Kaf Kaf 2021’e merhaba dedi

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 7 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 6 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, evinde düşme hattındaki Yalovaspor’la giriştiği gol düellosunu 3-2 kazandı, Play Off yarışına tutundu.





Güneşli bir İzmir pazarında nefis bir hava, Atatürk Stadı’nda harika bir zemin vardı.



Karşıyaka son haftalardaki grafiğiyle Play Off potasının dışında kaldı ve sancılı bir dönem yaşadı.



Kimi maçlarda skor çok kısırdır fakat oyun sizi doyurur ya da tam tersi, açık futbolun getirisi tabela bol gollüdür, saha içi o kadar keyif vermez.

Karşıyaka oyun anlamında eleştiriye açıktı. Her ne kadar 3 gol bulsa da skor üretmede sıkıntılı, gol yemede cömert bir kimlikte. Yani bir başka deyişle maçın öyküsünü belirleyecek, geri hattın performansıydı.



Yalova düşme hattının pençesinde olmasa, daha etkin bir hücum opsiyonuyla sonuç ne olurdu bilemiyorum. Yine de Kaf Kaf’ı zorladı.



Yeşil kırmızılılarda son 7 maçlık periyotta tempo, heyecan düşüktü. Bu 90 dakikada da bazı evrelerde o kimlikleri yine sahadaydı. Özellikle ilk yarıda stoperlerin ve beklerin arasına nitelikli bir pas, asiste dönüştürülebilecek bir yardımlaşma, defans merkezinin arkasına kaçırılan oyuncular yoktu.



Karşıyaka’ya nazaran tüm saydıklarımı Yalovaspor yaptı. Isıran, yıpratan bir Yalova vardı sahada. Özgür’ün soldan bindirmeleri ve Mustafa Aşan’ın kaleyi yoklaması hariç neredeyse hiç kimse bu oyuna isyan etmedi. Maça iyi başlayan Özgür, ilk golde duran topu takımına kazandırdı, o topta nokta atışı asisti değerliydi. Golün yarısı Özgür’e yazılır. Bu gol sonrası Karşıyaka gardını çok çabuk düşürdü.



‘Evet, bu sefer Karşıyaka daha farklı olacak’ derken, Yalova şok 2 golle Kaf Kaf’ı sarstı.



Yenilen gollerde defans tel tel döküldü. Neredeyse ilk 60 dakika orta alanın pas trafiği oyunu genişletmeye yetecek kıvamda değildi. Hızları düşüktü, rakibi beklercesine ağırdılar. 38’de Yalova kalecisi Ahmet, basit bir hata yapıp Karşıyaka’ya adeta golü armağan etmese, işin rengi başka olabilirdi. İkinci 45 için basmakalıp oyun, ezbere pas yerine Karşıyaka için pragmatik futbol şarttı. Vites artırmak elbette gerekliydi.



Özellikle defans bloğunun sorunlarına yerinde pansuman yapıldığı açıktı. Rakibine daha az pozisyon veren Kaf Kaf, üçüncü bölgede etkisini hissettirdi. Bu yarıda Hakan Kuş’un ağırlığını koyması tabelanın böyle şekillenmesini sağladı. Attığı gol, girdiği pozisyonlarda da gördük ki komple bir forvet Hakan.

Hem Karşıyaka’nın kazanmış olması hem de onun golle yeniden buluşması değerliydi. Fakat bu sadece bir başlangıç. Kaf Kaf her ne kadar kazanmasını bilsede eksik ve aksayan yanları çok. İvedelikle önlemler alınmalı. Hedef 3 puansa onu aldılar. 2021’in ilk galibiyetinden dolayı Karşıyaka’yı kutlarım.



MAÇIN KARNESİ



Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Güçlü, Hüseyin Sepetçioğlu



KARŞIYAKA: Erdoğan, İlyas, Cenk, Metin, Özgür, Fatih, Arif, Mustafa Değirmenci (Dk. 90 Özkan), Mustafa Aşan, Namık Barış, Hakan Kuş (Dk. 90+2 Batuhan)



YALOVASPOR: Ahmet, Cemal (Dk. 71 Fazlı), Turgay (Dk. 53 Batuhan), Ramiz, Ferit, Mehmet Murat, Mustafa Serkan, Doğancan (Dk. 71 Fatih), Sinan (Dk. 82 Umut), Doğan Zincir, Onurcan



GOLLER: Dk. 4 Mustafa Aşan, Dk. 38 Namık Barış, Dk. 65 Hakan Kuş (Karşıyaka), Dk. 7 Sinan, Dk. 11 Turgay (Yalovaspor)



SARI KARTLAR: Mehmet Murat, Onurcan (Yalovaspor), İlyas, Arif (Karşıyaka)