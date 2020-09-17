DOÄžASIYLA RUHA, YEMEKLERÄ°YLE MÄ°DEYE HÄ°TAP EDEN Ä°ÄžNEADA

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Son dakika deÄŸiÅŸiklikleri hep mi gÃ¼zel olur bilmiyorum ama planlar Gelibolu iken kendimizi bir anda Ä°ÄŸneadaâ€™da buluverdik. Ã‡ok da keyifli oldu. Bizim Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼mÃ¼z vardÄ±, sabah erkenden yollara dÃ¶kÃ¼lmek zorunda kalmadÄ±k. Ã‡ok keyifli oldu lakin 2 tam gÃ¼n de yeterli olacaktÄ±r.

GÃœN:

Yol Ã¼stÃ¼nde gÃ¶nlÃ¼mÃ¼ze gÃ¶re kahvaltÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±z bir yer bulamayÄ±nca (AÃ§Ä±kÃ§asÄ± planÄ±mÄ±z son dakika deÄŸiÅŸtiÄŸinden araÅŸtÄ±racak pek vaktimiz yoktu) evde hÄ±zlÄ± bir kahvaltÄ± ile yola koyulduk. KÄ±rklareli tarafÄ±na ilk defa gidiyorduk ve yol bize inanÄ±lmaz keyifli geldi. SaÄŸÄ±nÄ±z solunuz yemyeÅŸil. Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z Dupnisa MaÄŸarasÄ± idi. PlanladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi saat 12.00 civarÄ± maÄŸaraya ulaÅŸtÄ±k. Hafta iÃ§i olmasÄ± sebebiyle de bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda sadece 2 aile vardÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Ã§ok rahatÃ§a gezebildik. MaÄŸaraya giriÅŸ Ã¼creti tam 15 TL, Ã¶ÄŸrenci ise 5TL. MÃ¼ze kart geÃ§erli deÄŸil. Elbette maÄŸaraya maskesiz girilmiyor.

AynalÄ±gÃ¶l (Gilindire) MaÄŸarasÄ± ile birlikte beni bÃ¼yÃ¼leyen ikinci maÄŸara oldu diyebilirim. Ä°Ã§ kÄ±smÄ± Ã§ok gÃ¼zel Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve yÃ¼rÃ¼me yollarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ. MaÄŸara 2 kÄ±sÄ±mdan oluÅŸuyor. 15 KasÄ±m-15 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda hem su seviyesinin artmasÄ± hem de yarasalarÄ±n Ã¼reme dÃ¶nemi sebebiyle maÄŸaranÄ±n bir kÄ±smÄ± kapalÄ± oluyor. Gideceklere ÅŸimdiden tavsiyemdir, yaz ayÄ±nda gitmeme raÄŸmen oldukÃ§a soÄŸuktu. Tedbirli olmakta fayda var. Bir de yolunuz uzunca bir sÃ¼re daÄŸlÄ±k alandan geÃ§iyor dolayÄ±sÄ±yla telefonunuz Ã§ekmeyecektir, bilginize.

MaÄŸara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ise Ã¶nceden gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze kestirdiÄŸimiz yol Ã¼stÃ¼ndeki mola yeri aklÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸtÃ¼: AvcÄ± Åžekoâ€™nun yeri. Yol Ã¼stÃ¼nde, masalarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± nehir Ã¼stÃ¼nde bir kÄ±smÄ± yolda, odun ateÅŸinde Ã§ay yapan bir yer dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nâ€¦. Ãœstelik hamak ve salÄ±ncak da var. MaÄŸara gezisinin yorgunluÄŸu ve o kadar Ã¼ÅŸÃ¼menin Ã¼stÃ¼ne adeta ilaÃ§ gibi geldi sÄ±cacÄ±k Ã§ay... Mutlaka uÄŸrayÄ±n derim.

ArtÄ±k rotayÄ± Longoz ormanlarÄ±na Ã§evirdik zira hedefte gÃ¼n batÄ±mÄ±nda kano yapmak var. Ä°ÄŸneada merkeze doÄŸru ilerlerken saÄŸÄ±mÄ±zda Mert GÃ¶lÃ¼ giriÅŸini gÃ¶rÃ¼p dÃ¶nÃ¼yoruz ve biraz ileride karÅŸÄ±mÄ±za muhteÅŸem manzarasÄ±yla kuÅŸ gÃ¶zlem kulesi Ã§Ä±kÄ±yor.

