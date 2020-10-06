İzmir’i sporun başkenti yapmaya hazır mıyız?

İzmir’in teniste gülen yüzü, değerini yükselten markası, spordaki en büyük destekçilerinden Küçük Kulüp, Abidin Necimoğlu anısına çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bu turnuvayla birçok sporcuya kapılarını açan Küçük Kulüp, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’u da ağırladı.

Bilindiği gibi Sayın Durmuş, tenisin her kesime hitap eden bir spor olduğunu ve ‘zengin’ algısını yıkmak için çabaladıklarını her fırsatta dile getiriyor. Bu yaklaşımla, başta İstanbul olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında tenis merkezleri yapılıyor.

Özellikle İstanbul’da açılan, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, 25 bin metrekare arazi üzerine inşa edilmiş, biri merkez kort olmak üzere dört maç kortu ve bir antrenman kortuna sahip. Tüm kortlar dünya standartlarına göre inşa edilmiş olup teknolojik ve teknik altyapı olarak uluslararası organizasyonların ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte. Oyuncular ve tenisseverler için her detayın düşünüldüğü tesiste, konforlu yaşam alanları, kafe, fitness alanı ve 100 araçlık otopark mevcut. Bu gerçekten müthiş bir iş.

Peki ya, İzmir’de durum nedir?

Önce gelelim, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kentimizin ilk uluslararası tam maratonu olan Maraton İzmir’e... Gerçekten çok başarılı bir etkinliği geride bıraktık. Uluslararası çapta böylesine büyük ve anlamlı olan maratonu İzmir’de izlemek hepimizi onurlandırdı ve de gururlandırdı. Emeği geçenlere teşekkürler...

Ancak yerel yönetimlerin, gerek futbolda gerekse diğer branşlarda spora yeteri kadar destek vermediği, İzmir olarak tesis anlamında geride kaldığımız da göz ardı edilemez.

İzmir’in gen haritasına şöyle bir göz attığınız zaman, futboldan yüzmeye, basketboldan koşuya, atletizmden cimnastiğe, voleyboldan hentbola ne kadar zengin bir spor ve sporcu havuzuna sahip olduğunu, eminim çok rahat bir şekilde göreceksiniz.

Sporda dünyaya örnek olmak istiyorsak her dalda bir başarı elde etmeliyiz. Tabii ki başarı için de önce tesis konusunda adım atmamız gerekiyor. “Ülkemizde, tenis adına İstanbul gibi çok değerli bir örnek varken, İzmir’de de neden harekete geçilmesin?” demeden geçemiyor insan.

Başkan Durmuş’la yaptığımız sohbet esnasında ondan duyduğumuz güzel cümleler hepimizi umutlandırdı. Durmuş, İzmir’in teniste başarılı bir şehir olacağını düşündüğünü ve destek vermeyi çok istediklerini söyledi. Neden İzmir gibi modern ve gelişmiş bir yerden dünya bir numarası veya bir numaraları çıkmasın? Tıpkı diğer branş ve sporculara verilmesini arzu ettiğimiz destek gibi tenis için de atılacak her adım, İzmir’e fazlasıyla değer katacaktır.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş hazırken, kent bu sporu parklarda, sokaklarda, özel alanlarda yapıyorken neden duruyoruz? Dünyanın ilgi duyduğu, bir tenis maçı olduğu zaman göz kırpmadan takip ettiği bir karşılaşma, neden bu güzel topraklarda oynanmasın?

İzmir, sporda başarıya, güzel bir spor karşılaşmasına ve desteğe inanın çok aç. Biz, Başkan Durmuş’tan İzmir için söz aldık. Kendisi, her türlü desteği vereceğini belirtti. Top, İzmirlilerde ve yerel yönetimlerde artık...

Haydi, hep birlikte güzel İzmirimizi dünyanın spor merkezi yapmak için çabalayalım, çabalatalım.