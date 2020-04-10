Kemeraltı’ndaki cadde ve sokaklar yenileniyor

İZBETON’a bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan Tarihi Çarşı’da, yoğun araç trafiğinin bozduğu tüm yolları düzenleyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı M. Tunç Soyer, dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını nedeniyle #BizVarız kampanyası kapsamında, 7/24 sistemiyle çalıştıklarını belirtti, çağrıda bulundu:

“Öncelikle evlerine kapanan ve yasalara uyum gösteren İzmirlilere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde vatandaşlarımızdan gelen tüm sorun, istek ve önerileri, ilçe belediye başkanlarımız ve kurduğumuz ekiplerimizle çözüme kavuşturuyoruz. Halktan tek isteğimiz, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmasın... Bu arada, Kemeraltı’nın trafik yoğunluğu ile yük ve eşya taşıyan araçların tahrip ettiği sokak ve caddeleri yeniliyoruz.”

İzmir’de, sokaklar boş kalınca kentin pek çok noktasında yol yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. İZBETON A.Ş’ye bağlı ekipler, Tarihi Çarşı’da yoğun kullanım ve mevsim koşulları nedeniyle bozulan, araç ve yaya trafiğini etkileyen noktalara müdahale ediyor. Cadde ve sokaklardaki parke kaplama, kayrak taşı ve beton kısımların tamamı yenileniyor. Ayrıca ekipler, yol çalışmaları sırasında güvenli mesafeye azami özen gösterdiklerini belirtiyor, Kemeraltı’nı eski güzelliğine kavuşturacaklarını söylüyor.

İşte yenilenen yollar

Anafartalar Caddesi, Mücibur Rahman Sokağı, 870 Sokak, 865 Sokak, 866 Sokak, 863 Sokak, 920/1 Sokak, 935 Sokak, 855 Sokak, 856 Sokak, 928 Sokak, 919 Sokak, 899 Sokak, 901 Sokak, 909 Sokak, 904 Sokak, 913 Sokak, 912 Sokak, 920 Sokak, 919/1 Sokak, 899/1 Sokak, 1315 Sokak ve 1313 Sokak.

Bu görüntü İzmir’e hiç yakışmıyor!

Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk vakanın görüldüğü Kovid-19 salgını sonrası ölüm sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırayı alan İzmir’deki bu görüntüyü 6 Mart Pazartesi günü bir gazeteci arkadaşımız çekti. Burası, günün erken saatlerinden itibaren İzmir’in en hareketli sokağı olan, sağlı sollu tezgâhlarıyla vatandaşların hem ucuz hem de günlük ve taze ürünleri satın aldıkları bir köşe, yani tarihi Havra Sokağı... Fotoğrafı gören İzmirliler, bakın ne diyor: “Her gün artan vaka ve ölüm sayısına, hatta çocuk ve genç ölümlerine rağmen böyle dip dibe tezgâhlar ve alışveriş yapan vatandaşlar hiç mi korkmuyor? ‘Kimse bana bir şey olmaz’ dememeli. Onlarca genç ve yaşlı sağlıkçı bile risk altına giriyor. Yetkililer ve yöneticiler, bu konuya ve benzer yerlere acilen el atsın, yoksa bu salgın hepimizi içine alacak.” Benden iletmesi...

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...