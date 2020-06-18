Kolay gelsin

Aldığım davet üzerine, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık’ın düzenlediği basın toplantısına katıldım. Toplantı bu kez Konak Atatürk Meydanı’nda veya Alsancak’ta değil, Basmane Altınpark’ta yapıldı ve Amerika’da yaşanan ırkçılık protesto edildi. Yalçın Kocabıyık, konuşmasında siyahilere yapılan zalimlikleri kınadı. Basın toplantısına, STK’lar dışında bölgede yaşayan, göç yolculuğuna çıkmış Afrikalıların katıldığını gördüm.

Geçen haftaki yazımda “Mavi Kortijo, kadınlar yurdu olsun. Dil, din, ırk ayrımı yapılmadan, ihtiyacı olan yoksul kadınlara açılsın” demiştim. Bahsettiğim kadınların içinde Afrikalı anneler de vardı. Onların sağlık, beslenme, barınma sorunlarını, yaşadıkları mekânların başta tahtakurusu olmak üzere haşerelere karşı ilaçlanması konusunu takip ediyorum...

10 yıl önce Basmane Günleri’nde bir ilki gerçekleştirip Afro Türklerin sorunlarını tartıştığımız panele, Afro Türkler Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Olpak ile akademisyenleri konuşmacı olarak davet etmiştik. Etkinliklere siyah-beyaz evliliklerden dünyaya gelenler, Afro Türk sütannelerin emzirdiği İzmirliler de katılmıştı. Temaşalık veya Arap Mahallesi’ne dikilecek bir anıtta, kent kültürüne çeşitli dallarda katkı sağlamış, Gazi Kupası’nı iki kez kazanmış Arap Davut gibi ünlü jokey ve sporcuların adlarını yaşatma düşüncemizde kararlıyız. Tehlikeli bir yolculuk için vatanlarından ayrılıp İzmir’e gelen Afrikalı annelere yardım yapmak, sağlıklı koşullarda çocuklarını emzirmelerini sağlamak insanlık görevidir. Başkan Tunç Soyer ve arkadaşları, yaptıkları inceleme sonunda Mavi Kortijo’yu zorda kalanların hizmetine vermeyi kararlaştırmışlar, teşekkür ediyorum.





Aynı gün Abacıoğlu Hanı’na eşimle birlikte çini, seramik, tezhip, minyatür, hat ve kaligrafi sanatlarının örneklerinin sergilendiği, Kemeraltı sanatçıları sergisini görmeye gittim. Handa Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu’yla ayaküstü sohbet ettik. Abacıoğlu Hanı, eski Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ ve belediyenin başarılı mimarı Mihriban Yanık tarafından restore edilmişti. Bu özgün çalışmayla Konak Belediyesi, haklı olarak yurt dışından mimarlık ödülü kazandı. Abacıoğlu Hanı’nın restore edilmesinin hemen arkasından faaliyete geçen ‘Yolo’ ve ‘Ayşa’ adlı işletmeler can suyu oldu. Özellikle Yolo’nun işletmecisi Cem Ceylan’ın sosyal ve kültürel aktiviteleri hanın kaderini değiştirdi, artık orası buluşma ve uğrak yeri oldu.

Tunç Soyer ile Abdül Batur başkanların sırtına, geçmişin ihmallerini yüklemek haksızlık olur. UNESCO Dünya Mirası yedek listesine girmiş tarihi çarşıda yapıların mimarisine yapılan eklentilere izin verilmemesi gerekiyor. Konak Belediyesi’nin Abacıoğlu Hanı’nda sahibi olduğu işyerine sonradan yapılan proje dışı ilaveleri kaldırması örnek teşkil eder. Başkan Batur, Kıllıoğlu İbrahim Efendi Hamamı’na 10 gün içinde başlayacaklarını, önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi’yle tarihsel bölgede yapacakları projeleri ilan edeceklerini söyleyince umutladım. Bildiğim, tarihe yapılacak hizmetler, başkanların omuzlarına yıldız olarak yapışır ve siyasi geleceklerinin önünü açar. Kolay gelsin.