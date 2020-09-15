Alt liglerin değeri, “Misli” ile artacak

Futbolumuzun yetiştirici kulüplerinin bulunduğu, altyapı dinamosu olan ve oyuncularımızın gelişim gösterdiği arena kesinlikle alt liglerdir. Bu liglere verilen değer, futbolun bir nefes gibi solunduğu ülkemizde nice nesilleri futbolumuza bağışlamayla doğru orantılıdır.

Alt liglerde Misli.com ile olduğu gibi anlaşmalara imza atılması, bu liglerin marka değerini artıracak ve sadece kupa maçlarında kendilerini gösterme şansı bulan oyuncularımıza çok değerli bir vitrin olacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Misli.com’un 2. ve 3. lige isim sponsoru olması ve maç yayın haklarını alması da, bu ligde mücadele eden 106 takımımıza büyük bir mutluluk yaşattı. Uzun seneler beklenen, istenen ve arzu edilen destek, tam olması gereken zaman diliminde geldi. Hem maddi hem de manevi değere sahip bu atılım, futbolcular arasındaki çekişmeyi de üst noktaya taşıyacaktır.

Ülkemizin futbol coğrafyası çok geniş. Bu topraklarda nice yetenekli ayaklar keşfedilmeyi bekliyor. Artık onların ayaklarına çok güzel bir fırsat geldi.

Geçtiğimiz cuma günü, Menemenspor-Altınordu arasında oynanan İzmir derbisi izledik. Derbide dakikalar 72’yi gösterdiğinde Altınordu’nun 16’lık yıldızı Burak İnce yeşil alana adımını attı.

Kırmızı lacivertliler o dakikaya kadar iyi bir oyun oynuyordu. Ancak rakibinin kilidini açıp gol sevinci yaşayamamıştı. İnce, kullanılan frikik vuruşunda nefis sol ayağıyla temiz ve şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Rüzgarı takımının lehine çevirdi, takımının galibiyet almasında önemli bir rol oynadı.

Yani diyeceğim o ki, Türkiye sınırları içerisinde böyle yetenekli nice gençlerimiz fark edilmeyi bekliyor. Bu tarihi anlaşmayla futbolumuzda kıpırdanma olacağına tüm içten duygularımla inanıyorum.

Gelin hep birlikte bu eşsiz sunumu değerlendirerek gençlerimizi izleyelim, izlettirelim. Onlara hak ettikleri değeri vererek şans tanıyalım, sabredelim. İnanın hem onlar hem de futbolumuz kazanacaktır.

Alt ligler geleceğimizdir. Onlara sahip çıkan Misli.com ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e şükranlarımı iletiyorum.