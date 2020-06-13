Baş döndürücü değişiklikler

Hayatın pek çok alanında yeni bir değerlendirme sürecindeyiz. 21 Haziran’da Güneş, 5 Temmuz’da Ay tutulması var; tutulma mevsiminden geçerken, sürpriz değişiklikler gündemimizi etkileyebilir.





İlginç ve şaşırtıcı bir dönemden geçiyoruz. Yay’da Ay tutulması, ardından 21 Haziran’da Yengeç burcunun 0 derecesinde bir Güneş tutulması olacak; ardından 5 Temmuz’da Oğlak burcunda bir Ay tutulması daha gerçekleşecek. Kısaca tutulma mevsiminden geçiyoruz. Böyle zamanlarda sürpriz değişiklikler gündemimizi etkileyebilir. Sanki yeniden uyumlanma, yeni koşullara adapte olma gereği var. Zira yakın zamanda değişken burçlardan öncü burçlara bir geçiş olacak.



Önümüzdeki ay ardı ardına pek çok yeni astrolojik gösterge var. 18 Haziran’da Merkür Yengeç burcunda geri hareket etmeye başlayacak. 21’inde Güneş tutulması ve ardından 25’inde Venüs, İkizler’de düzgün hareketine geri dönecek. 28’inde bu kez Mars Koç burcuna ilerlerken, 2 Temmuz’da Satürn tekrar Oğlak burcuna geri dönecek. 5 Temmuz’da da Oğlak’ta bir Ay tutulması daha gerçekleşecek. 18 Haziran’dan sonra kendi iç dünyamıza dönmek önemli olacak. Ancak 1 Temmuz civarında koşullar bizi eksiklerimizi tamamlamaya götürebilir. Nitekim 2 Temmuz’dan başlayarak Satürn tekrar Oğlak burcuna geri döneceği için, Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar olan dönemde, son iki yıldır bizi meşgul eden konuların artık bir şekilde çözüm ve sonuç aşamasına yöneleceğini göreceğiz. Dolayısıyla Merkür’ün geri gideceği 18 Haziran-12 Temmuz arasında eksik kalan işlerimizi ve bizi duygusal açıdan oyalayan olayları teşhis edebilir ve hızlı davranmaya başlayabiliriz. Diğer yandan 13 Mayıs’tan bu yana İkizler’de gerileyen Venüs, bu dönemde hayatın keyifli yönlerini ertelememize, aşkta ve arkadaşlıklar üzerinde yeniden düşünmemize yol açtı. Bu dönemde ilişkilerimizi daha çok sorgular olduk.



Koşullar netleşmeye başlıyor

25 Haziran’da Venüs’ün geri hareketi tamamlanırken, bize hareket katan, merak ve gençlik ruhu getiren uğraşlardan daha çok keyif almaya başlayabiliriz. Aşkta kafamız karışık da olsa niyetimizi netleştirme imkânımız doğacak.

Yılın ikinci yarısındaki koşullar netleşmeye başlıyor. 21 Haziran’daki Güneş tutulmasıyla kendi ihtiyaçlarımızı, kişisel gelişimimizi ve kendimizi ilerletme isteğimizi daha açık ortaya koymaya başlayacağız. Bu tarihten itibaren hayatımızda hızlanan yeni bir tempo ortaya çıkacak. Nitekim 28’inden sonra Mars da öncü Koç burcuna ilerleyerek sabırsızlığımızı ya da daha hızlı ve kararlı davranma isteğimizi netleştirecek. Yeni istekler, yeni gelişmeler ve projeler gündeme gelecek. Unutmayalım ki koronavirüs nedeniyle pek çok konuda bekleme içine girdik. Bu nedenle Mars, 28 Haziran’dan itibaren bu yeniden harekete geçme, tek başına karar verme istek ve arzularımızı simgeliyor olacak.



Son olarak 5 Temmuz’daki dolunay özellikle kendimizi sorumlu hissettiğimiz konularda ya da bizi eksik ya da problemli hissettiren durumlar içinde önemli bir değerlendirme yapmaya itecek. Bu konuyu sizlerle detaylarıyla paylaşacağım.