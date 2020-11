Altınordu’dan geçit yok

TFF 1. Lig erteleme maçında Altınordu, evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’la karşı karşıya geldi. Kırmızı lacivertliler, ilk yarıda Yusuf Can ve Metehan’ın bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı. Şeytanlar, 17 puanla zirve yürüyüşünü sürdürdü



Altınordu’da teknik patron Hüseyin Eroğlu, sezon başında birçok maçta sağda Ahmet İlhan, solda Metehan ve ileri uçta Hüsamettin kombinasyonuyla sahadaydı.

Son haftalarda Hüsamettin-Ahmet Dereli değişimini görmüştük. Bu maçta da hafif sakatlığı bulunan Ahmet’in yerine genç oyuncu Enis Destan, ilk kez 11’de formayı kuşandı ve maç boyunca takımda sırıtmadı diyebiliriz.

Son haftaların yükselen isimleri kaleci Erhan ve stoper Sinan’ı bir kenara bırakırsak, sağ bekte görev alan Furkan Metin’i izlemek keyif veriyor.

Ligin alternatif olarak bence en iyi hücum hattına sahip takımlardan bir tanesi kesinlikle genç şeytanlar. Bu noktada Hüseyin Hoca’nın oyuncu tercihinde opsiyonu yüksek. 27. dakikada gelen gole kadar tempo çok düşüktü. Az ve öz gelen Bandırmaspor, ayakları yere daha sağlam basan taraftı.

Ancak Altınordu rüzgarı kendi lehine çevirmeyi de başardı. Metehan’ın bireysel becerisi, Enis’in dokunuşuyla Yusuf Can’a sadece golü atmak kaldı. Zaten golden önce gelen akınlar Altınordu’nun öne geçeceğinin sinyallerini vermişti.

Hücum ve savunma prensibinden ödün vermeyen ev sahibi, ilk yarı bitmeden farkı 2’ye taşıyınca maçı çok daha rahat bir konuma getirdi. Yine Metehan ve yine soldan en iyi yaptığı iş olan topu saklama ve adam geçme becerisiyle kendi oluşturduğu pozisyona güzel de bitiricilik ekleyince durum 2-0’a geldi.

Bu yarıda tartışmasız sahanın hakimi Metehan’dı. Takımı için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapıyor, yapmaya devam ediyor. İkinci yarıda da onun yorgunluğunun artmasıyla Ahmet İlhan kendini daha çok gösterdi.

Eroğlu, sezon başından bu yana ona hep inandı ve meyvesini de topluyor. Altınordu’da çok iyi olan iki özellik vardı. Defansif reaksiyonları çok iyi becerirken, hücumda iyiydi. Daha iyisi olabilir miydi, elbette. 2 gol atmasına rağmen çok daha fazlası mümkündü.

İlk yarıda gelen goller aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi. Bu erteleme maçında Altınordu çok kritik ve değerli puanı hanesine yazdırdı. Keçiörengücü, Adana Demir, Samsun gibi zirve takipçilerini geçmeyi başardı. Artık sırada bir basamak üstteki rakibi İstanbulspor maçını kazanıp onları da aşağıya itmek var. Hüseyin Hoca ve ekibine tebrikler. Aldıkları galibiyeti de Oğulcan’a armağan etmeleri onların tam bir takım olduklarının büyük göstergesiydi. Yolunuz açık olsun Altınordu’nun altın gençleri...



MAÇIN KARNESİ



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

ALTINORDU: Erhan, Furkan Metin, Sinan, Yusuf Can, Ufuk, Furkan Çil, Burak (Dk. 58 Yusuf Yalçın), Ahmet İlhan (Dk. 89 Oğuzhan), Muhammed (Dk. 89 Ahmet Dereli), Metehan (Dk. 72 Muzaffer), Enis (Dk. 72 Hüsamettin)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Kurtuluş, Orhan, Onur, Gökay, Abdurrahim (Dk. 81 Feyyaz), İshak, Ba, Del Valle, Rayos (Dk. 63 Berat), Erkan (Dk. 81 Fırat), Anıl (Dk. 73 Halilovic)

GOLLER: Dk. 27 Yusuf Can, Dk. 45 Metehan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Sinan, Yusuf Can (Altınordu)