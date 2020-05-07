Kemeraltı Çarşısı UNESCO Dünya Mirası

Bunca tarihsel zenginliğe sahip olduğu halde İzmir, neden UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme girişiminde bulunmuyor diyenlerden olduğum için, 2017 yılında Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat, Arkeoloji Günleri’nde, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme deneyimlerini anlatması için davet etmiştik. Bu konuda turist rehberi dostumuz Mehmet Gülümser devreye girip organizasyonu yaptı. Amacımız, Konak ilçesi sınırları içerisinde olan tarihsel dokuyu UNESCO listesine sokmanın kıvılcımını çakmaktı... O gün Başkan Gönenç, Basmane’ye şehir bandosu ve ikramlarıyla geldi. Bergama Belediye Başkanı’nı dinleyen İzmirliler arasında TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de vardı. Mesajı en iyi anlayan o oldu ve konuyu takip etti.

Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Mirası yedek listesine alındı haberine sevindim. Sevinçli haberin arkasından Başkan Tunç Soyer, daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıllık bir süreç bulunduğunu, kentin bütün paydaşlarıyla el ele verip hedefe ulaşmak istediklerini ve bunda kararlı olduklarını belirtti, “UNESCO Dünya Mirası Listesi statüsüyle birlikte Kemeraltı kent turizminin lokomotifi, İzmir’in kalbi olacak. Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın dünyaca tanınmasını sağlayacağı gibi, gelecek kuşaklara aktarılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına öncülük yapacak, burası dünya mirası olarak İzmir’in ve ülkemizin gururu olacaktır. Bunun için başta eski İzmir hanları, dini yapıları, arastası, eski sokak dokusu, çeşme ve sebillerin özgün mimarisinin hassasiyet gösterilip korunması, geleneksel esnaf kültürünün yaşatılması gerekmektedir. Kemeraltı esnafına UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne girmenin kente ve esnafa neler kazandıracağını anlatmak ve bilgilendirmek için kamu dışında sivil toplum kuruluşları da görev almalıdır. Hatırlıyorum, 2006 yılında Konak Belediyesi ile Kemeraltı Girişimi tarafından başlatılan atölye çalışmasında tarihi çarşıda bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve onarımı için bakanlıkça yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardımlar konusunda esnaf bilgilendirilmişti. Belediyeler, Anafartalar Caddesi üzerinde Atatürk Meydanı (Konak) ile Mezarlıkbaşı arasında dış cephelerde tabela ve tente ihlallerini ve proje dışı eklentileri, tarihi yapıların mimari kimliğini bozacak tadilatları engellemelidir.

Kemeraltı’nın daracık cadde ve sokaklarını işgal eden, lümpen davranış sergileyen, çığırtkan çalıştıran ve kalitesiz mal satanları eğitmek, çarşının güvenliği için özel projeler yapmak, altyapı sorunları ve ulaşım aksaklıklarını gidermek için UNESCO Dünya Mirası Listesi önemli bir fırsattır. Zaman hızla ilerliyor, emek veren herkesi kutluyorum. Koronalı günlerde 65 yaş engeline takıldığım için dışarıya çıkamıyorum. Şehir bandosu sokaklara çıkıp İzmir’in dağlarında çiçekler açsın marşını çalsın, Basmane’ye de gelsin, evimizden çıkamazsak da duyarız güzel sesleri. Hadi hep birlikte hep beraber...