Bir garip dönem!

Mars transiti hepimizi bu dönemde daha garip ve tekinsiz kılabilir.

Mars 13 Mayıs’tan itibaren Balık burcuna ilerliyor. Burada 28 Haziran’a kadar kalacak, daha sonra ise geri gideceği için yılın tamamını da Koç’ta geçirmiş olacak. Mars’ın bu transiti bizi duygusal tepkilerimiz açısından meşgul edeceğe benziyor. Savaş ve mücadele gezegeni Mars, harekete geçmek, karar vermek ya da kendini savunmakla ilgilidir. Mars fizikseldir, ham enerjiyle yüklüdür ve hayvanidir; başka bir ifadeyle son derece güdüseldir. Balık ise akıl ile değil, duygularla, sınırsız olma isteğiyle hareket etmeyi gösterir. Balık inançları, sezgileriyle yol alır. Dolayısıyla bizi oldukça karışık ve garip bir dönem bekliyor.

Balık burcunun haritanızda hangi evde olduğuna bakın. Bu evin konularında büyük bir hareketlenme ama aynı zamanda zarar ve kayıp getirebilecek durumlar da ortaya çıkabilir.

Mars bu burçta Başak’ın karşısında yer alacağı için sağlık, hijyen ve düzen gerektiren alanlarda da problemlere, ihmallere işaret edebilir. Özellikle koronavirüsün kontrol altına alınması gereken bu hassas dönemde daha karmaşık koşullarla da karşılaşabiliriz. Bu bakımdan 5 Haziran’da gerçekleşecek dolunay ve 21 Haziran’a kadarki dönem son derece kritik, huzursuz ve dengesiz görülmekte. Bu dönemde sular, sıvılar, denizler, okyanuslarla ilgili konular, herkesi birden ilgilendiren kolektif temalar ve sorunlar gündeme gelebilir.

Yükselen burcunuza göre

Yükseleniniz Koç ise bu dönemde düşüncesizce, gözü kapalı riskler almaktan kaçınmalısınız. Boğa ise gruplar ve arkadaşlıklar içinde daha dengeli olmaya bakmalısınız. Sosyal konular risk de içerebilir. İkizler ise özellikle iş hayatında ve tanınırlığınızı ilgilendiren konularda daha dikkatli olmalısınız. Yengeç ise içerisinde uzakların, yabancıların olduğu işler, hayata bakış açınızı, inançlarınızı ilgilendiren alanlarda sizi harekete geçiren olaylar var. Eğitim, medyaya ait konular, tanımadığınız kişilerle ilgili gelişmeler uğraştırıcı da olabilir. Aslan ise ortaklı kazançlar, borç, alacak konuları, eşinizin maddi durumu nedeni ile bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Kimi zaman riskli, endişe getiren olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Başak iseniz, evlilikte ve karşılıklı konularda, anlaşma gerektiren durumlarda daha sakin ve dengeli olmaya bakın. Kimi zaman irrasyonel ve dengesiz kişilerle karşılaşmak durumunda olabilirsiniz.

Yükselen Terazi iseniz, sağlık konusuna özellikle dikkat edin. Başkalarına hizmet ya da çalışma hayatınızla ilgili yorucu durumlar gündeme gelebilir. Bu dönemde beraber çalıştığınız kişilerle ya da size hizmet edenlerle daha çok uğraşabilirsiniz. Akrep iseniz bu dönemde aşkta daha tutkulu olabilirsiniz. Ancak tartışmalar, huzursuzluklar da gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili işler daha uğraştırıcı olabilir. Gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Yay iseniz ev ve güvenlik konularına daha çok dikkat etmelisiniz. Evde daha aktif olabilir ya da kendi özelinize daha fazla çekilmiş olabilirsiniz. Oğlak iseniz sözlerinize dikkat edin. Belki de sözlerinizle daha çok şeyi harekete geçirebilirsiniz. Yakınlar, kardeş ya da komşularla ilgili konular ve aynı zamanda düşüncelerinizde huzursuzluk yaratabilecek durumlar olabilir. Saka iseniz bu dönemde fazladan harcamalar ve bütçenizi zorlayan masraflar olabilir. Bu alanda sınırlarınızı korumaya bakmalısınız. Kimi zaman dikkatsizlikler ya da hileli durumlar kayıplara yol açabilir. Balık iseniz, yükselen burcunuza ilerleyen Mars size daha yüksek enerji, atılım isteği ve öne çıkma arzusu getiriyor. Bu dönemde pek çok konuda cesaret gösterebilirsiniz, ancak düşüncesizce hareket etmemelisiniz.