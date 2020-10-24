Zai... Bodrum’da bir vaha

Telefonumun ekranına bir “İstanbul Kovid-19” haritası düştü.

Her yer kıpkırmızı...

Ben ise şu satırları yeşilliklerin arasından yazıyorum.

Kapalı alanları bir sanat galerisi.

Bahçe ise “açık hava müzesi..”

Bin yıllık zeytin ağaçları...

Her birine ünlü bir sanatçımızın adı verilmiş.

Heykeller, geniş yapraklı sıcak iklim bitkileri, şıkır şıkır suların aktığı havuz düzenlemesi...

Anıl Karaduman Şef’in mutfağından damak çatlatan lezzetler...

Kulaklarımızı okşayan hafif müzik...

Ve şu satırları yazdığım sanat yapıtlarıyla çevrelenmiş çalışma odası.

Burhan Doğançay’lar, Devrim Erbil’ler, Saim Bugay’lar, İlgi Adalan’lar...

Ve diğer sanat insanlarından yapıtlar...

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Bu güzellikler adasının adı “ZAİ...”

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Kadim Yunancada “zeytin” demek...

Bin yılı aşkın zeytin ağaçlarıyla örtüşen bir isim.

Yaz geceleri dışarıda canlı müzik var.

Kapalı alanda ise özellikle kış aylarında klasik müzik konserleri, sanat sohbetleri düzenleniyor.

Buraya birkaç yıl önce daha henüz sadece kütüphane binasının olduğu sırada gelmiş ve gördüklerimden etkilenerek “Zai izlenimleri” yazmıştım.

Şimdi ise en az beş kat daha büyümüş bir “vaha...”

Hava çok güzel, gök masmavi, güneş sımsıcak kucaklıyor.

Tam “pastırma yazı” günleri...

Birkaç saat önce denize girdim, 40 dakika kadar yüzdüm.

Su öylesine berrak ve ılıktı ki canım hiç çıkmak istemedi...

Evet...

Şimdi de yazı için buradayız.

Bulunduğum sitenin trafosu bozuldu. Tamirinin geç saatlere kadar süreceğini öğrenince Zai’ye attım kapağı.

Teşekkürler “bozuk trafo.”





10 FABRİKA, 10 OKUL

Zai’nin kurucusu Yunus Büyükkuşoğlu...

Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra sanayiye geçmiş.

Küçücük bir imalat girişiminden başlayarak sayısı 10’un üzerinde fabrika kurmuş.

Başlarken hedefini “10 fabrika, 10 okul” diye belirlemiş.

Ama...

İki hedefi de aşmış.

Her fabrikasının girişlerinde 500 metrekarelik sanat galerileri var.

Bodrum Torba’da da “Casa dell’Arte” adlı bir hotel açmıştı.

Müze gibiydi.

Artık İstanbul’daki fabrikalara gitmiyor. Eşi Derya Büyükkuşoğlu ile birlikte Zai’yi yönetiyorlar. (Şunu da belirteyim ki...) Derya Büyükkuşoğlu dünyanın en iddialı mekanlarında görülebilecek üst düzeyde yönetiyor.

Odasında iki kara tahta var.

Her yılın başında bu kara tahtalara o yıl “hangi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğini” sıralıyor.

Yunus Büyükkuşoğlu’nun şimdiye kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden bir demet.

Çapa Ortaokulu ilave binası...

Kayseri’de üç okul...

Ankara’da Anadolu Lisesi...

Trabzon’da hastane... (Fizik Tedavi)

Gebze’de ilkokul.

İstanbul Cerrahpaşa’da Yanık Merkezi.

Gölcük’te Otizmli Çocuk Merkezi.

Darıca’da ilkokul.

Çerkezköy’de iki sağlık ocağı...

Bodrum’da üç okul...

Bodrum’da Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Heykel Bölümü...

Bodrum’da 47 daireli Polis Lojmanları...

Bodrum’da Torba Sağlık Ocağı...

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Bodrum’da bir Müze ile Kayseri Talas’ta Otizm Tedavi Merkezinin Projeleri sürmekte.