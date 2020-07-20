Tatilde adrenalin sevenlerdenseniz Fethiye tam size göre

Havaların ısınmasıyla birlikte kendimizi serin sulara atma isteğimiz arttı. Hem içinde bulunduğumuz pandeminin ağır stresinden , hem de iş yükümüzden uzaklaşmak için kendimizi Ege ve Akdeniz'in güzel koylarına bırakma zamanı geldi artık.

İnsanların tatillerden beklentileri çoğu zaman değişiyor. Kimisi sakince denize girip güneşlenebileceği, kimisi sürekli gezip yeni yerler göreceği , kimisi de adrenalin duygusunu hissedebileceği planlar yapıyor.

Benim size önerim hem güzel koylarını gezip muhteşem denizinde yüzebileceğiniz , hem de ekstrem sporlar ile birlikte adrenalin dolu unutulmaz anlar yaşayabileceğiniz Muğla'ya bağlı Fethiye olacak.

Ülkemizin en güzel denizi ödülünü alan Ölüdeniz’den Türkiye‘nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu olan Likya Yoluna, Rodos Şövalyelerinin bir zamanlar yaşadığı Şövalye Adasından, dünyada koruma altına alınması gereken 100 dağdan biri olan Babadağ ve onun eteklerinde bulunan muhteşem Kelebekler Vadisi’ne kadar pek çok güzelliğe sahip.

Fethiye, ilk düzenin kurulmasından günümüze kadar yerleşimin kesintisiz sürdürüldüğü Telmessos Antik Kenti üzerine kurulmuş. Adını mitolojide adı geçen tanrılardan Apollon’nun oğlu Şair Telmessos’tan almış. Günümüzde ki ismi ise ilk havacı şehidimiz Fethi Bey’e saygıdan dolayı 1934’te Fethiye olarak adlandırılmıştır.

Fethiye'ye havayolunu kullanarak gelmek isteyenlerin Dalaman Havalimanını kullanması gerekiyor. Dalaman Havalimanı ile Fethiye arası mesafe yaklaşık olarak 50 Km.'dir. Havaş'ın servisleri veya ticari taksiler ile Fethiye merkeze ulaşabilirsiniz. Fethiye şehir içinde ulaşım ise yoğun şekilde çalışan minibüsler ile yapabiliyorsunuz.

Muğla başlı başına keşif cenneti. Fethiye'ye yakın olarak görülebilecek çok fazla yer var. Mesela Fethiye-Antalya sınırları arasında Likya yolunu deneyebilirsiniz. Köyceğize geçip meşhur salıncakta sallanabilirsiniz. Dalyan'da İztuzu plajını, Dalyan Kral Mezarlığını görebilirsiniz. Akyaka'ya geçip muhteşem bir tekne turu yapabilirsiniz. Eğer çok geniş bir zamana sahipseniz Muğla'da gezip görecek yerler listesi oldukça uzun.

Fethiye için dolu dolu bir programla 3-4 gün yeterli olacaktır.

Peki güzel Fethiye'de neler yapabiliriz ?

1-) YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Herkesin ölmeden önce yapılacaklar listesi vardır eminim. Eğer bu maddeyi hala eklemediyseniz, hemen eklemelisiniz.!!

Belcekız ve Lagün plajlarının hemen arkasında yamaç paraşütü yapan birçok spor merkezi bulunmakta. Bu şirketlerden biriyle anlaşabilirsiniz. Ancak yoğunluk olabileceğini düşünerek, internetten rezervasyon yapmanızda fayda bulunmaktadır. Bu şirketler sizi özel araçlarla 1,969 metrelik Babadağ tepesine çıkartıyor ve buradan yamaç paraşütü yapabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 30-45 dakikalık bir mesafe ile Babadağ zirvesine ulaşıyorsunuz. Dürüst olacağım araç çıktıkça içinizi korku ve heyecan birlikte kaplıyor.

Alana geldiğinizde size kilonuza uygun olarak pilot ayarlanıyor. Paraşütünüz ve güvenlik kemerleri bağlandıktan sonra yaklaşık olarak 30 metre koşarak havalanıyorsunuz. Bahsettiğimiz o 30 metrelik koşu ,yüksekliği gördükçe bana geçmeyen bir zaman dilimi gibi gelmişti. Ama hissedeceğiniz korku sadece havalanana kadar bir anda her şeyi unutuyorsunuz....