Buradan Mert GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼ bir sÃ¼re seyrettikten sonra asÄ±l hedefimiz olan kano kiralama noktasÄ± iÃ§in tekrar merkeze doÄŸru geri dÃ¶ndÃ¼k. Kano kiralama kiÅŸi baÅŸÄ± 50 TL. tur ise 1.5 saat sÃ¼rÃ¼yor. Biz tam performansla gÃ¶lde gidebileceÄŸimiz yere kadar gidip dÃ¶nebildik, aman dikkat kanolar karaya oturabiliyor, inip ittirmeniz gerekebilir, Ã¼stelik geciktiÄŸiniz her 10 dakika iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 10 TL vermeniz gerekiyor. HiÃ§ Ã¼ÅŸenmeyin, kesinlikle denenmesi gereken bir deneyim ama gÃ¼n batÄ±mÄ± saatlerine denk getirin.

MaÄŸara, orman gezisi Ã¼stÃ¼ne bir de kano turu derken iyice acÄ±kÄ±p kendimizi merkezde Dobrodosli Rumeli kÃ¶ftecisine atÄ±yoruz. Gayet lezzetli, ekmek arasÄ± da yaptÄ±rabilirsiniz bunun da fiyatÄ± 10 TL.

Â 2.Â GÃœN:

BugÃ¼nÃ¼ tamamen denize ayÄ±rdÄ±k ve gÃ¼ne otelimizin plajÄ±ndan denize girerek baÅŸladÄ±k. Plaj fazlasÄ±yla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± bizi. GÃ¶z alabildiÄŸine uzun ve kum ama Karadeniz olduÄŸundan dolayÄ± Ã¶zellikle Ã¶ÄŸleden sonra dalgalÄ±, RÄ°P akÄ±ntÄ±sÄ±ndan dolayÄ± da tehlikeli.

GÃ¼nÃ¼n devamÄ±nÄ± BeÄŸendik KÃ¶yÃ¼â€™nde geÃ§irdik. KÃ¶yÃ¼n Ã¶zelliÄŸi Bulgaristan ile sÄ±nÄ±r olmasÄ±. Ä°ki Ã¼lkeyi aradan geÃ§en Rezova nehri ayÄ±rÄ±yor. Burada da denize girebilirsiniz ama BeÄŸendik limanÄ±nÄ± tercih etmeniz gerekiyor.

AkÅŸam yemeÄŸimizi BeÄŸendik KÃ¶yÃ¼â€™nde tenekede tavuk yapan Sabri UstayÄ± tercih ettik. BurasÄ± tam deniz kenarÄ±nda elektriÄŸi olmayan oldukÃ§a salaÅŸ ama inanÄ±lmaz lezzetli tavuk yemeÄŸi yapan bir yer. BÃ¼tÃ¼n bir tavuk altÄ±nda tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ ile bir etrafÄ± kÃ¶zle kaplÄ± bir tenekede 1 saat 15 dakikada piÅŸiyor.

Elektrik olmadÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan tavuk saklanamÄ±yor, bu sebeple de gitmeden Ã¶nce arayÄ±p tavuÄŸunuzu ayÄ±rtmanÄ±z gerekir. Bir bÃ¼tÃ¼n tavuk, altÄ±ndaki tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ ve yanÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z salata ile iki kiÅŸi tÄ±ka basa doyduk, kalanÄ± da paket yaptÄ±lar. 110 TL gibi bir hesap Ã¶dedik.

AkÅŸam tatlÄ±sÄ± niyetine de merkezde yer alan Balaban DondurmacÄ±sÄ±â€™nÄ± tercih ettik. Ä°ÄŸneadaâ€™nÄ±n en Ã§ok tercih edilen dondurmacÄ±sÄ± olan bu yer, hijyen kurallarÄ±ndan da en ufak bir taviz vermiyor.

3.Â GÃœN:

Son gÃ¼n ise rotamÄ±zÄ± Ä°ÄŸneadaâ€™nÄ±n bir baÅŸka kÃ¶yÃ¼ olan LimankÃ¶yâ€™e Ã§evirdik. Ä°lk olarak FransÄ±zlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan LimankÃ¶y fenerini ziyaret edip ardÄ±ndan tercihimizi yine denize girmekten yana kullandÄ±k.

Ä°ÄŸneada bize Ã§ok huzurlu 3 gÃ¼n sundu, vaktiniz kÄ±sÄ±tlÄ±ysa 2 tam gÃ¼n de yeterli olacaktÄ±r. Biz bu sefer otelde kalmayÄ± tercih ettik ama Ã¼cretli ya da Ã¼cretsiz kamp alanlarÄ± oldukÃ§a yeterli gÃ¶zÃ¼kÃ¼yordu. DoÄŸasÄ±, denizi ve mutfaÄŸÄ±yla Ã¼stelik Ä°stanbulâ€™a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla Ä°ÄŸneadaâ€™yÄ± Ã§ok sevdik. KÄ±ÅŸ mevsiminde de eminim Ã§ok gÃ¼zel olacaktÄ±r, ÅŸimdiden planlarÄ±mÄ±za girdi bile.

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