Darbe üstüne darbe!

Süper Lig’de Hatayspor’u konuk eden Yukatel Denizlispor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve galibiyet özlemini 5 maça çıkardı. İç sahadaki kötü gidişata son veremeyen yeşil siyahlı ekip, 14 puanda kaldı, düşme hattından kurtulamadı





Denizlispor maça saatler kala boykot krizi ile sarsıldı. Yönetimsel olarak aksayan, yolunda gitmeyen işler, ister istemez yeşil alana da sirayet etmiş durumda.



Buna bir de takımın en etkin figürü Rodallega’nın cezası nedeniyle takımını yalnız bırakması eklenince krizin boyutu bir tık daha arttı. Hatayspor da son 2 müsabakadan galibiyet çıkaramasa da Teknik Direktör Ömer Erdoğan liderliğinde iyi işlere imza atıyor. Özellikle son haftalarda ligin en formda oyuncusu Boupendza-Traore-Akintola üçlüsünün önündeki Diouf ile ön alanda çok baskın bir karaktere sahipler.



Maç başlamadan, sezonun bu zaman dilimine kadar olan evresinde gösterilen performanslar ışığında favori Hatay gibi görülebilir. Ancak maçın ilk düdüğü ile birlikte skordan bağımsız bir şekilde iki takım da maça hissedardı. Yani üç ihtimale de açık bir karşılaşmaydı.



Maçın büyük çoğunluğunda top ev sahibinde olsa da Hatay kendi adına pragmatik bir anlayışla taktiksel olarak Denizlispor’un üzerinde bir oyun seyretti.



İki ekibin kanat opsiyonlarını kullanmada farklı bir stili vardı. Hatay daha çok göbekten gelirken, Denizli Sagal ve Dossevi ile kanat akınlarını tercih etti.



Özellikle ilk 45’teki Denizlispor golü ya da golleri atmalı, Hatay’ı daha panikletmeliydi. Ancak hücum zenginlikleri olsa da net pozisyonları ve de şutör özellikleri göz ardı edildi. Yine bu evrede akıllarda kalan tek kare, 16’da Sacko’nun sunumuyla Dossevi’nin cılız şutuydu.



Rodallega bu maçta forma giyiyor olsaydı bence maçın seyri değişirdi. Çünkü Hatay defansını aşmada zorlanmasalar da son vuruşlarda iyi değillerdi. Bir de, ilk yarıda ligin bundan önceki kısmında sıkça karşılaştığımız 5’li 2 grup halinde bir görüntüleri yoktu. Orta alan çok çabuk düşmedi, Recep Niyaz hücuma tampon görevi gördü.



Bunun tam aksine de ikinci yarıda bu yapı çok çabuk dağıldı. Hatayspor’u kendi yarı alanlarına sokmamaya niyetli Denizli savunması, 47’de Boupendza’nın bireysel çabaları ile getirdiği topta Akintola-Traore’nin dokunuşları sonucu topu kendi ağlarına yolladı. Bu gol adeta Denizli için kötü bir milattı. Golü bularak tabelada üstünlük kuran Hatay, kabuğundan sıyrılarak Denizli kalesine daha cesaretli ve sayıca fazla olarak gelmeye niyetliydi.



Denizli’nin tipik özelliği golü yedikten sonra toparlanma sürecinin uzaması. Yani golü atmazlarsa vay hallerine! Özellikle 60-65’ten sonra ümitleri tükendi, performansları düştü. 77. dakikada oyuna yeni katılan Sackey’in Sacko’dan aldığı penaltı ile Denizlispor kontağı bir nevi kapatmış oldu. Diouf’un sert ve net penaltı vuruşu ile Denizlispor oyuna havlu attı. Evet bir mücadele daha puansız ve de golsüz geride bırakıldı. Bundan sonraki virajlar çok keskin ve kestirilmesi güç. Öncelikle kendi içimizdeki savaştan galip çıkalım ki diğer rakiplerimizle mücadele edebilme gücünü kendimizde bulalım!



Maçın karnesi



HAKEMLER: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon-Özer (Dk. 79 Sakıb), Fabiano Leismann, Muhammet, Lopes, Dossevi (Dk. 89 Mert), Murawski, Recep, Sagal, Sacko, Mesanovic

ATAKAŞ HATAYSPOR: Akın-Popov, Billong, Pablo, Mesut(Dk. 90+6 Katranis), Aabid, Ribeiro, Akintola (Dk. 90+6 Selim), Traore (Dk. 76 Sackey), Boupendza, Diouf

GOLLER: Dk. 47 Muhammet (Kendi kalesine), Dk. 78 (Pen.) Diouf (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Billong, Dk. 35 Ribeiro (Hatayspor), Dk. 77 Sacko, Dk. 90+1 Sakıb (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Billong (Hatayspor)