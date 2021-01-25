Cep’teki SIM kart ne kadar güvenli?

Telefon rehberimin kayıtlı olduğu SIM karttaki bilgiler silindi. SIM kartlarda zaman zaman güvenlik açıkları yaşanabildiği biliniyor. GSM şirketlerinin, dışarıdan müdahaleye, kopyalanmaya karşı güvenli bir SIM kart sunması hukuken zorunlu mu, birlikte tartışalım.

Geçen salı sabahı bir dostuma telefon etmem gerekti. Fakat o da ne? Cep telefonumun rehberi bomboş! Üstelik telefonumda çift SIM kart (abone kimlik bilgileri ve telefon defterini barındıran mikroçip) var. Her iki SIM kartın rehberi silinmiş. GSM şirketinin müşteri servisini aradım.

Müşteri hizmetleri temsilcisi, SIM kartlarına müdahalenin sadece aboneler tarafından yapılabildiğini, benim de bir şekilde rehberimi kendimin silmiş olabileceğini söyledi. Mümkün mü? Mümkün!

Bankalar işi çözdü

Sizlerin de başına gelmiştir, bazen dokunmatik ekranlara farkında olmadan parmağımız değiyor ve istemeden birilerine telefon ediyoruz, ya da böyle telefonlar alıyoruz. Acaba SIM kartları ne kadar güvenli? Maalesef zaman zaman SIM kartlarda güvenlik açığı ortaya çıkıyormuş. Cep telefonunuza gelen bir kısa mesaj ile SIM kartınızdaki bütün bilgiler ele geçirilebiliyor ve daha önceden başka yollarla ele geçirilen banka bilgilerinizi kullanıp banka hesaplarınız boşaltılabilirmiş!

“SIMJacker” adlı adı verilen bir güvenlik açığı ile hackerler bazı saldırılarda bulunmuş.

Eskiden kredi kartları çipli değildi ve kartın manyetik şeridindeki bütün bilgiler kolayca kopyalanabiliyordu.

Sonunda bankalar yüzmilyonlarca dolar Ar-Ge çalışmaları sonucu, kopya edilemeyen çipli kredi kartlarını kullanıma sundular da, kopyalama sahteciliği bitti. GSM operatörlerinin de abonelerine, dışarıdan müdahalelere, bilgilerin çalınmasına, kopyalanmasına karşı güvenli bir SIM kartı sunmaları gerekli ve hukuken zorunlu.

GSM operatörlerinin verdiği SIM kartlarındaki güvenlik açığından abonenin sorumlu olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Hatta bana göre, GSM operatörlerinin “akıllı telefonlara” abonelerin farkında olmadan internet üzerinden yükleyecekleri casus yazılımlara karşı da güvenlik sunmaları gerekir. Çünkü aboneler GSM operatöründen sadece telefon ve kısa mesajla haberleşme hizmeti almıyorlar, internet hizmeti de alıyorlar. Güvenlik açığı olan SIM kartı ayıplı üründür, haberleşme hizmeti de hukuki sorumluluk gerektiren ayıplı hizmettir.

TRAFİK SİGORTASINDA BAŞIMA NELER GELDİ...

Epey bir ara verdikten sonra yeniden Sigorta Tahkim Komisyonu’nda sigorta itiraz hakemliğine başladım.

İncelediğim dosyalar arasında trafik kazası sebebiyle oluşan maddi zararın tazminine ilişkin uyuşmazlıklar da az değil.

Ama insanın baktığı dosyalara konu olacak bir trafik kazasına kendisi karışınca basireti bağlanıyor. 21 Ocak’ta maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştık ve diğer sürücü de ben de bir müddet öylece bekledik.

Ama bu nasıl olurdu? Ben bir trafik kazasıyla ilgili bütün işlemlerin yer aldığı, bütün bilgi ve belgelerin bulunduğu yüzlerce dosyayı özellikle sigorta hukuku yönünden incelemiştim, kendi başıma gelince ne yapacağımı bilememiştim. Karşı taraf da aynı. Öyle ki, ertesi gün bana telefon edip, sigorta poliçemin ve ehliyetimin fotokopisini rica etti; kaza anında almayı unutmuştu!

