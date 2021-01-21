Kentin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bekÃ§ileri

Kentin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bekÃ§iliÄŸini yapan deneyimli insanlarÄ±n sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. Gereksiz aÄŸaÃ§ mÄ± kesiliyor, mevsimsiz budama mÄ± yapÄ±lÄ±yor, hemen mÃ¼dahale ediyorlar. Kendi tespitlerim dÄ±ÅŸÄ±nda, e-postama bu konuda yapÄ±lan ÅŸikÃ¢yetleri ve gÃ¶nderilen fotoÄŸraflarÄ± ilgili kurumlara gÃ¶nderiyorum... Ä°ki yÄ±l Ã¶nce tÃ¶renle aÃ§Ä±lan Agora ParkÄ±, ÅŸimdi savaÅŸtan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÃ§inde. Parkta Ã§ocuklarÄ±n oyun oynadÄ±ÄŸÄ±, tehlikeli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m, modern tahterevalliye iliÅŸkin olarak ilgilileri uyarmÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡ocuklara zarar vereceÄŸi kabul edildi, kaldÄ±rÄ±lÄ±p yerine klasik tahterevalli kondu. AynÄ± parkta palmiyelere aydÄ±nlatma aparatlarÄ± iÃ§in Ã§akÄ±lan Ã§iviler henÃ¼z sÃ¶kÃ¼lmedi. Yeni restore edilen NamazgÃ¢h HamamÄ±â€™nÄ±n kubbesindeki aydÄ±nlatma cam ÅŸiÅŸelerinin (fil gÃ¶zleri) kÄ±rÄ±lmasÄ± gibi, kent mobilyalarÄ±na verilen zararÄ±n faturasÄ± katlanarak artÄ±yor... Eski Ä°zmir mahallelerinde bulunan simge yapÄ±larÄ±n korunmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan uyarÄ±lar dikkate alÄ±nsaydÄ±, bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olmazdÄ±. Her gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k marketlerin yaya kaldÄ±rÄ±mÄ±nÄ± iÅŸgal etmesi Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ±m baÅŸvurular, gereken Ã¶nlemler alÄ±ndÄ± diye geÃ§iÅŸtiriliyor. Kentin tarihi mimari ve arkeolojik deÄŸerlerinin korunmasÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n belli Ã§evrelere sevimli gelmediÄŸini biliyorum.Â Oteller SokaÄŸÄ±â€™nda kanal temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kepÃ§eyle kÄ±rÄ±lan tarihi tonozlu kanallar dÄ±ÅŸÄ±nda, Ã¶zenle yapÄ±lan desenli parke taÅŸlÄ± yollarÄ±n yeniden dÃ¶ÅŸenmesinde ne kadar Ã¶zensiz davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ben yaptÄ±m, olduÂ Â Â demenin sonuÃ§larÄ± ortada. Kent dÃ¼zenini ve adaletini saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece huzurlu olamayacaÄŸÄ±mÄ±z aÅŸikÃ¢r.Â Â ÂBasmane ve Ã§evresinde fiziki durumlarÄ± iyi olmayan, acilen onarÄ±m bekleyen kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. Tarihi yapÄ±lara yeni fonksiyonlar verilmesi, iyice dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gereken, hassas bir konu... YapÄ±lacak Ã§ok iÅŸ var, kent gÃ¶zlemcileri ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bekÃ§ilerin artmasÄ± umuduyla...











Not: Havalar soÄŸudu malum, Ã¼stelik pandemi var. Sokakta yaÅŸayan insanlara acÄ±yarak bakmak yetmiyor, onlarÄ±n sorunlarÄ±na Ã§are olmak iÃ§in herkes bir ÅŸeyler yapabilir. Kentin en iÅŸlek yerinde, bina Ã¶nlerinde battaniyeye sarÄ±lÄ±p yatan insanlarÄ± barÄ±nma merkezlerinde misafir edip karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgilenmek, onlarÄ± sokaktan kurtarmak, insanlÄ±k gÃ¶revidir. Bu konuda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi gerekli Ã¶nlemleri aldÄ±, ancak akli dengesi yerinde olmayan kiÅŸileri, rÄ±zasÄ±nÄ± alÄ±p barÄ±nma merkezlerine isteseniz de gÃ¶tÃ¼remezsiniz. Bu nedenle konunun uzmanlarÄ±nÄ± ve ilgili kurumlarÄ± gÃ¶reve davet ediyorum...

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