Reggaeton dalgası

Bugün dinlediğiniz pek çok hit şarkının ritim anlayışı reggaeton ve çeşitlemelerine dayanıyor. Bu ritim o kadar güçlü ve ele geçirici ki hangi kültüre girerse girsin anında adapte oluyor ve hemen yerelleşiyor.

Reggaeton Karayip kökenli bir müzik. Porto Riko çıkışlı. ‘90’lar ve 2000’ler itibarıyla dünyaya yayılan ve ana akım müziğe sirayet eden en önemli müzikal etkilerden biri. Bugün Karayip, Latin, hip hop, soul ve pop tamamen iç içe geçmiş durumda. Reggaeton da bu manzaranın temeli, yani ritmi çoğu zaman.

Bugün global olarak en fazla stream edilen sanatçıların reggaeton sanatçıları ya da en büyük hit şarkıların reggaeton altyapılarına sahip olması şaşırtıcı değil. Maluma, J Balvin, Pitbull, Farukko, Don Omar, Arcangel, Bad Bunny, Anuel AA, Luis Fonsi, Ozuna (bu hafta yeni albümü çıktı), Sofia Reyes, Rosalia ve daha sayısız isim var. Ne zaman bir şarkı yapsalar ortalık yıkılıyor. Bu isimler çoğu zaman birbirleriyle ya da pop ve hip hop alemlerinden büyük isimlerle düetler yapıyor. Düet dediysem lafın gelişi! Bazen dört beş kişilik iş birlikleri yapılıyor. Yeni nesil dinleyici açısından bu isimler çok büyük. Maluma mesela Madonna’nın son albümünde yer almıştı. Ve orada daha ünlü olan isim Maluma’ydı. Rosalia, Bad Bunny, Anuel AA, Don Omar, Pitbull ve reggaetonun yeni kuşak daha genç isimleri inanılmaz stream rekorları kırıyor. Avrupa ve Amerika’nın en büyük starlarıyla düetler ve remiks albümler yapıyorlar. Özetle bugün dinlediğiniz büyük hit şarkıların neredeyse tamamına yakınının yolu reggaetondan geçiyor.

Biz de sevdik bu tonu

Bizde de farklı değil. Türkiye’de rap son 10 yılda altın dönemini yaşarken özellikle hip hop alemimiz bir yandan da reggaetonu benimsedi, uyguladı sevdi ve sevdirdi. Türkiye’deki reggaeton büyük patlama yaşıyor. Daha işin başındayız. Benim duyduğum ve izlediğim kadarıyla hip hop ve pop alemi reggaetondan çok olumlu bir şekilde faydalanıyor. Ezhel ve Murda’nın “Aya” adlı şarkısı 2020’nin en büyük hitlerinden biri mesela. Gayet güzel bir reggaeton örneği. Murda’nın çok dinlenen “Doğa” albümünde bunun gibi birçok şarkı var. “Eh Baba”, “Rüya”, “Nereye Kadar”, “Sonraki Hayatımda Gel”, Zeynep Bastık ile söyledikleri “Güneş” ilk aklıma gelenler.

Ezhel’in “İmkansızım”ı, Velet ve 6iant’ın “Flavours”ı, yine son dönem hitlerden Velet’in “Leyla”sı, Reynmen’in “Leyla”sı; iki sene öncesinden Umut Timur’un “Vermedin”i, Burak King’in arabesk rap sularındaki “Var Git”i, “Yanıyoruz”u, Eypio’nun yakında piyasada olacak yeni albümünden ilk single “Çek Çek”, Server Uraz’ın geçen hafta yayınladığı “Bahamalar”, Patron’un “Yaz Albümü” adlı EP’sinden “Bıktım Yalanlarından” ve daha onlarca yeni ve popüler şarkı reggaeton ritimleri üzerinde yükseliyor. Popta da örnekler. Oğuzhan Koç’un “Kendime Sardım” adlı hit şarkısı, Feride Hilal Akın’ın “Kim”i, Buray’la birlikte yaptıkları “Rampapapam” son dönemden aklımda kalanlar. Sırf 2020’den onlarca şarkı daha sayılabilir.

Reggaeton hip hopla çok daha iyi örtüşen ve rapçilerin de daha fazla benimsemeye başladığı bir müzik. Anlayabiliyorum. Bu sayede çok daha popüler şarkılara imza atmaları ve kitlelerini genişletmeleri mümkün! Dinleyicinin de kulağı buna giderek alışıyor. 2021’de daha da yaygınlaşacağını tahmin ediyorum.

Haftanın yenileri arasında

- Sagopa’nın konsept EP’si “Yunus” tabiricaizse yeri yerinden oynattı. Dinlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Beş şarkılık EP eş zamanlı videolarla birlikte yayına girdi. Albüm konsepti yerini single’lara bırakırken konsept albüm görmek heyecan verici.

- BTS’nin bu hafta yayına giren yeni single’ının adı “Dynamite”. Şarkının teaserı bile Türkiye trending videolar listesinde bir numaradan girmişti. K-Pop dünyada ve Türkiye’de çok büyük. İnanılmaz geniş ve aktif bir dinleyici kitlesi var. Bu arada K-Pop ve J-Pop sahneleri çok hareketli eylül ayına kadarki dönemde yeni albüm ve single’lar gelecek. Buna ayrıca değineceğim.

- Oğuzhan Koç’un “Heyecandan” adlı şarkısı (tesadüfen bu da reggaeton) son dönem bir dizi hit çıkaran besteci ve şarkıcının yükselişini devam ettirecek gibi duruyor.

- Derya, son dönem radarımdaki isimlerden. “Son Çare” isimli son çalışması (tesadüfen reggaeton esintili nakarat bölümüyle) gayet başarılı.