmuş.

Burada bir hassasiyet durumuna da parantez açayım.

Kıbrıs Türklerinin yarısından fazlasının ailesinde Türkiye Türkleri vardır.

Yani uyumsuzluk Türkiye’yle ve Türkiye Türkleriyle değil.

1974 harekâtından sonra alelacele derlenen ve Kıbrıs’a gönderilen sosyolojik profille ilgili.

Bilinen isimlerden iki örnek...

Ünlü televizyoncu merhum Çetin Çeki...

“Eski Dostlar” ve pek çok şarkının bestecisi Galatasaray eski Genel Sekreteri Gültekin Çeki.

Parantezi burada kapatıyorum.

SIRADAN SEÇİM DEĞİL

Merhum Rauf Denktaş hariç, Kıbrıs’ta hiçbir cumhurbaşkanı üst üste iki kez seçilmedi.

Akıncı’nın kaybetmesi ve Ersin Tatar’ın kazanmasıyla bu gelenek bozulmadı.

Kıbrıs’taki bazı yorumlara bakarak Ankara’nın biraz fazla göstere göstere Ersin Tatar’ı desteklemiş olması tedirginlik de üretmiş.

Belki öyle...

Ancak...

Ersin Tatar’ı iyi tanırım.

Show TV’nin kurucu Genel Müdürü olduğum sırada Ersin Tatar da Mali ve Finansal Grup Başkanı olarak yardımcımdı.

Damardan Kıbrıs Türk milliyetçisidir.

Bu duygular babası Rüstem Tatar’dan daha çocukluk çağında hücrelerine işlemiştir.

Kıbrıs Türkü profilinde olduğu gibi laik, demokrat ve özgürlükçüdür.

Bununla beraber...

Günümüz uluslararası koşullarında KKTC Cumhurbaşkanı seçimleri sıradan Cumhurbaşkanlığı seçiminin çok ötesinde önemi yansıtmaktadır.

Doğu Akdeniz enerji paylaşımında Türkiye’nin yeri bu bağlamda KKTC’nin de haklarını savunabilmesi, Ankara ile Lefkoşa’nın aynı frekansta olmasını gerektiriyor.

Ve...

Doğu Akdeniz’de yeni ittifaklar kurulmakta, yeni güç dengeleri oluşmakta.

Güney Kıbrıs’ta İngiltere, Amerika yeni üsler kurmakta.

Girit’te ABD üssü de dengeleri değiştirmekte.

Bu gelişmelerle KKTC’nin jeostratejik önemi daha da artmış bulunuyor.

Yani...

Büyük resme bakmak gerek.

Ersin Tatar seçim sonuçları açıklandıktan sonra zafer konuşması yaptı.

DOSTA VEDA ZOR

Sevgili dostum, arkadaşım Bekir Coşkun’u kaybettik.

Genç yaşta ayrıldı aramızdan.

İçten, düzgün bir karakterdi.

Kalemi ve zekâsı lazer keskinliğindeydi.

Tatlı ve esprili yumuşacık üslubuyla, bu keskinliği sarmalardı.

Son görüşmelerimiz Amerikan Hastanesi restoranının terasında olmuştu.

Dertleşmiştik ama gene de gülümsüyordu.

Bir keresinde Ertuğrul Özkök’ün eşi Tansu Özkök’le beraberlerdi.

Tansu Özkök, Bekir ve eşi Andre’yi şefkatle ve sımsıcak dostluğuyla yalnız bırakmıyordu.

Sonra...

Bekir’le telefonla sürdü konuşmalarımız.

Umut vericiydi.

Doğrusu...

Hiç beklemiyordum bu acı haberi.

Işıklar içinde uyu kardeşim.

Eşi Andre’ye başsağlığı diliyor, derinliğini yüreğimde hissettiğim acısını paylaşıyorum.