Tecrübe etmek...

İşte böyle sevgili okuyucularım, tecrübe çok önemli! Belirli bir konuyu ne kadar bilirsek bilelim, gerçek hayatta uygulaması çok farklı oluyor ve bir kişi konuyu bizzat tecrübe etmemişse, tam biliyorum dememeli!

ORTAKLARIN SGK PRİM BORCU SORUMLULUĞU

Bitmeyen bir tartışma! 6183 sayılı AATUHK mükerrer 35’inci maddesi, tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacaklarının, kanuni temsilcilerin şahsi mal varlıklarından tahsil edileceğini öngörüyor.

Ayrıca, 5510 Sayılı Kanun’un 88/2 maddesi de paralel içerikte bir kural içeriyor ve tüzel kişi işverenlerin, temsil ve ilzama yetkili üst düzeydeki yönetici ve yetkililerin haklı bir sebep olmaksızın ödenmeyen prim, sosyal yardım zammı ve ferilerinden dolayı SGK’ya karşı karşı işveren ile birlikte müteselsilen sorumlu olduklarını hüküm altına alıyor.

Anonim şirketler de tüzel kişi tacir olduklarından, koşulları varsa, şirketin kamu borçlarından kanuni temsilcileri şahsen sorumlu oluyorlar.

Anonim şirketin kanuni temsilcisi, yönetim kuruludur. Bu sonuca göre, bir anonim şirketin örneğin SGK pirim borçlarından, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzam yetkisine sahip üst düzey yöneticileri şahsen ve sınırsız sorumludurlar.

Ama bu şu demek değildir, yönetim kurulu üyeleri ne zaman görev yapmış olurlarsa olsunlar, bütün kamu borçlarından soruludurlar!

Kamu borçları...

Hayır, her yönetim kurulu kendi görev süresinde doğan kamu borçlarından sorumlu olur.

SGK prim alacağının tahakkuk ettiği ve ödenmesi gereken dönemde, işveren ile birlikte müteselsilen sorumluluk koşullarının oluşması için; işveren kamu kurum ve kuruluşu ise kamu görevlilerinin tahakkuk ve tediye ile görevli olması; tüzel kişiliğe haiz diğer işyerlerinde ise üst düzey yönetici ya da yetkilisi ve kanuni temsilci sıfatıyla işveren tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunması gereklidir.

Örneğin 2002 ile 2005 Yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapmış birisinin, anonim şirketin 2006 Yılı Ocak ve Şubat Ayları SGK pirim borçlarından sorumlu olması düşünülemez. Kısaca herkes, kendi döneminin pirim borçlarından sorumlu olur, öyle diyor 16.6.2020 tarih ve E. 2016/10-2071 K. 2020/405 saylı kararında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu.

Anonim şirketlerde ortakların, hissedarların ise prim borçlarından dolayı üst düzey yönetici ve yetkili olmadıkları sürece sorumlulukları zaten yoktur.

HUKUK KİTAPLARI: PAZARLAMACILAR BU KİTABA DİKKAT

Pazarlamacılık sözleşmesi ilk defa 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlendi.

İbrahim Çağrı Zengin, 2013 baskı tarihli “Pazarlamacılık Sözleşmesi” başlıklı kitabında, pazarlamacının hukuken kim olduğunu, haklarını ve yetkilerini bilimsel metodlara uygun ve hukuk bilimine yenilik getirici ve katkı sağlayıcı nitelikte ele almış ve incelemiş.

Pazarlamacılık sözleşmesi hukuku yargı kararlarına çok az konu olmuş. Oysa bir çok şirket, ürünlerini pazarlamacılar aracılığıyla satıyorlar, yeni müşterilere ve pazarlara, pazarlamacılar aracılığıyla ulaşıyorlar. Pazarlamacı çalıştıran her şirketin ve pazarlamacıların ihtiyacı olan bir kitap.