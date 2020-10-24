“Başka bir hayat mümkün” dönemi…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde 550 günlük icraatlarının sunumunu yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat boyunca sahnede kalan Soyer, tiyatroculara taş çıkaracak bir performansla tek kelime teklemeden tamamladı anlatımını.

“Başkan Bir Hayat Mümkün” sloganıyla iyi hazırlanmış bir kurgu ve sözlerin arasına giren görseller, anlatıma büyük bir zenginlik kattı.

Görev süresinin henüz üçte birini bile tamamlamadığı için elbette vizyon, misyon ve hedefler, icraatların önüne geçti.



Çevreye ve doğaya uyumlu yönetim anlayışı açısından, “Flamingoların da Başkanıyım” sözü belki de çerçeveletip başkanlık katının duvarına asılacak kadar değerliydi.

Bu söz bana 30 yıldır çevre mücadelesi veren avukat Senih Özay’ın “Kuşların, böceklerin, otların avukatayım” sözünü hatırlattı. Aktivist çevrecilerle kenti yönetenlerin aynı çizgiye gelmesi şüphesiz, tüm canlılar açısından İzmir’de büyük bir kazanım.

Soyer’in önemle vurgu yaptığı konulardan biri de uzlaşma kültürü ve refahın adil dağıtılması oldu. Uzlaşma kültürünün İzmir’de filizleneceğini, refahın adil dağıtılması hedefini açıkladı.

Bu hedef doğrultusundan İzmir Büyükşehri Belediyesi bünyesinde Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı’nın kurulması önemli bir adım.

Bütün bu çabalar hedefine ulaşırsa İzmir bu konuda Türkiye’ye mükemmel bir model olabilir.



Soyer, 550 gün değerlendirmesinde İzmir Körfezi için çok önemli bir açıklamada da bulundu. Bugüne kadar kanalizasyon suları ile yağmur sularını birlikte toplayan ve bu nedenle de aşırı yağışlarda Körfez’e kirlilik akışının devam etmesine neden olan sisteme neşter vurulacak. 378 kilometrelik ayrık sistem (Yağmur suyu ve kanalizasyonu ayıran sistem) ihalesine çıkılacak.

Hedefler arasında Narlıdere Metrosu’nun 2022’de tamamlanması da var. Ayrıca UNESCO geçici Kültür Mirası Listesi’ne giren Kemeraltı’nın 180 milyon liralık bir yatırımla tamamen yenilemesi de yeni dönemde yapılacaklar arasında yer aldı.

İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 16 metrekareden 30 metrekareye çıkarılması, kentin merkezinde 100 bin araçlık otopark yapılması da Soyer’in açıkladığı kayda değer açıklamalar arasında dikkat çekti.

İzmir kültür hayatı açısından çok önemli bir gelişme daha yaşanacak yeni dönemde. Yılbaşında İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulacak. Böylece yıllardır kentin yaşadığı önemli bir eksiklik de ortadan kalkmış olacak.

Başkan Soyer toplantıda önemli de bir müjde verdi. İzmir, 2026 yılında yapılacak Botanik Exposu’na ev sahipliği yapacak. Bu organizasyon da 2030 büyük Exposu ev sahipliği yolunda İzmir için önemli bir adım olacak.



Başkan Soyer’in “Başka bir hayat mümkün” döneminin yumuşak karnı ise ekonomi.

Dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi İzmir Büyükşehri Belediyesi’nde de ekonomik açıdan “güllük gülistanlık” bir dönem yok. Önemli bir sürede de öyle olmayacağı görünüyor.

Zaten Başkan Soyer’in sunduğu tabloda da yatırımların borç alınarak yapılacağı görülüyor.

Yaklaşık 800 milyon euroluk bir kredi öngörülüyor. Bu da 7.5 milyar liranın üzerinde bir borç anlamına geliyor.

Geçmişten gelenler de eklendiğinde borç 10 milyar liranın üzerinde bir rakama yükseliyor.

Umarım, dünyanın en ağır krizlerden birini yaşadığı bu dönemde İzmir’de “Başka bir hayat mümkün” olur.