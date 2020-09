Sürprizlerle dolu sezon başlıyor

Ligler başlıyor, hasret sona eriyor. Çeşitli spor branşlarında 2020-2021 sezonu programı netleşti. Futbolda yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak. Ampute futbol ligleri ekimde start alacak. Basketbol Süper Ligi 26 Eylül’de, voleybol ligleri 12-13 Eylül’de hentbol ligleri ise 3-4 Ekim’de başlayacak.



TFF’nin planlamasına göre Süper Lig’de yeni sezon, 11, 12, 13 ve 14 Eylül’de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Ocak’ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021’de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021’de oynanacak 42. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Süper Lig’de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak.

Süper Lig’de devre arası verilmeyecek. 21 takımlı oynanacak Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe ile Yukatel Denizlispor Ege derbisinde karşı karşıya gelecek.



TFF 1. Lig’de ise cuma günü saat 19.00’da Menemenspor-Altınordu İzmir derbisi ile sezon açılacak.



TFF 1. Lig’de ilk yarı 4 Ocak’ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak’ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021’de yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de yeni sezon 19 Eylül’de başlarken, normal sezon TFF 2. Lig’de 8 Mayıs 2021’de, TFF 3. Lig’de ise 1 Mayıs 2021’de tamamlanacak. Bu sezon tüm liglerde İzmir ve Ege bölgesini 18 takım temsil edecek. Süper Lig’de Göztepe ile Yukatel Denizlispor. TFF 1. Lig’de Akhisarspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Ekol Göz Menemenspor. TFF 2. Lig’de Manisa FK, Uşakspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve bu sezon lige yeni çıkan Turgutluspor. TFF 3. Lig’de ise 1928 Bucaspor, Manisaspor, Nazilli Belediyespor, Karşıyaka, Somaspor, Muğlaspor ve geçtiğimiz sezon BAL’dan 3. Lig’e yükselen Bergama Belediyespor....



Bu sezon lig çok daha uzun sürecek ve devre arası tatili de yok. Hemen bitiminde de EURO 2020 var. 2021’de oynanacak...



Duayen yazarlarımız Bülent Buda ve Fatih Tanfer ile birlikte 90+3 köşemizde çarşamba ve perşembe günleri İzmir ve Ege futbolunun güzide kulüplerinin haftalık maç analizlerini ve yorumlarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Kısaca bu sene futbola doyacağız.



5 Ekim’de sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren takımlar, şu ana kadar birçok ismi renklerine bağladı. Sezonun ilk maçı çok önemlidir. Buradan alınacak bir galibiyet ya da mağlubiyet, gelecek haftaları direkt olarak etkiler.



Ne yazık ki bizde takımlar lige hazır olarak başlamaz. “Kervan yolda düzülür” misali lig oynanırken eksiklikler giderilir. Bu arada, ilk yarının seyircisiz oynanması kararı deplasman takımlarının lehine olacaktır. Bakalım hangi takımlar bu şansı iyi değerlendirebilecek?



Yeni sezonda tüm kulüplerin işleri gerçekten zor. Koronavirüs her alanı olduğu gibi sporu da etkisi altına aldı. Ama şöyle bir gerçek var profesyonel sporda süreklilik esastır. Dünya sporu bunun etkilerini nasıl atlatır? Bu süreç ne zamana kadar devam eder? Sonucu neleri getirir? Hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağız? Dünya inşallah bir an önce bu hastalıktan kurtulur demekten başka bir çaremiz yok.



Spor müsabakalarının yapılacağı tesislere son derece dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Az kullanılan alanlar bile gözden kaçırılmadan dezenfekte edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, spor yapan kişilerin spor esnasında metabolik süreçlerde salgın ciğerlere daha kolay geçebilme ihtimali üzerinde duruluyor. Kulüplerimiz özellikle kendi tesislerine dikkat etmesi gerektiği gibi yurt dışı yurt içi girişlere de dikkat edecek gibi görünmektedir.



En önemlisi ise, maçların şifreli yayınlanması durumudur. Maçlar oynanacaksa bir müddet şifreli verilmemelidir. Çünkü bu defa da insanlar kafelere toplanıp maç izleyecekler. Ayrıca stadyum dışlarında da bir araya gelme söz konusu. Buna da önlem alınmalı.