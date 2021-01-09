2021 tüyoları

Bu yıl katı değil esnek, kuralcı değil akılcı davranmak bize çok fayda sağlayacak. 2021’i 2020’den ayıran en önemli özellik yenilik ve sürprizler yılı oluşu





Hayatımızı sarsan ve altüst eden 2020’den sonra ne yapacağız, nasıl hareket edeceğiz? Yeni dönemde bizi bekleyen mücadeleler neler ya da olaylara nasıl yaklaşırsak daha doğru bir yol tutturmuş oluruz? Bu sorular hepimiz açısından farklı farklı yorumlanabilir ve kendi çevresel koşullarımız içinde değişik şekilde ele alınabilir. Ancak 2021’i 2020’den ayıran en önemli özellik bir yenilik ve sürprizler yılı oluşudur. 2021 yeni döngülerin(Jüpiter-Satürn birleşimi) devreye girdiği, artık geçmişe bakarak karar vermemizin pek doğru olmayacağı bir döneme benziyor. Dolayısıyla geçmişi geri getirmek gibi bir çaba içine girmek yerine kendi hayatımızda yeni ümitler, yeni hevesler açığa çıkarmaya bakalım.

2021’de değişime nasıl bakıyoruz ve çevremizdekileri nasıl yorumluyoruz sorusu, bu yeni süreci nasıl yönetebileceğimizi de belirleyecek. Bu yıl sabit burçlarda, özellikle Boğa ve Saka burçları arasında önemli gerginlikler ve farkındalıklar belirecek. Aslında birikmekte olan bu enerjinin çatırtılarını şimdiden duyabiliriz.

Düzen sarsılıyor

Satürn ve Uranüs arasında, yıl boyunca üç kez (şubat, haziran ve aralık) gerçekleşecek olan kare açı, artık alıştığımız yerde olmayacağımızı ve statükonun, hep sağlam durduğunu düşündüğümüz ve istikrar adını verdiğimiz düzenin sarsılacağını ve yenileneceğini gösteriyor. Bu yıl esnek davranmak, değişime direnmemek, ısrarcı olmak yerine, farklı alternatifler geliştirmek hayatımızın her aşamasında fayda sağlayacaktır. Eğer haritanızda sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Saka) çok fazla gezegen varsa (ve özellikle de bu gezegenler ilk 10 derece içindeyse) 2021’de yapmanız ve öğrenmeniz gereken çok iş var demektir. Değişime direnmek, eskiyi geri getirmek için kendinizi yormak yerine, alışılmışın dışına çıkarak kendinize yeni alanlar açmaya çalışmalı ve ümidinizi yüksek tutmalısınız.

Kısaca 2021’de olduğumuz yerde kalmayacağımız gibi birikmiş enerjilerin de sert bir şekilde boşaldığını göreceğiz. Eski ile yeni arasındaki mücadelede yerimizi alırken, kişisel özgürlüğümüz, bireysel olarak hayatımızda ne gibi değişiklikler yapabiliriz sorusu üzerine odaklanarak, bu yeni süreci daha iyi yönetebiliriz.



Sarsıcı dönemler hangileri?



Bu yılın belirli dönemlerinde sarsıcı, değiştirici koşullar dikkat çekiyor.



28 Ocak-11 Şubat: Ani olayların, streslerin boşalabileceği dönemlerden biri. Bu dönemde istikrar, ekonomik açıdan önemli ve güvenli gördüğümüz konularda sarsıntılar ve huzursuzluklar gündeme gelebilir. Söz konusu gerilimlerin yol açabileceği hareketlilik, 11 Şubat’ta Saka burcunda gerçekleşecek yeniayın ardından devam edeceğe benziyor.



28 Mart-2 Nisan: Özellikle 27 Nisan’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay, sert değişikliklere işaret ediyor. Bu tarihten 11 Mayıs’a kadar olan dönemde, sözünü ettiğimiz esnekliği gösterebilmeli ve yeni şartlara direnmek yerine daha farklı bir yönden bakmaya çalışmalıyız. Sabit burçların ilk 10 gününde doğanlar bu artan gerilimi daha fazla hissedebilirler.



6-20 Ekim: Yeni bir döngünün, yani yeni meşguliyetlerin hayatımıza girdiğini görebiliriz. Terazi burcundaki yeniay Mars ile birleşirken ilişkiler, anlaşmalar, görüşmeler ve daha diplomatik davranma gereği var. Bu dönemde daha tepkisel olabiliriz ve bu durum bizi çatışmalara götürebilir; bu nedenle ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekebilir.



20 Ekim-5 Kasım: 6-20 Ekim süreci, bu tarihlerde de güçlü şekilde devam ettikten sonra, 5 Kasım’da Akrep’te gerçekleşecek olan yeniay, 2021 boyunca devam eden ani değişiklik ve yenilenme sürecinin iyice netleşmesine, gerçekleşmesine işaret edecek.

5-19 Kasım: Bu dönem, yıl boyunca bizi sarsan, yenileyen koşulların tepe yaptığı bir zaman dilimi olacak gibi görünüyor.





