Bu hafta size ne getirecek?

Haftanın ilk günlerinde hızlı adımlar ve artan bir hareketlilik var. Ancak koşullar pek tutarlı da olmayabilir. Aynı anda birden fazla şeyle uğraşabiliriz. Merkür hâlâ geri giderken, alacağımız kararlar pek sağlam ya da gerçekçi olmayabilir. 3’ü civarında aşkta engeller ya da yolunda gitmeyen şeylere dikkat etmek gerekecek. Neyse ki 5’inden itibaren Boğa burcuna ilerleyen Venüs bizi arkadaşlıklarda ve keyif veren konularda daha yapıcı ve tatminkar kılmaya başlıyor.



AY TAKVİMİ



1 Mart Pazar Parasal konularda yeni arayışlar içindeyiz. Sabırlı olmak gerekebilir.

2 Mart Pazartesi Yeni değişiklikler bize hız katıyor. Koşullar çok değişken.

3 Mart Salı İlk dördünün etkisi altında belirsizlikler var. Planlarımızı değiştirebiliriz.

4 Mart Çarşamba Duygularımızı paylaşmak ve ailevi konular için yapabileceğimiz pek çok şey var.

5 Mart Perşembe Sabah saatlerinde daha özgürlükçü olmak gerekebilir. Aşırı savunmacı olabiliriz.

6 Mart Cuma Günün ilk yarısında dışsal etkilere fazlasıyla açığız. Akşam saatleri daha olumlu olabilir.

7 Mart Cumartesi Hayatın güzel ve eğlenceli yönlerine çok daha açığız. Fazlası ile cömert olabiliriz.

















