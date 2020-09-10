Sen 9 Eylül dersin iki kelime...

Anafartalar Caddesi’nde yapılan 9 Eylül Zafer Yürüyüşü, 1960’lı yılların sonunda güzergâh değişikliği nedeniyle kentin farklı yerlerinde yapılmaya başlandı… Cadde üzerinde, askeri birliklerin, okulların, sporcuların, sivil toplum ve kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen coşkulu yürüyüşler gün geldi unutuldu.

9 Eylül Zafer Yürüyüşü’nün tarihi Anafartalar Caddesi’nde yapılması için 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Haluk Işık, Doç. Dr. Tarihçi Apikam Müdürü Oktay Gökdemir’i ziyaret edip düşüncelerimi söyledim. Bu değerli bürokratlar yaptığım hatırlatmaya ilgisiz kalmadı, kısa bir zaman sonra 9 Eylül 2012 yılı Zafer Yürüyüşü’nü Anafartalar Caddesi’nde yapacakları müjdesini verdiler.

İzmir’in kurtuluşunun 98. yılında, dün sabah erken saatlerde Basmane Karakolu önünde 8. buluşma gerçekleşti. Kalabalıklarla birlikte “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” marşını söyleyerek cadde boyunca sıralanan bakımsız kültür varlıklarının önünden geçip Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyenler arasında ben de vardım. Zafer yürüyüşlerine yabancı olmayan Anafartalar Caddesi bu buluşmadan mutlu olmuş gibiydi.

Zafer yürüyüşünden sonra Kemeraltı Çarşısı’nda Antikacı Cem Üsküp’ün iş yerine uğrayıp, gelenek haline gelen 9 Eylül kutlamasına katıldım. Efeleri izledim dostlarla sohbet ettim. Arkasından Atatürk Meydanı’na (Konak) çakılacak tabela törenine katıldım. İzmir Belediyesi’nin Cumhuriyetin ilk yıllarında vefa gösterip, adını Atatürk olarak değiştirdiği meydana geç de olsa “Atatürk Meydanı” tabelasının çakılması anlamlıydı. Her ne kadar bu konuda yazılar yazsam da övgüyü Gündüz Kapancıoğlu dostumuzun hak ettiğini biliyorum. Yıllardır kentin gündemine getirerek yaptığı hatırlatmalar sonuç verdi. Kim ne derse desin inandığınız konularda ısrarla hatırlatmalar yaparsanız bir gün mutlaka sonucunu alırsınız. 9 Eylül Zafer Yürüyüşü, Atatürk Meydanı örneklerini bunun için verdim… Kültür ve sanata zengin eserler kazandırmış Haluk Işık’ın unutulmaz 9 Eylül şiiriyle yazımı noktalıyorum.

“Sen 9 Eylül dersin iki kelime/Ben değişen yazgı anlarım/Özgürlük anlarım, bağımsızlık/Sen İzmir dersin iki heceyle/Ben sevinçten ağlarım. Tarihin başı mı dönmüş/Şimşek hızı geldiklerinde?/Şaşırmış mı toprak/Ayakları yere değmeyen atlar geçerken?/Önce deniz mi görmüş/Kavruk yüzlü neferleri? Bugün 9 Eylül/Tam sırasıdır canlandırmanın hatıraları/Sen 9 Eylül dersin iki kelime/Ben onurlu bir halk anlarım/Rüzgârın çevirdiği sayfa anlarım/Sen İzmir dersin iki hece/Ben saygıyla ayağa kalkarım.”

9 Eylül Zafer Bayramı kutlu olsun…