2021’in en dikkat çeken teması

Satürn-Uranüs karesi ezberimizi bozmaya geliyor. 2021 bu bakımdan, hayatımızda yeni bir döngünün başlaması açısından özellikle dikkat çekici sonuçlar getirmeye hazır görünüyor.

Yavaş hareket eden gezegenlerin transitleri bizi bilindik yollardan çıkarır ve olaylara farklı gözle bakmamıza neden olur. Bu gezegenler değiştirici, sarsıcı, yenileyici ve dönüştürücüdür. Özellikle Satürn; yani somutlaştırıcı, enkarne edici ve bağlayıcı Satürn, bu gezegenlerle herhangi bir açı kurduğunda, söz konusu değiştirici etkiler daha görünür hale gelir. Zira Satürn dokunduğu şeyi enkarne eder, yani ete kemiğe büründürür. Satürn aynı zamanda “karmanın yöneticisi” olduğu için kozmik düzeyde neden-sonuç ilişkilerini düzenler, bir başka deyişle ektiğimizi biçme zamanının geldiğini gösterir.

2021 bu bakımdan, hayatımızda yeni bir döngünün başlaması açısından özellikle dikkat çekici sonuçlar getirmeye hazır görünüyor. 21 Aralık’ta Jüpiter ile Saka burcunda birleşerek yepyeni sosyal ve ekonomik koşullar getirmeye başlayan Satürn, 2021 boyunca 3 kez Uranüs ile kare açı oluşturacak.

Şimdi isterseniz bu açının hayatımıza neler getirebileceğini irdeleyelim.

Sabit burçlarda durum

Öncellikle sabit burçta; yani Boğa, Aslan, Akrep veya Saka burcunda doğduysanız ya da bu burçlardan biri yükselen burcunuzsa belki de astrolojik haritanızda bu burçlarda daha fazla gezegen (en az 3) varsa sözünü edeceğimiz temalar sizi yakından ilgilendiriyor demektir. Bu iki gezegen 2021’de üç kez; 17 Şubat, 15 Haziran ve son olarak 24 Aralık tarihlerinde kare açı içinde olacak. Satürn-Uranüs kombinasyonu sert bir kayanın aniden parçalanması gibidir. Bu kombinasyon ani gelişmelerin sarsıcı sonuçları olacağını gösterir ve birikmiş bir gerginliğin birden boşalması anlamına gelir. Aynı zamanda başkaldıran, özgürlük talep eden ya da var olan statükoyu yıkan özelliklere sahiptir. Eğer Boğa burcunda 26 Nisan-6 Mayıs, Aslan burcunda 28 Temmuz-8 Ağustos, Akrep burcunda 29 Ekim-8 Kasım ya da Saka burcunda 25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında doğmuş birisiyseniz, 2021’de bu ikilinin yarattığı sarsıcı değişikliğe yakından tanık olabilirsiniz. Bu güçlü transit artık kabınıza sığamadığınızı ve eskisi gibi kalamayacağınızı, kendinizi yenilemeye gidebileceğinizi anlatır.

Öncü ve değişken burçlar

Ancak sabit burçlar değişmeye pek niyetli olmadıkları ve sürekli güven ve istikrar talep ettikleri için, bu kare açı altında sert bir kırılma ve yüksek bir huzursuzluk yaşayabilir. Bu nedenle bu süreçte esnek olmak, değişimi kucaklamak çok doğru olacaktır. Özellikle haziran-aralık arasında, yılın ikinci yarısında bu temanın çok daha belirgin biçimde öne çıkacağını söyleyebiliriz. Kare açı zorlayıcı ve harekete geçiricidir, bu nedenle ortaya çıkan güçlü değişim zorunluluğunu yapıcı şekilde yönetmeye gayret etmelisiniz.

Yükselen burcu öncü olanlar; Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar bu temayı daha çok parasal alanda, kaynaklar ve destekler konusunda yaşarken, yükselen burcu değişken olanlar; İkizler, Başak, Yay ve Balık ise daha çok zihinsel düzeyde, düşünce alanında, iş ve çalışma koşullarında, eğitim ya da sağlık, düzen konularında yaşayabilirler. Dünya genelinde bu transit başkaldırılar, ayaklanmalar, finansal piyasalarda artan volatilite, bankacılık konusunda büyük yenilikler, toprak ve tarım alanlarında reformlar ve aynı zamanda tektonik plakaların hareketleri nedeniyle büyük depremlere işaret edebilir. Bu döngü aynı zamanda Orta Doğu ile de yakından ilişkili olduğu için bu bölgede de yeni siyasi sarsıntı ve gerilimler sahne alabilir.