Bu hafta size ne getirecek?

Bugün Aslan burcunda dolunay önemli muhasebelere yöneltiyor. İlişkilerimde memnun muyum? Nasıl mutlu olabilirim? Kendimi yaratıcı hissedebileceğim alanlar neler ve neleri daha çok önemsiyorum? Haftanın ilk günlerinde bu tür sorulara daha çok odaklanabiliriz. Kendimizi daha cömert ve ilişkilerimizde samimi hissedebiliriz. Bu dönemde aşkta daha hızlı kararlar alacağız. 12-14 Şubat günlerinde ilişkilerde önemli kararlar, dönüşler ya da seçimler söz konusu.

AY TAKVİMİ

9 Şubat Pazar Dolunay bizi aşkta ve beklentilerimizde daha duyarlı kılıyor.

10 Şubat Pazartesi Ortaklaşa konularda eleştirel olabiliriz.

11 Şubat Salı Dikkatsizlikler yüzünden zaman kaybedebiliriz. Daha kararlı olmaya bakalım.

12 Şubat Çarşamba İlişkilerimizde girişken olabileceğimiz bir gündeyiz; yanlış anlamalar olabilir.

13 Şubat Perşembe Işıkların uyumu ufkumuzu genişletebileceğimizi anlatıyor.

14 Şubat Cuma Kararlı davranabiliriz. İsteklerimize yoğunlaşmakta zorlanmayacağız.

15 Şubat Cumartesi Duygusal tepkilerimize dikkat! Tartışma çıkarabilecek durumlar var.