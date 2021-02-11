Geçen yıl aralık ayının sonunda Bergama Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Alan Yönetimi ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğinde gerçekleştirdikleri ankette UNESCO çalışmaları için ilginç sonuçlar elde etmişler.









Çevrimiçi görüşülen 1034 kişiye, “Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi’ne ne zaman alınmıştır? UNESCO Dünya Miras Listesi tam olarak neyi ifade etmektedir? Bergama’nın kültürel miras değerleri ile ilgili bilgilendirilmeye ihtiyaç duyuyor musunuz? UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almak Bergama için faydalı mıdır? Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Alan Yönetimi Birimi koordinasyonunda ne tür çalışmalar yapılmalıdır? Bergama’nın kültürel mirasıyla ilgili olarak tanıtımda nereye öncelik verilmelidir? Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?” gibi sorular sorulmuş.



Çıkan bu sonuç ve önerileri Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “2014 yılında tarihi şehrimiz Bergama, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesine rağmen, anket sonuçları bize gösteriyor ki; o günden sonra şehir halkı için yeterli seviyede bilgilendirme çalışması yapılmamış. Yerelde yetersizlik ve memnuniyetsizlik hissi görece daha baskın olduğu görülüyor, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olmak önemli ama altını dolduracak çalışmalar yapmak gerekiyor” diye değerlendirmiş.









Urla’da yaşayıp, 2500 yıllık zeytinyağı işliğini görmeyen Limantepe kazılarına ilgi göstermeyen, İzmir’de Arkeloji ve Tarih Sanat Müzesi’ne, Kadifekale’ye yolu düşmemiş, Agora denilince AVM anlayanların sayısı hiç de az değil.



Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO yedek listesine girmesi konusunda sorulacak sorulara esnafın vereceği yanıtlar, Bergama anketinden farklı olmayacaktır… Eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve çalışma arkadaşlarını Bergama’yı, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesini sağlayan gayretli kişiler olarak tanıdık. UNESCO ateşinin Efes’e ve İzmir’e sıçramasın da başkanın ve çalışma arkadaşlarının katkısı olduğunu biliyoruz.



Bergama dışında yaşayanlar olarak yapılan tanıtım çalışmalarından alınan ışıkla guruplar halinde Bergama’da, Kozak Yaylası’nda, Perperene Antik Kenti’nde ve köylerinde dolaşanların yazılı ve görsel medyada yaptıkları paylaşımlar halen okunup güncelliğini koruyor. Bergama sokaklarında genç bir heykeltıraşa Fransa’da sergilenen Helenistik küpün öyküsünün anlatılması ve replikasının sipariş edilmesi ve benzeri girişimler bu tanıtımlar sayesinde oluştu.



Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi elbette ki tarihi bir olaydır. Bilgilendirme sorumluluğunu eski yönetimin üzerine yıkmak doğru olmaz. Anket sonuçlarından çıkan sorunların telafisi sadece belediyelerin değil diğer kamu kurumları ve STK’ların ortak çalışmasıyla zaman içerisinde gerçekleşebilir.