Hayallerinin sınırı yok

Gazeteci Gürol Tulunay, 1965 yılından beri takip ettiği ‘Agamemnon Kaplıcaları’ için düşüncelerini ve hayallerini bıkmadan, vazgeçmeden herkesle paylaşır. Kentin tarihine ilgi duyanları sıklıkla Balçova’ya davet edip tarihi kaplıcalar hakkında bilgilendirir. Bu davetlerin birine katılıp rehberliğinde bölgeyi arkadaşlarla birlikte gezip kendisini dinleme fırsatını bulmuştum. Bizlere, 1983 yılında otel inşası sırasında demir yüklü kamyon tekerleğinin açtığı boşluktan içeri girip, gördüğü antik hamamın bulunduğu alanı, arkasından dere kıyısında ayağı olan Roma köprüsüne ait kalıntıları göstermişti. Bugün köşemde Gürol Tulunay’ın sesine ve hayallerine yer veriyorum.









“Balçova Agamemnon Kaplıcaları, dünyanın ilk hastanelerinden biridir. 32 asır açılmayı bekleyen, insanlığa hizmet eden kaplıcalar, geçmişimizi toprağın içinde muhafaza ediyor. İlkçağ tarihçilerinin yazdığı Kral Agamemnon’un, Tanrı Apollon için yaptırdığı tapınak araştırılsın, toprak altında kalan hamam gün yüzüne çıkarılıp ziyarete açılsın. Agamemnon Kaplıcaları’ndan Mithat Paşa Caddesi’ne kadar olan alan, kaplıcanın genişlemesi ve sağlık tesisleri yapılması için ayırılmıştı. Buraya hareket getirelim. Hatta Agamemnon Kaplıcaları ile Mithat Paşa Caddesi arasında bulunan boş alanda; kamışlardan veya hasırlardan eski dokuyu, yani MÖ 1182 yılını anlatan, bir küçük köy kurulsun. Bu köyde; bir müze, yeme içme yerleri, kır kahvesi, hediyelik eşya satan dükkânlar ile kerpiçten yapılacak olan bir kır moteli, bembeyaz kireç badana ile boyanmış, duvarlarında eski Agamemnon Kaplıcaları’nı anlatan çizimlerin yer aldığı moteller inşa edilsin. 1965 yılından beri müze bodrumunda bulunan, Agamemnon kral sülalesinden olduğu kabul edilen kişinin büstü, layık olduğu yere, Agamemnon Kaplıcaları’na getirilsin. Ayrıca Ata Caddesi ile Sakarya Caddesi’nin birleştiği köşede, havuz fıskiyesinin üstünde duran artık dağılacak hale geldi gelecek sütun başı, Agamemnon Kaplıcaları’nda muhafaza altına alınsın. Birlikten kuvvet doğacağı düşüncesiyle ‘Balçova Kültür ve Sanat Vakfı’ kurulsun, kurulacak vakfın içerisinde İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Narlıdere Kaymakamlığı ve Belediyesi, tarihçi akademisyenler, STK’lar bulunsun. Önümüzdeki yıllarda belirlenecek bir yılı, Agamemnon yılı ilan edelim. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için kurumları göreve davet ediyorum. Kaplıcanın 3 bin 205 yıllık yalnızlığını bitirelim...”

Değerli büyüğüm Gürol Tulunay’ın hayallerinin gerçekleşeceğine inanıyor, kendisine sağlık ve uzun ömürler diliyorum.