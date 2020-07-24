Kasaba’dan muhteşem geri dönüş

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Turgutluspor, Esenler Erok sınavını 2-1’lik sonuçla geçti. 1-0 geriye düşmesine rağmen Kadir Torbacı ve Abdülkadir Akyıldız’ın ayağından bulduğu iki golle öne geçen Kasaba, adını finale yazdırmayı başardı ve Karşıyaka’nın rakibi oldu.



“Zirveyi görmek için bazen dibe vurmak gerek” sözünün ete kemiğe bürünmüş hali, Esenler Erok karşısındaki Turgutluspor’du. İlk 45’te varlık gösteremeyen Kasaba, bunun tam aksi bir ikinci yarı performansı sergiledi. İkinci yarının hemen başında, dakikalar 48’i gösterdiğinde Umut Pusat’ın attığı gol ile Esenler öne geçti. Daha doğru bir tabir ile Turgutlu golü rakibe ikram etti.



Kaleci Fatih’in pozisyon hatası, defansın topu uzaklaştırmadaki beceri eksiği, golü ortaya çıkardı. Ne olduysa yenen o golün ardından oldu. Turgutlu geriye düştüğünde bir silkelenme yaşayarak üzerindeki ölü toprağını attı. Müthiş bir reaksiyon vererek rakip kalede art arda pozisyonlar üretti.











Hak eden kazansın



Peki maçı çeviren, final biletini Kasaba’ya getiren neydi? Elbette dakikaların 65’i göstermesi, Mithat Yaşar ve Kadir Torbacı’nın oyuna dahil olmasıydı. Özellikle Mithat, Turgutlu için aranan kandı. Bu noktada Cüneyt Hoca’yı ve teknik heyeti kutlamak gerek. Doğru zamanda doğru oyuncuları sahaya sürdü. Mithat’ın oyuna girişi ve yalnızca 17 dakika sonra Turgutlu’nun öne geçmesi bence bu maçın kilit noktasıydı. Çok iyi profesyonel ve 10 numara. 65’te oyuna dahil olan, 76’da golün altına imzasını atan Kadir, ceza alanının gerisinden sağ ayak dışı ile kalenin en ücra köşelerinden birisine topu bıraktı, durumu 1-1’e getirdi. Ardından 82’de Mithat’ın kenardan taşıdığı top, adrese teslim bir sunumla Abdülkadir Akyıldız’ı buldu. Abdülkadir de bu servisi geri çevirmeyerek enfes dokunuşla fişi çekti. Turgutluspor özellikle ikinci yarıda gücünün farkına vardı ve ayağa kalktı. Cüneyt Hoca, Kadir Torbacı ve Mithat’ı oyuna alarak teknik zekasını yine, yeni, yeniden konuşturdu. Halk, camia, oyuncu, taraftar senelerdir hasretini çektiği kupaya uzanmayı istiyor. Karşıyaka ile müthiş bir final de bizleri bekliyor. Pazar günü iki Ege ekibinin büyük kapışmasına sahne olacak karşılaşmayı hak eden kazansın.