Kimyasal-Sentetik uyuşturucuya hayır!

Kimyasal-sentetik uyuşturucuların başında gelen ‘met’ yani halk dilinde kristal olarak bilinen madde, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor.

Yeşilay’a göre bu madde, kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan, renksiz ve kokusuz özelliğiyle biliniyor. Kimyasal yapıları amfetaminlere benzese de merkezi sinir sisteminde daha güçlü etkilere sahip bir stimülan. Burundan çekilebiliyor, ağız yoluyla alınabiliyor ve damar yoluyla kullanılabiliyor. Metamfetaminin kısa-uzun süreli kullanımı, dolaşım, solunum, nörolojik sorunlarla birlikte anksiyete, saldırganlık ve depresyon gibi birçok ruh sağlığı sorununa neden oluyor.

Türkiye’de metamfetamin kullanıcı düzeyi tam olarak bilinmiyor. Fakat yaş, düşük eğitim düzeyi ve diğer psikoaktif maddelerin kullanımı, metamfetaminin kötüye kullanımıyla ilişkili. Yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar incelendiğinde dünyada yaklaşık 185 milyon kişinin yasal olmayan maddeler kullandığı, bu kişilerden 33.4 milyonunun amfetamin kullanıcısı olduğu görülüyor.

Bu madde, ne yazık ki nice gencimizi esir alıyor. Ayrıca met, eroinden sonra üretilmiş en tehlikeli uyuşturucu madde olarak tanımlanıyor. Üstelik bağımlılık yapıyor.

Durum bu kadar önemliyken susmamak, olan biteni izlememek gerekiyor. İzmir’de de bu konuyla ilgili çok ama çok güzel bir duyarlılık örneği görüyoruz.

Özellikle taraftar grupları arasında mücadele için güçlü bir ağ kuruldu. Takımlarına gönül veren büyük yürekler, kendi sokaklarında, mahallelerinde ve semtlerinde uyuşturucunun alınmasına ya da kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtiyor. Bizim de böylesine hayati bir konuda safımız net. Bu bataklığa düşen çocuklarımızı, kardeşlerimizi, büyüklerimizi hep birlikte kurtarmak için aynı tarafta yer almalıyız.

Satan ya da sattıran her kimse, elbette bunun bedelini ödeyecektir. Ancak bizler de ödün vermemeliyiz!

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İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın göreve geldikten sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ‘Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız’ sloganı ile uyuşturucuya karşı savaş stratejisiyle çalışmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini belirten Aşkın, “Nasıl ki dağdaki son terörist ölene kadar terörle mücadele devam edecekse, gençlerimizi zehirleyen son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek. Vatandaş polis iş birliği ile bu illetin kökünü kurutacağız” söylemi çok değerli. Aşkın’ın göreve geldiği ilk günden itibaren kentte ilk önceliği uyuşturcuyla mücadele oldu. Bu görevi başarıyla da bugüne kadar gerçekleştirdi. Gönülden teşekkürü sonuna kadar hak ediyor.

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İzmir’in güzide kulüplerine gönül vermiş taraftarların başlattığı “Sentetik Uyuşturucuya Hayır” kampanyasına tüm İzmir’in destek vermesi ve çocuklarımızın, gençlerimizin bu tuzaktan uzaklaştırılması en büyük görevimiz olmalı.

İzmir yine bir konuda öncülük ederek duyarlılık gösteriyor. Türk futbolu için son derece değerli olan camiaların taraftarları yine tek ses tek yürek olarak kenetlenmenin gücünü ortaya koydu.

Önce mahallemizde, semtimizde ve de güzel İzmirimizde ne yapabiliyorsak yapalım, bu hareketi ülkemize yayalım. Yayalım ki bu illete düşmüş insanları kurtaralım. Yarın değil hemen şimdi, kullanmayalım kullandırtmayalım, kullanılmasına katiyen aracı olmayalım! Bu yolda her kim mücadele ediyorsa Allah yar ve yardımcısı olsun.

Sesimiz ne kadar gür çıkıyorsa o kadar çok haykırıyoruz; “Kristale hayır, sentetik uyuşturucuya hayır!”