Hayal edin bulutların arasından sıyrıldınız, ufuk çizgisi belli belirsiz, güneş ışınları su yüzeyini nasıl da rengârenk gökkuşağına çevirmiş. Muhteşem Ölüdeniz’i görüyorsunuz en güzel rengiyle, Dünyaca ünlü Belcekız ve Lagün Plajı ayaklarınızın altında... Bir yanınızda da Kelebekler Vadisi ile tarifi olmayan inanılmaz bir deneyim.

Yaklaşık 20-30 dakika süren uçuşun hiç bitmesini istemeyeceksiniz. Hayatınızda en unutulmayacak anı olarak yerini alacağına eminim.. Uçuş sırasında pilotunuz her anı video ve fotoğraf olarak alıyor ancak uçuş fiyatına dahil değil , ekstra ücretli.

2-) TÜPLÜ DALIŞ

Ölmeden önce yapılacaklar listesine yeni bir madde...Tüplü dalış...

Tüplü dalış birçok sahil şehrinde yapılmaktadır. Ama Fethiye'nin güzel koylarının yerini tutamayacakları kesin.

Fethiye merkezde dalış için anlaşabileceğiniz şirketler bulunuyor. Ancak bunun için önceden araştırıp rezervasyon yaptırmakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Şirketler tekneyle sizi alarak güzel bir koya götürüyorlar. Bizim yaklaşık 20 kişilik bir ekip halinde gittiğimiz dalış turunda hocalar 5 er kişilik gruplar halinde dalış yaptırdı. Geriye kalanlar sıralarını beklerken güneşlenip, yüzerek zamanını değerlendirebildi.

Ben öyle çok iyi yüzebilen biri değilim maalesef. Doğal olarak aman nasıl olur? Dalıp kalırım oralarda diye korkuyla dalış kıyafetimi giydim. Dalış yapmadan önce pratik birkaç eğitim veriliyor. Basınca bağlı kulak tıkanınca yapılması gerekenler veya aniden çıkmak istediğinizde yapabilcekleriniz gibi.

Kıyafeti giydikten sonra suda batabilmeniz için belinize ağırlığınıza uygun taş bağlanıyor. Dalışa başladığınızda bu sizin suyun içinde kalmanızı sağlıyor.

Dalmaya ilk başladığımda panikle, kulakların tıkanmaya başlaması hocanın dediklerini uygulamaya çalış derken epeyce ilerleyerek panik duygusunu kenara bırakıyorsunuz, işte o an bambaşka bir dünyayı fark ediyorsunuz. Denizin altında çok farklı bir dünya olduğu kesin. Balıkların arasında yüzmek, farklı deniz canlılarını görmek tarifi olmayan bir duygu. Tur şirketimiz bize 2 kere 30'ar dakikalık dalışlar yaptırdı. Bu detayları mutlaka önceden araştırmanızı tavsiye ederim.

3-) RAFTİNG

Dalaman Çayı-Dalaman Kanyonu arasında derin vadi boyunca akan gerçek bir adrenalin günü. Doğanın tam kalbine, Sandras Dağı'nın zirvelerine ulaşıp, dağ köylerini aşıyorsunuz. Bazen doğal jakuzilerde yüzüp bazen azgın çaylarda kürek çekiyorsunuz. Tarifi olmayan bir adrenalin duygusu. Düşmemek için verilen çaba o eğlence ve panik kesinlikle yaşamaya değer.

Rafting aktivitesine katılmak için bir ön deneyim ya da tecrübeye gerek yok. Yüzmeyi bilmenize de gerek yok . Rafting yapabilmeniz için birçok anlaşabileceğiniz şirket bulunmakta. Bunlardan bir tanesiyle anlaşarak ulaşımı da içine katabilirsiniz. Tabi ki önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var .

4-) ATV- JEEP SAFARİ

Fethiye'de özel atv veya jeepler ayarlayarak bireysel veya turlara bağlı gezebilirsiniz.. Bireysel gezeceksiniz cilde iyi geldiği söylenen çamur banyosunu, doğal havuzu, Saklıkent Kanyonu ve Gizlikent Şelalerini rotanıza almanızı tavsiye edebilirim. Gün boyu harika vakit geçirmek garantili.

Not: Su tabancanızı hazırlayın bu etkinliğin vazgeçilmesi su savaşı yapmak. Yanınızdan geçen tanıdık, tanımadık bu etkinliği gerçekleştiren herkes birbirine su savaşına katılıyor.

5-) SAKLIKENT KANYONU

Fethiye'ye 47 km olan kanyon görülmezse olmazlardan. Saklıkent Milli Parkı dahilinde olan kanyonun sadece bir kısmı turistler için açık. Akıntının şiddetli olmasından dolayı her alanına giriş yok. Tahta bir köprüden geçerek karstik bölgelere geçebiliyorsunuz.

