İlhan Hoca’nın değeri bilinmeli!

Takvim yaprakları 8 Ocak 2020’u gösterdiğinde haftalık köşe yazımda “İlhan Palut’lara şans tanınmalı” diye başlık atmıştım. O günlerden bugünlere köprünün altından çok sular aktı geçti. En önemlisi dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs belasıyla baş etmeye çalışıyoruz. Toplumca zor zamanlardan geçiyoruz. 90 günlük aranın ardından TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig’i seyircisiz de olsa oynatma kararı aldı ve hepimizin malumu fırtınalar estiren Göztepe’den eser yok şimdi... Aranın ardından oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilen sarı kırmızılılarda birçok oyuncu tatil moduna şimdiden girmiş durumda. Gel gelelim kötü gidişatın faturası direkt hocaya kesiliyor.

Bu düşünce kültürü çok yanlış... Öncende de belirtmiştim. Futbol piyasasında belli başlı antrenör isimleri var ve Anadolu takımları her sene bu isimler etrafında dönüp duruyor. Bu bağlamda, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in cesur ve korkmadan ortaya koyduğu vizyon çok değerli ve de önemli.



İlhan Palut, Hatayspor’da tarih yazdı. Kente tarihinin en büyük zaferlerini yaşattı. Başarılı geçmişi, tartışılmaz teknik direktörlüğü, efendiliği ve insanlığıyla çok kısa bir sürede gönüllerde taht kurmayı başardı. Mütevazı, korunaksız, gücünü de işini yapmaktan alan bir spor adamıyla karşı karşıyayız. Kıymetini bilmemiz gerekli. Son Fenerbahçe maçından sonra Palut’un istifa haberini alır almaz mağlubiyeti unuttum, İlhan Hoca gibi gelecek vadeden bir ismi kaybetmek üzere olduğumuzun üzüntüsünü yaşadım. Ancak Başkan Sepil ve yönetiminin istifayı kabul etmemesi sevinç kaynağım oldu. Çünkü Göztepe’nin sorunu, hoca değil. Başkan Sepil döneminde kaç hoca geldi gitti sayısını ben bile unuttum. Sorun çözüldü mü? Tabii ki hayır. Buyurun bir dönem istenmeyen, tribünlerden yuhalanan Okan Buruk’lu Başakşehir an itibariyle Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı... Kimler geldi gitti de Göztepe’de taşlar yerine bir türlü oturmadıysa sorunu teknik birimde değil başka yerlerde aramak gerekiyor. Biraz da bardağın dolu tarafından bakmak şart. İlhan Hoca kendi kuramadığı kadroyla elinden geldiğince pandemi öncesi pozitif futbol oynatmaya çalıştı. Takım içinde herkesin gözlemlediği futbolcu gruplaşmasına rağmen işi iyi idare etti... En önemlisi ise Süper Lig’deki diğer hocalar kaç para kazanıyor, İlhan Palut ne kadar kazanıyor? Bir de olayın o kısmı araştırılmalı. Hocaya verilen kadro ortada..! Ona gelene kadar eleştirilmesi, değişmesi gereken bir sürü etken var. Bir örnekle noktalayacak olursak, geçtiğimiz hafta U19 Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosu açıklandı. Efe Binici’ye milli davet geldi. Efe’nin bu sezon 6 gol ve de 10 asisti var. Hırslı, oyundan kopmayan ve Göztepe’nin aradığı 10 numara pozisyonunu uzun yıllar kapatacak bir oyuncu ama gel gelelim Göztepeli futbol akil adamlarının bundan haberi var mıdır, orası muamma. Profesyonel yapmak için niye bekleniliyor orasını da anlamak mümkün değil... İşin özü, ben İlhan Hoca gibi gelecek vadeden genç teknik adamların yollarının açılması, daha çok şans verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Göztepe’nin tarih yazdığı efsane kadro 17 sene beraber oynadı. İlk zamanlarda başarı yoktu ancak zamanla sistem oturdu, efsane takım ortaya çıktı. Bu işler zamanla doğru orantılı.



Türk futbolunun geleceği altyapılarda ise bir diğer etken de genç, vizyon sahibi ve başarıya aç genç antrenörlerin de bu sistemin içine sokulması gerekiyor. O açıdan, Göztepe’nin İlhan Palut hamlesini çok değerli buluyor, Göztepe için şans olarak görüyorum.

Ona bir fırsat daha veren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’i de, kararından dolayı kutluyorum.

Keşke herkes Başkan Sepil kadar cesur yürekli olsa, Türk futbolunda genç, yetenekli, vizyon sahibi, egosuz yepyeni teknik direktörlere daha fazla imkân verilse. Zaman, her zamankinden daha fazla çalışma ve yola formanın hakkını verecek, savaşacak oyuncularla devam etme zamanı İlhan Hocam...