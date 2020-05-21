Basmane’nin bekâr odalarında ve izbelerinde, ucuz otellerinde konaklayan, yardıma muhtaç insanları koruyacak dernekleri, kendilerine el uzatacak kimseleri yok. 15-20 liralık günlük otel paralarını ödeyemedikleri için sokakta yaşayanlar olduğunu biliyorum... Bazı otellerde koronavirüs testi yapıldığı için dışarıya çıkamayan, yeterince beslenemeyen, otel borçlarını ödeyemeyenlerin arasında göçmenler de var. Koronavirüslü günlerde İzmir ve Anadolu’nun birçok kentinde hayırseverler tarafından yardımlaşmanın yapıldığını, maddi durumu iyi olmayan insanların bakkal borçlarının ödendiğini görüyoruz...

İzmir’de görev yapan aile hekimi arkadaşım, otel ücretini ödeyemediği için sıkıntı çeken hastasının borcunu ödemeye gittiğinde, otel ücretlerini ödeme zorluğu çeken başka kişilerin olduğunu da gördü. Bunun üzerine harekete geçip yardımsever arkadaşlarıyla birlikte aralarında topladıkları parayla, mağdur olmuş insanların otel borçlarını ödediler. Ayrıca bölgede ihtiyacı olanlara gıda yardımında bulundular. Geçen yüzyıllarda İzmir’de yaygın olan, veren-alan elin birbirini görmediği sadaka taşı ve borç kapatma geleneğini yıllardır yazıyorum. Geçmişte olduğu gibi hayırseverlerin yardımlaşmayı kuralına uygun olarak gizlilik içinde yapmalarından umutlandım... Basmane, bunca kültürel zenginliğine rağmen ekonomik yönden yokluk çeken, gariban ahalinin kendini rahat hissettiği bir semttir. Yerli ihtiyaç sahipleri dışında dünyanın birçok yerinden İzmir’e gelen sığınmacıların yaşadığı dramı anlatmak gerçekten zor. Üstelik göç edecekleri ülkelerin yolları ve kapıları kapalı. Böyle tatsız bir konuda sizleri üzmek istemezdim, ama yaşamın gerçeklerinden kaçılmıyor...

Bir kitap daha

Geçen hafta kargoyla, şair dostum Cem Seyhun Ünbay’ın yeni çıkan ‘İzmir Her Yanım Sevda’ adlı şiir kitabı geldi. Şairin daha önce yazdığı ‘Yosunlandı Poseidon’un Sakalları’, ‘Adını Hiç Sormayın Söylemem’, ‘Kent Masalları’, ‘Öyle Söyleme’, ‘Pireler Berber Değilmiş’, ‘Aşk, Kalandır’ adlı şiir kitaplarını okumuş, deneyimli gazeteci dostum Esat Erçetingöz’le birlikte yaptıkları sosyal ve kültürel etkinliklere katılmıştım. 1998 Ömer Seyfettin Öykü Ödülü, 1998-99 Karadeniz Hasan Bayrı Şiir Ödülü, 2001 Uğur Mumcu Şiir Ödülü ve 2002 Mevlüt Kaplan Şiir Ödülü alan, şair Cem Seyhun Ünbay, Ege Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler mezunu. Şiir dışında sinema, eski fotoğraflar, deniz feneri objeleri, belge ve kent araştırmalarıyla ilgileniyor.

bakınca, zaman penceresinden

akınca geriye, tül eleklerden

doğduğum iki katlı ev

erikli bahçe, tahta kapı, delikişi perde

nerde selluka kokusu, ortancalar nerde?

sokaktan macuncu geçerdi, dondurmacı

Şimdi, sesleri uzak, anması bile acı...

Ahh be! Ben var ya ben

vatman olacaktım aslında

ya da biletçi, Alsancak tramvayında

körfez vapurunda çaycı

limanda çımacı

Basmane’de gevrekçi

Asansörde bekçi belki

sürmek için keyfimi...

Şair Cem Seyhun Ünbay’ın şiir kitaplarını okumanızı öneriyorum.

Gün yardımlaşma günü, sağlıklar dilerim.