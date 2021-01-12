Genital siğil (HPV) varlığının gebelikteki riskleri nelerdir?

İnsanların yaklaşık yüzde 80'i hayatlarının bir noktasında HPV ile karşılaşır. Bunun nedeni, 150'den fazla farklı HPV tipinin enfeksiyonun kaynağı olmasıdır. Birçok tipi herhangi bir soruna neden olmaz ve tedavi olmaksızın ortadan kalkar. Çoğu insan vücudunda HPV varlığından haberdar değildir. HPV tiplerinden 40 tanesi üreme sistemini enfekte edebilir. Bu tipler üreme organlarında siğillere ve vücudun bu bölgelerinde kansere neden olabilir. Riskli olan bu bölgeler serviks, vajina, vulva, penis ve anüs tür.

HPV'ye bağlı rahim ağzı kanseri riskini azaltmak için, rahim ağzı kanserine bağlı spesifik HPV suşlarını hedefleyen bir HPV aşısı oluşturuldu. Ancak bu aşı hamilelik sırasında önerilmemektedir.

HPV'nin bulguları nelerdir?

HPV hiçbir belirti göstermeyebilir. En yaygın semptomu siğillerdir. Siğiller, ciltte tek başına büyüyen veya karnabahara benzeyen kümeler halinde oluşan ten renginde kabarıklıklardır.

Sahip olduğunuz HPV türü, siğillerin vücudunuzun neresinde büyüdüğünü belirleyecektir.

Genital siğiller kadınlarda vajina, vulva, serviks veya anüste, erkeklerde penis, skrotum veya anüste büyür. Ellerde veya dirseklerde yaygın siğiller oluşur. Plantar siğiller ayakların topuklarında görülür. Düz siğiller genellikle çocuklarda ve erkeklerde yüzde, kadınlarda bacaklarda görülür.

Belirli HPV türlerine sahip olmak, rahim ağzı kanseri riskinizi de artırabilir. Bu tür kanser yayılmaya başlayıncaya kadar genellikle belirti vermez. Kanser yayıldığında, aşağıdaki gibi semptomlara neden olabilir:

-Vajinadan anormal kanama veya adet dönemi dışında kanama

-Kanlı vajinal akıntı

-İlişki sırasında ağrı

Hamilelik sırasında HPV'ye sahip olmak bebeğinizin sağlığını etkilememelidir. Hamilelik veya doğum sırasında HPV'yi doğmamış bebeğinize geçirebilirsiniz.

Anneden bebeğe HPV bulaşma oranı %11 oranındadır, HPV pozitif annelerden doğan yenidoğanların virüs saptanmıştır. Ana rahminde HPV geliştiren bebeklerin çoğu, uzun vadeli sorunlar yaşamadan virüsü kendi kendine temizleyecektir.

Genital siğillerin bebeğe geçtiği durumlarda yenidoğanın gırtlak veya ses tellerinde siğiller gelişebilir. Burada siğiller oluştuğunda buna tekrarlayan solunum yolu papillomatozu denir. Siğillerin tedavisi ameliyat ile temizlenip büyümelerinin durdurulmasıdır.

HPV aşısı ve gebelik

HPV'den kaçınmanın en iyi iki yolu, güvenli ilişki ve aşı yaptırmaktır.

HPV aşısı ilk önerildiğinde Gardasil in 11-26 yaş arası kadınlarda ve 21 yaşına kadar olan erkeklere yapılması öngörülmüştü. Güncel öneriler daha önce HPV için aşı yaptırmamış 27-45 yaş arası hem erkek hem de kadınlarda Gardasil aşısının uygun olduğudur. Ülkemizde Aşı dozları tamamı iki veya üç doz içerir.

-İki doz. Çoğu kişiye 15. yaş gününden önce iki doz aşı önerilir. İkinci doz, ilk dozdan 6 ila 12 ay sonra verilmelidir.

-Üç doz. İlk dozunu 15 ila 26 yaşları arasında alan veya bağışıklık sistemi zayıflamış herkes için üç doz önerilir.

Tamamen korunmak için tüm aşı dozlarını yaptırmanız gerekir.

