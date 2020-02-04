Kuşatma altında...

Sonunda korkulan oluyor… Suriye’de Türk ordusu ile Suriye ordusu karşı karşıya geliyor... İdlib’de 6 askerimizin şehit olması üzüntüsüne savaşın tırmanmasından doğan endişeler ekleniyor...

Türkiye, Astana mutabakatı sürecinde, Suriye’nin dışından İdlib’e gelen cihatçı teröristleri temizlemeye, Halep’ten Şam’a ve Lazkiye’ye uzanan kara yollarının güvenliğini sağlamaya söz vermişti.

Ancak süre uzadıkça bunu gerçekleştirmek güçleşti. Suriye atağa kalktı. Günümüzde Rusya desteğinde Suriye birlikleri İdlib içerisinde ilerlemekte, savaştan kaçan yüz binlerce Suriyeli sınırımıza dayanmaktır.

ABD ve dış güçler gizli ve açık kışkırtmalarını sürdürürken...

Rusya da artık hoşgörülü davranmamakta, Libya sorununa ek olarak, İdlib meselesi, Moskova ile ilişkileri zora sokmaktadır. Öte yanda Libya’da Hafter güçleri ve onun arkasındaki Mısır, BAE, Fransa gibi devletlerle karşı karşıya gelmiş durumdayız. Doğu Akdeniz’de Yunanistan- İsrail- Güney Kıbrıs cephesiyle aramızdaki gerginlik sürüyor. Ankara, Yunanistan’ın 16 ada’yı anlaşmalara aykırı biçimde silahlandırdığını ilan ederken, Fransa Yunanistan’a savunma yardımı olarak bölgeye savaş gemilerini göndereceğini açıklamış bulunuyor.

Gelişmeler her zamankinden daha kritik görünüyor.

ASKER

Bedrettin Akalın 59 yaşında 5 çocuk babası emekli bir hat sanatçısı… Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda bedelli askerlik yapıyor...14 ve 18 Ocak’ta iki kez rahatsızlanıyor. İkisinde de revirden ilaç yazıp yolluyorlar. 22 Ocak’ta hastaneye kaldırılıyor. İki gün içinde vefat ediyor. Teşhis zatürre...

Akalın askeri birlikte bir duvara büyük Atatürk resmi yapıyormuş... O da yarım kalıyor. Ailesi ‘olayda kasıt olduğunu sanmıyoruz’ diyor...

Cumhuriyet’teki haberi okurken merak ediyoruz... Eskiden 45 yaşını geçenler çürüğe çıkardı. Bu süre uzatıldı mı? 59 yaşındaki adamın askerde üstelik gençlerle aynı yerde işi ne? Askerlik öğrenip cepheye mi gidecek?

Bu nasıl bir yasa? Nasıl uygulama?

BEKÇİ BABA

TBMM’deki bekçi yasası zihinlerde kuşkulu sorulara yol açıyor. En başta merak edilen şu: Polis ve jandarma varken polis yetkilerine sahip bir başka teşkilat neden kuruluyor. Neden polis teşkilatı genişletilmiyor?

İki... Silah taşıma, silah kullanma, üst arama, gözaltına alma, toplumsal olayları önleme gibi yetkileri polis kullanırken dahi yetki aşımı tartışması ortaya çıkıyor. Daha az eğitimli bekçi teşkilatı bu yetkileri nasıl düzenli şekilde kullanacak?

Prof. İbrahim Kaboğlu işe alımlardaki sakıncaya dikkati çekiyor:

“Yasa, adaylarda aranacak şartların ve mesleğe giriş sınavına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliğe bırakmaktadır. Oysa silahlı ve çok geniş yetki sahibi bekçilere ilişkin mesleğe kabul ve liyakat koşulları kanunla düzenlenmeli ve yürütmeye bu ölçüde bir yetki bırakılmamalıdır.”

EVGENÇ

Sosyal hayatta yeni bir kavram ortaya çıktı: Ev genci...

Buna kısaca Evgenç de diyebilirsiniz...

Devgenç gibi bir şey oldu ama bu bambaşka bir kavram

İşsizlikle ilgili bir tartışmada kulağımıza çalındı... Okula gitmeyen, bir işte çalışmayan, iş de aramayan yüz binlerce genç var biliyorsunuz. İşte onlara “Ev genci” deniyormuş...

Çeşitli formlarda yer alan “meslek” hanesine gençler artık “Ev genci” yazabilir.

İşsizlik, gençleri ve toplumu bu hale getirdi!

HAZİRUN

CHP’nin ele avuca sığmaz Grup Başkanvekili Özgür Özel Kırklareli Kongresinde konuşmuş:

Seçime hazırız...

CHP erken seçim istemiyor ama her konu açıldığında aynı şeyi söylüyor:

“Seçime hazırız Ancak şu sözü ağızlarından bir türlü duymuyoruz: “İktidara hazırız...” Bir ara da bundan söz etseler... İktidara gelince AKP’den daha farklı olarak neyi nasıl yapacaklar... Bu konuda ipucu verseler... Çok iyi olacak... Türkiye ancak o zaman seçime hazır olur.

DANS

“Ayı ile dansa kalkarsan dansın ne zaman biteceğine sen değil ayı karar verir”

Rus atasözü