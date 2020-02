Bir kap su ve bir kap yemek koyun

Bu çağrıyı Hayvan Hakları Konfederasyonu Kurucular Kurulu (HayKonfed), Marmara Hayvan Hakları Federasyonu (MarmaraFed), Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (AnadoluFed) ve Ege Hayvan Hakları Kurucular Kurulu (EgeFed) yaptı









Kış ayları olumsuzluklarının devam ettiği şu günlerde hayvanseverler, susuzluktan ve açlıktan ölen hayvan sayısının her geçen gün arttığını belirterek, bu çağrıyı bir kez daha yapmamızı istedi. Sözlerine, “Kırmızı çatılı, avlulu, bahçeli evler, her yerinde şarıl şarıl akan çeşmeleri olan Arnavut kaldırımlı sokaklar hayatımızdan çıktı, yerini beton-demir-asfalt üçlüsü olan koca koca kapılı binalar aldı. Sahipsiz hayvanların yaşam alanlarını yok etmekle kalmadık, yaban hayvanlarının yaşadığı ormanları ve içindeki göletleri de bir bir yok ettik” diye başlayan Hayvan Hakları Kurulu üyeleri şunları söyledi:



Katılım bekliyoruz



“Her Kapıya Bir Kap Su Konsun, Dünya İyilikle Dolsun”, sloganıyla başlattığımız kampanyamızı vatandaşlarımıza, kurumlara ve resmi kuruluşlara ulaştırmayı sürdüreceğiz. Bu slogan ile ilgili görselleri sosyal medyada kitlelere paylaşıyor, afiş ve broşür olarak basımını yapıp dostlarımıza yolluyoruz. Belediyelerden ve kurumlardan billboard olarak asılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, bu sloganı müzikli mini şarkı haline getirip, radyolarda ve özellikle küçük ilçe ve yerleşim alanlarında belediyelerin hoparlörlerinden de çaldırıp, anons sistemli arabalar ile topluma müzikli olarak iletmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Hayvan Hakları Konfederasyonu Kurucular Kurulu olarak tüm vatandaşlarımıza, çağrımıza destek olmalarını ve katılımlarını bekliyoruz. Birçok belediyemizin yaptığı özellikle sahipsiz kediler, köpekler ve kuşlar için sulukları çoğaltmasını, bunları yapmayanların ele almasını bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçelerimizdeki yetkililerinin de göletleri, ağaçları yok edilmiş alanlarda yaban hayvanları için yalaklar, suluklar yapmalarını talep ediyoruz. Bunun dışında bazı kurum ve kuruluş önlerinde, özellikle hastane, sağlık ocakları ile duvar kenarlarına sığınmaya çalışan canlara da zarar verilmemesini istiyoruz.”



Milliyet Ege olarak, biz de gazetemizin ulaştığı tüm il ve ilçelerdeki belediye başkanlarına bu çağrıya destek olmalarını öneriyoruz.



Kaputa vurun





Soğuk havada ayrıca aracınızı çalıştırmadan önce muhakkak kaputa vurun! Sığınacak yer arayan bir pisicik veya yavru bir köpek aracınızın kaputuna sığınmış ve motorun sıcaklığı ile orada uyuyakalmış olabilir. Kapınızın önüne koyacağınız #birkapsu içine bir kaç damla zeytinyağı damlatın ki suyun donmasını önleyin. Ayrıca, minicik bedenlerini sokabilecekleri bir kartondan bile yapabileceğiniz bir yuva soğuktan donmak üzere olan kaç canı kurtarabilir. Bunları da göz ardı etmeyin.



SORUNUNA SAHİP ÇIK!



Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...