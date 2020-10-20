Turgutlu’da sona gelindi... Sırada alsancak ve karşıyaka var

TFF 2. Lig’e 5 yıl aradan sonra geri dönüş yapan Turgutluspor, sezona müthiş bir giriş yapmanın verdiği mutluluğun yanı sıra stadına kavuşmak için de heyecanla gün sayıyor. 2013 yılında yapımına başlanan stadyum, artık son aşamaya gelmiş durumda.

Turgutlu’ya UEFA standartlarında harika bir tesis kazandırılacak. 12 bin 500 kişi kapasiteli yeni stadyum için gözler artık açılışta. Stadyum, 55 dönüm arazinin 35 dönümlük bölümü üzerine inşa edildi. 4 kat yüksekliğinde, 12 bin 500 kişi kapasiteli olarak tasarlanan stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 2 asansör, basın odaları, VIP salonu ve localar, 5 kulvardan oluşan atletizm pisti de yer alıyor. İlçenin bağrına bastığı takım, üst üste ikinci şampiyonluğu kutlamak isterken, yeni evine kavuşarak taraftarıyla kucaklaşacağı gün için geri sayıma başladı bile...

***

Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Ankara’ya bir çıkarma yaparak, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Karşıyaka’nın stat sorununun çözümü için bir araya geldi.

Yılan hikayesine dönen stat için en kısa sürede somut bir adım atılması en büyük temennimizdir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son olarak Çorum Şehir Stadı’nın yapımının tamamlandığını duyurdu. Ülkemizin dört bir yanına stat kazandıran Bakanlığımız’ın, daha önce olduğu gibi İzmir’e de gereken ehemmiyeti vereceğine sonsuz inanıyorum.

Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Yıllardır bitmeye, bitirilemeyen öksüz bir stat; Alsancak Stadı. Alsancak Stadı halihazırda tamamlanmamış bir şekilde mutlu sonu bekliyor.

İzmir gibi nüfusu geniş, spora aşık, spor kulüpleri bazında yelpazesi geniş bir coğrafyaya en güzel statlar yakışmaz mı?

Bir de İzmir’e kazandırılacak olan bu statlarda milli takımımızı izlediğinizi hayal edin. Düşüncesi bile ne kadar güzel?

Umuyorum ki bu statlar en kısa sürede İzmir’e kazandırılır. Eğer ki bu kentin kulüplerinden başarı bekliyorsak onlara bu imkanı ve fazlasını sunmalıyız.

Öte yandan bu yapılar, kulüplerimizin kasasına gelir de getirecek. Yani hem sportif başarı hem de maddi gelir doğru orantılı bir şekilde artış gösterecek.

Çeşitli spor branşlarında takım ve bireysel fark etmeksizin başarıdan başarıya koİzmir, bizce statları çoktan hak etti.

Doğruyu söylemek gerekirse, Büyükkarcı’nın Ankara ziyareti tükenmekte olan umutlarımı yeniden yeşertti.

Sayın Bakanımız’ın önderliğinde bu yapılar kentimize hızlı bir şekilde konuşlandırılacaktır. Heyecan ve coşku içerisinde sabırla beklemeye devam ediyoruz.