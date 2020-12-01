Uzunca bir süredir savaşım verdiğimiz koronavirüs salgınından spor camiası da nasibini almıştı.

Virüsün pençesinde boğuşan kulüplerden hemen hemen her gün yeni vaka haberleri alıyoruz. Sporun tüm alanlarına yayılımı hızla devam eden bu virüs, gündelik pratiklerimizi etkilemeye devam ediyor.

İnsanlığın tarihteki en büyük salgın savaşlarından birisini yaşadığı şu evrede edindiğimiz bilgiler şaşırtıcı ve bir o kadar da can sıkıcı.

İddialara göre, test sonuçları saklanıyor ve Türkiye Futbol Federasyonu’na yanlış sonuçlar aktarılıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve alt ligler başta olmak üzere, testlerin usulsüz bir şekilde uygulandığı söyleniyor.

Federasyon’un da kulağına giden bu iddialar, ne derece gerçek?

Baktığınızda, takımlarımız virüs vakaları açıklıyor, ancak ilk 11, hatta ilk 14’ten pek fazla isimde pozitif vaka görülmüyor.

Görülen vakalar ilk 18 dışında...

Bu da biraz garip değil mi?

Büyük kayıplar verdiğimiz ve vermeye devam ettiğimiz zor günlerde, insan sağlığını ve hayatını böylesine tehdit etmek, hangi vicdana sığıyor?

Güneş balçıkla sıvanmaz... Her kim, olan bitene göz yumduysa ve ses çıkarmadıysa insanlığa karşı büyük bir vebalin altına girmiştir, girecektir.

Federasyon tarafından açıklanan ‘Futbola Dönüş Protokolü’nde her aşamada test yapılması gerektiği bildirilmişti. Ancak öyle kan dondurucu duyumlar alıyoruz ki, testleri geç yaptırdığı iddia edilen takımlar, test sonuçlarını gizleyen kulüpler ve Federasyon’a yanlış bilgi veren camialar...

Peki, bunda esas amaç ne?

Belli ki as oyuncularınızı alanın dışında bırakmak içinizden gelmiyor. Maç kazanmak mı istiyorsunuz?

Şampiyon olmak mı tek derdiniz? Bu sayede belki sizler 3 puan kazanıyorsunuz, ama neler kaybettiğinizin farkında mısınız?

Tedbirsizliğin insan hayatına kastettiği günleri yaşıyoruz. Sokağa adımımızı atarken kaç kez düşünüyoruz, bilmiyoruz. Tedirginliğimiz hat safhada...

TFF’nin, A Takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14’ün altına indiği takdirde karşılaşmaya çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması yönünde görüş birliğine vardığı belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra hayata geçmesi bekleniyor.

Bundan sonraki süreçte ne olacak? Orasını kestirmek güç...

Kim bilir daha nelere şahit olacağız? Umarım, yetkililer gerekli tedbirleri alırlar ve daha büyük kaos yaşamamızın önüne geçerler.