Saklıkent kanyonu için deniz ayakkabınız veya lastik ayakkabınızın olması şart. Girişte satılıyor ancak normalden biraz daha fazla ücretli bu yüzden hazırlıklı gitmenizi öneririm. Suyun içinde çıplak ayakla yürümek çok zor. Kanyonda kask takmak kesinlikle şart. Girişte size dağıtılıyor.

Esen Çayı’nın bir kolu olan Karaçay üzerinde yer alan kanyon sıcak yaz günlerinde serinleten suyu ve doğası sayesinde sizi huzura sürüklüyor.

Xsantos Antik Kenti yakınındaki Saklıkent Kanyonu’na Fethiye’den kalkan dolmuşları kullanarak rahatlık ile ulaşılabilirsiniz. Kanyonda trekking, rafting ve safari organizasyonları düzenleniyor. Yolunuz buraya düşünce rafting etkinliğini araya sıkıştırabilirsiniz.

Ayrıca bu bölgede yemek yiyebileceğiniz çayın etrafında toplanmış harika restaurantlar bulunuyor.

6-) KELEBEKLER VADİSİ

Ölüdeniz’den kalkan tekneler ile ulaşabileceğiniz Kelebekler Vadisi 80’den fazla kelebek türüne ev sahipliği yapıyor.

Kanyon duvarlarının yüksekliği 350-400 metreye ulaşan vadi endemik türleri, sessiz ve huzurlu ortamı sayesinde tatilcileri kendisine çekiyor. Tırmanış rotaları bulunan vadide çadır veya ağaç evlerde konaklayabilirsiniz. Müthiş manzarası ile kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında.

7-) 12 ADALAR ve ŞÖVALYE ADASI

Fethiye iskeleden kalkan tekne turlarına katılarak Göcek'te ki 12 adalara ulaşabilirsiniz. Adalarda yürüyüş yaparak, denize girerek ve muhteşem kumsallarında güneşlenerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Önce Kızılada (Gün batımında kum ve çakıllar kızılımsı. Yüzmek için çok uygun, denizi dalgalı değil), Delikli Adalar ( Daha çok dalış için kullanılıyor), Yassıca Adalar ( 5 küçük adadan oluşan Yassıcalar tam bir doğa harikası) , Tersane Adası ( Eskiden Rumların kullandığı adada tershane ve gözlemevi kalıntıları bulunmakta.), Zeytin Adası (Osmanlı döneminden kaldığı düşünülen zeytin sıkma fabrikasına sahip), Domuz Adası ( İsmini adada bulunan yaban domuzlarından aldığı düşünülüyor.), Göbün koyu (Kaya mezarları ve antik kalıntılar bulunuyor), Kleopatra Hamamı (İskele kıyısında yarısı denizin altında kalmış Bizans Manastırı bulunuyor), Bedri Rahmi Koyu (Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kayaya yaptırdığı balık resminden dolayı bu ismi almış. En kalabalık ada çünkü kıyıda lokantalar bulundurmakta.)

Şövalye Adası (Rodos Şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntıları, eski sarnıçlar ve mozaikler bulunduruyor) .

8-) ÖLÜDENİZ

Fethiye’ye 12 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz deniz, kum, güneşin yanı sıra yeşillikler ve tarihi kalıntılar arasında bir tatil geçirmenizi sağlıyor. Ölüdeniz’in suyu dipten fışkıran kaynaklar ve gel-git sayesinde yıl boyunca temiz kalıyor. En temiz deniz ödülünü alan Ölüdeniz'in etrafındaki plajlarda şezlonglar ücretli. Denizi çok güzel ancak bir anda derinleşiyor. Bunun için yüzerken çok dikkatli olmanızı öneririm. Özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler için.

9) GİZLİKENT ŞELALESİ

Mükemmel bir doğaya sahip olan Gizlikent'e Fethiye’den 20 dakika arayla kalkan dolmuşlar ile veya atv safari turları ile ulaşabilirsiniz. Gizlikent Şelalesi bölgenin tek doğal şelalesi unvanını taşıyor ve Saklıkent’in yaklaşık 500 metre gerisinde yer alıyor. Bu yüzden plan yaparken ikisini aradan çıkarabilirsiniz. En sıcak yaz günlerinde bile sizi serinletecek 250 metrelik kanyona sahip olan şelalenin çevresinde trekking, safari, rafting organizasyonları düzenleniyor.

En Ünlü koy ve plajları

- Kabak koyu

- Soğuk su Koyu

- Katrancı koyu

- Belcekız Koyu

- Kıdrak Koyu

- Günlüklü Koyu

- Çalış Plajı

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