Hamile kalmadan önce aşı olmadıysanız veya aşı dozlarına başladıysanız ancak bitirmediyseniz, aşıyı yaptırmak veya tamamlamak için doğum yapana kadar beklemeniz gerekecektir. Hamile kadınlar için HPV aşısı önerilmemektedir.

HAMİLE KADINLAR İÇİN NEDEN HPV AŞISI ÖNERİLMEZ?

HPV aşısının hamilelik sırasında olumsuz etkileri olduğu gösterilmemiştir. Bununla birlikte, hamilelik sırasında aşılama ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu nedenle aşının hamilelik sonrasına ertelenmesi önerilmektedir

Gebelikte HPV nasıl teşhis edilir?

Kadın doğum uzmanları hamilelik sırasında rutin muayenelerde bir nedeni olmadıkça HPV testi yapmaz.

HPV teşhisi genellikle doktorunuz siğiller bulursa veya rutin bir Pap smear testi sırasında ortaya çıkar. Bir Pap smear testi sırasında rahim ağzından az sayıda hücre alınarak incelenir. Örnek laboratuvarda incelenir ve prekanseröz hücreler için test edilir. Kanser öncülü hücrelerin varlığı HPV'niz olduğunun delilidir.

30 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz Pap smear testi ile birlikte bir HPV DNA testi de yapabilir. Bu testle rahim ağzı kanserine neden olabilecek bir HPV türünüz olup olmadığı tespit edilebilir.

Gebelikte HPV nasıl tedavi edilir?

HPV için güncel bir tedavi yoktur. Çoğu kadının hamilelik sırasında herhangi bir tedaviye ihtiyacı yoktur. Virüsün kendisini tedavi etmek için hiçbir ilaç mevcut değildir. Bunun yerine tedavi HPV nin oluşturduğu bulguların tedavi edilmesine odaklanır.

Siğiller de özellikle büyük veya rahatsız edici olmadıkça gebelikte tedavi edilmelerine gerek yoktur. Eğer siğilin temizlenmesi gerekiyorsa,

-Sıvı nitrojenle dondurmak (kriyoterapi)

-Lazer tedavisi

-Elektrokoterizasyon ile yakmak

-Ameliyat veya küçük bir kesi ile temizlemek

Genital siğiller normal doğumu etkiler mi?

Genital siğillerin olması doğumu etkilememelidir. Bazen büyük siğiller doğum sırasında kanamaya neden olabilir. Büyük genital siğiller hamilelik sırasında doğum kanalında büyürse sezaryen doğum önerilebilir.

HPV doğum sonrası nasıl tedavi edilir?

Pap smear testi rahim ağzınızda kanser öncülü hücreler olduğunu gösterirse doğum sonrasına kadar tedavi için beklenebilir. Bebek doğduğunda yeni bir Pap smear testi ile sonuç doğrulanır.

HPV tedavi olmadan vücut tarafından temizlenebilir. Doğumdan sonra hala anormal hücreleriniz varsa, anormal doku aşağıdaki işlemlerden biriyle tedavi edilebilir

-Anormal hücreleri dondurmak için sıvı azot kullanmayı gerektiren kriyocerrahi

-Koni şeklindeki bir doku çıkarmayı gerektiren koni biyopsisi veya konizasyon

-Anormal dokularınızı elektrikle ısıtılan kesici bir tel ile çıkarmayı içeren elektrocerrahi eksizyon prosedürü (LEEP)

HPV'li anneler yenidoğan çocuklarını emzirebilir mi?

Hiçbir araştırma bulgusu, HPV'li kadınların emzirmeden kaçınması gerektiğini göstermiyor. HPV'yi emzirme yoluyla bebeğinize geçirmenin pek olası olmadığı yaygın olarak kabul edilmektedir.

Aslında anne sütünüzdeki antikorlar bebeğinizi diğer birçok hastalıktan ve sağlık komplikasyonlarından koruyabilir.

HPV'li kadınlar için emzirmeye ilişkin resmi bir tıbbi öneri bulunmamakla birlikte, araştırmalar HPV ile emzirmenin faydalarının risklerinden daha ağır bastığını göstermektedir.

PROF. DR. ÖNDER KOÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskapi ve Tüp Bebek Uzmanı