Denizlispor'un kan kaybı sürüyor

Geçtiğimiz hafta Ç. Rizespor’la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor evinde Gaziantep FK’ya 1-0 yenilip düşüşünü sürdürdü. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Horoz, Teknik Direktör Bülent Uygun’la da yolları ayırdı.





Ligin sonu geliyor. Bu maçtan sonra Başakşehir, Trabzon ile oynayacak Denizli. O nedenle 1 puan yetmez. 3 puan yaşamsal önemde. Yenilgi yandı gülüm keten helva. Cezaları biten Oğuz ile Zeki alanda. Rize’de 2 golün asistini yapan Özgür Çek kulübede. İlk 45’te Denizli özellikle kanatları etkili kullanamıyor, yetersiz. Rodallega, merkez hücumcu pozisyonundan uzaklaştığında karakterine uygun pozisyonlarla buluşamıyor. Bir sorun da sağ kanatta gözlenince Zeki ile Lopes sağ kanatta rotasyon yapıyorlar. Gaziantep iyi savunma yapan, bulursa da atan tipik bir beraberlik takımı. Aldığı maç sonuçlarına da baktığımızda bu saptamayı görebiliyoruz. Oyunun ilk yarısı, topa daha çok sahip olan, ataklarda önde olan taraf Yukatel Denizlispor. Ama 28’de çok da etkili görünmeyen atağında Güray’ın nefis soluyla öne geçen taraf da konuk Gaziantep. İlk yarıda Denizli’nin golden döndüğü tek an, 38’de Recep Niyaz’ın uzak mesafeli direkten dönen sert şutu. İlk yarı konuk takımın istekleri, beklentileri doğrultusunda bitiyor. İkinci yarıya Yukatel Denizli Lopes-Özgür Çek değişikliği ile başlıyor. Beklentilerin çok uzağında sönük bir ikinci yarı. Kendi alanında geriye düşmüş, Yukatel Denizli’nin de ikinci yarıda tek net gol pozisyonu yok. Buna karşı konuk Antep’in 70-75-90+1’de gole dönüştüremediği 3 gol pozisyonu var. Sezonun en kötü oyunlarından birisini oynadı Yukatel Denizli. Oynadıkları futbolun kalitesi ile alandan önde çıkmaları olası değildi. Kenarda Bülent Uygun’un üzgün yüzü, umutsuz bakışları, bir biçimde her şeyi simgeliyordu. Uygun’un gelişinden bu yana 8 maç 8 puan toplamış. Kayıp 16 puan. 7 haftadır kazanamayan Antep, sekizincisinde kötü günde yakaladığı Denizli’yi devirdi ve puan sıralamasında da derin bir soluk aldı. Bu bağlamda Antep’in antrenörü Sumudica kenarda şımarık, kendini beğenmiş bir teknik adam gibi duruyor. Ama ne var ki kim ne derse desin adamın öz güveni yüksek.