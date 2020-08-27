Mithatpaşa büstünün öyküsü, mor sürahi ve bardaklar









Günümüzdeki adı Mithatpaşa Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi olan, Mithatpaşa Islahhanesi hakkında daha önce de yazı yazmıştım. Geçen hafta bu tarihi okulumuzu yeniden ziyarete ettim. Yanımda, okulun 20 yıl süreyle müdürlüğünü yapmış (1980-2001) Teknik Öğretmen Sadık Liv, aynı semtte Ziraat Bankası Müdürlüğü görevinde bulunmuş (1988-1990) Ramazan Emel Taşöz Beyler vardı. Okul Müdürü Serdal Şimşek’le selamlaştıktan sonra Sadık Bey’in rehberliğinde okulu gezmenin heyecanını yaşadım. Dil, din, ırk ayrımı yapılmadan öksüz çocuklara meslek öğretmek için kurulan okulla ilgili olarak merak ettiğim, sormak istediğim sorular vardı. Sadık Bey, okulun kuruluş öyküsünü, Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarını ziyaretini, çok iyi eğitim görmüş öğretmenler tarafından yetiştirilen öğrencilerinin başarılarını, Türk sanayisine ve ekonomisine yaptıkları katkıları anlattı.











Müzede korunmalı

Kendisine, 1997 yılında okulda çıkan yangını, kurtarılamayan eşyayı sordum. “Yangın haberini alır almaz okula geldiğini, üç kez okullarını ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün su içtiği, vitrinde sergilenen mor renkli sürahi ve bardakları kurtaramadıklarını söyledi. Yangın nedeniyle okulu boşaltıp başka binada eğitime devam etmişler, sadece 2 gün kayıpları olmuş.

Dönemin Valisi Kutlu Aktaş ve diğer yöneticilerin yardımlarıyla 7 aylık süreden sonra onarılan okullarına tekrar geri dönmeyi başarmışlar. Birlikte okulun yorucu olmayan mermer merdivenlerinden çıkıp yukarı kattaki sınıfları dolaştık. Tavanı işlemeli, eski yıllarda mescit olarak kullanılmış sınıfı ve diğer sınıfları gördüm. Okulun müzelik torna tezgâhlarının ve bazı avadanlıkların korunamadığını, üzülerek öğrendim. Okul koridorlarında duvarlara asılanlar arasında, döküm atölyesinde çekilmiş tanıdık gelen fotoğrafa ilgiyle baktım. Çünkü, benim de çocukluk ve ilk gençlik yıllarım, baba dökümhanesinde geçmişti... Bu ziyaretin en sevindirici tarafı, okulun arşivinin yeniden elden geçirilmesiydi. Böylesine zengin bir tarihe sahip olan okula müze elbette yakışırdı. Hayatta olmayan öğrencilerin eski ve yeni Türkçe yazılı kayıt defterlerini, Taçsız Kral Metin Oktay’ın adının yazılı olduğu patlak meşin topu, okula gelir getirmesi için düzenlenen piyango yıllarından kalma, üzeri yazılı bez torba ve çekiliş toplarını, okul bandosundan kalma müzik aletlerini, duvarda asılı olan elektrogitarları, kutular içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yemek yediği, yıkanmadan saklanmış porselen tabakları görmekten mutlu oldum. Bütün bu değerler, dilerim müze ortamında korunur. Daha sonra birlikte okul dışında bulunan Mithatpaşa büstünü ziyaret ettik. Değerli emekli müdürler, okul ve bankalarının kurucusu Mithat Paşa’ya saygılarından, yanlarında getirdikleri bezle büstün üzerindeki tozları silmeyi ihmal etmediler. Onların girişimi ve önerisiyle, 1990 yılında okulun dökümhanesinde dökülen büst, 30 yıldır bulunduğu yerden İzmirlileri selamlıyor.

Güzel bir gündü, teşekkürler değerli büyüklerim. Sizlere sağlıklar ve uzun ömürler diliyorum...