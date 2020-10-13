Eskici, İzmir için büyük şans

Yaklaşık 3 hafta önce İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini, daha önce Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü başarılı bir şekilde yürüten Murat Eskici devraldı.

Yapılan bu kadro değişimi, benim büyük bir heyecana sürüklenmeme sebep oldu. Çünkü Eskici, vizyoner bir yönetici.

Gelin, hep birlikte Eskici’nin geçmişine bir göz atalım. Eminim siz de İzmir için büyük bir heyecana kapılacaksınız... Kayseri’de 7 yıl görev yaptıktan sonra İzmir’de ayağının tozuyla çalışmalara başlayan Eskici, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi’nde ‘Spor Tesislerinin Pazarlaması’ alanında yüksek lisans yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Çalıştayı Koordinatörlüğü, Spor ve Medya Sempozyumu ile Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Tahkim Çalıştayı gibi etkinliklerde önemli görevlerde bulunmuş bir isim Eskici. Kayseri’de, Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü’nü kurarak başkanlık görevini de icra etmiş.

Buraya dikkat! Atletizm, kayak, dağcılık, okçuluk, masa tenisi ve yüzme gibi spor dallarında lisansı bulunuyor. Kayakta uluslararası; bilardo ve yüzmede de ulusal hakem...

2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları’nda Koordinatör Yardımcısı Danışmanlığı ve Tesisler Bölge Sorumluluğu, 2016 Trabzon ISF Gymnasiade Okul Sporları Koordinatörlüğü, 2017 Erzurum 13. Avrupa Gençlik Olimpik (EYOF) Kış Festivali Koordinatörlüğü, 2017 Samsun 27. Yaz Deaflympics Oyunları’nda Bakanlık adına genel sorumluluk gibi görevlerle, sporda neredeyse her alana dokunmuş bir isim. Halihazırda da Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu ve Boks Federasyonu Denetim Kurulu üyesi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılar neticesinde de, Universiade 2011 Kış Oyunları ve 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları’nda teşekkür belgesi almış. Bir üstün başarı belgesi, dört de başarı belgesi bulunuyor.

Görüyorsunuz ya Eskici’nin, elde ettiği başarılar ve ulusal-uluslararası önemli organizasyonlarda aldığı görevler, İzmir için biçilmiş kaftan olduğunu gösteriyor.

Bir noktanın altını çizmek istiyorum... Eskici’nin en güzel özelliği de spor kavramını bir spor dalına indirgemeyip her alana yönelmesi.

Her fırsatta İzmir’in maddi ve manevi desteğe ne kadar aç olduğunu dile getiriyoruz.

Eskici gibi akademik açıdan donanımlı ve sporun içinden gelmiş birinin bu önemli görevi üstlenmesiyle İzmir’in sporun her branşında yükselişe geçeceği kanaatindeyim.

İzmir sporda desteğe ve birlikteliğe aç... Eskici göreve başlar başlamaz da elinden geldiğince, ilçe ilçe dolaşarak spora ve sporcuya dokunuyor. Kendisi, uzun seneler bu kente hizmet ederek sporumuzu öksüz bırakmayacak ve başarılarını perçinleyecektir.

Bu görev değişiminin hem Eskici’ye hem de spora âşık İzmir’e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eskici’ye bir kez daha hoş geldin diyerek görevinde başarılar diliyorum.